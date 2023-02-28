https://ria.ru/20230228/mali-1854766065.html

Москва не ведет двойную игру, заявил премьер Мали

Москва не ведет двойную игру, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023

Москва не ведет двойную игру, заявил премьер Мали

Москва доказала, что является надежным партнером, который не ведет двойную игру, Мали довольна сотрудничеством с Россией, в том числе в военной сфере, заявил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:18

2023-02-28T09:18

2023-02-28T10:25

в мире

мали

россия

москва

шогель кокалла маига

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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Москва доказала, что является надежным партнером, который не ведет двойную игру, Мали довольна сотрудничеством с Россией, в том числе в военной сфере, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. "Россия – совершенно подходящий партнер для сотрудничества в этой сфере, поэтому наш министр обороны часто говорит, что Россия является надежным партнером, который не ведет двойную игру. Россия это доказала, и мы полностью довольны", - отметил Маига. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230228/moskvich-1854764612.html

мали

россия

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, россия, москва, шогель кокалла маига