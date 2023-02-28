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Москва не ведет двойную игру, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023
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09:18 28.02.2023 (обновлено: 10:25 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/mali-1854766065.html
Москва не ведет двойную игру, заявил премьер Мали
Москва не ведет двойную игру, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023
Москва не ведет двойную игру, заявил премьер Мали
Москва доказала, что является надежным партнером, который не ведет двойную игру, Мали довольна сотрудничеством с Россией, в том числе в военной сфере, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:18
2023-02-28T10:25
в мире
мали
россия
москва
шогель кокалла маига
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Москва доказала, что является надежным партнером, который не ведет двойную игру, Мали довольна сотрудничеством с Россией, в том числе в военной сфере, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. "Россия – совершенно подходящий партнер для сотрудничества в этой сфере, поэтому наш министр обороны часто говорит, что Россия является надежным партнером, который не ведет двойную игру. Россия это доказала, и мы полностью довольны", - отметил Маига. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230228/moskvich-1854764612.html
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в мире, мали, россия, москва, шогель кокалла маига
В мире, Мали, Россия, Москва, Шогель Кокалла Маига
Москва не ведет двойную игру, заявил премьер Мали

Премьер Мали Шогель Кокалла Маига назвал Россию надежным партнером

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Москва доказала, что является надежным партнером, который не ведет двойную игру, Мали довольна сотрудничеством с Россией, в том числе в военной сфере, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.
"Россия – совершенно подходящий партнер для сотрудничества в этой сфере, поэтому наш министр обороны часто говорит, что Россия является надежным партнером, который не ведет двойную игру. Россия это доказала, и мы полностью довольны", - отметил Маига.
Читайте полный текст интервью >>
Премьер Мали о россиянах и о себе как малийском москвиче - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Премьер Мали по-русски рассказал, почему считает себя "малийским москвичом"
Вчера, 09:07
 
В миреМалиРоссияМоскваШогель Кокалла Маига
 
 
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