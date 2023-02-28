https://ria.ru/20230228/mali-1854766065.html
Москва не ведет двойную игру, заявил премьер Мали
Москва не ведет двойную игру, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023
Москва не ведет двойную игру, заявил премьер Мали
Москва доказала, что является надежным партнером, который не ведет двойную игру, Мали довольна сотрудничеством с Россией, в том числе в военной сфере, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:18
2023-02-28T09:18
2023-02-28T10:25
в мире
мали
россия
москва
шогель кокалла маига
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Москва доказала, что является надежным партнером, который не ведет двойную игру, Мали довольна сотрудничеством с Россией, в том числе в военной сфере, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. "Россия – совершенно подходящий партнер для сотрудничества в этой сфере, поэтому наш министр обороны часто говорит, что Россия является надежным партнером, который не ведет двойную игру. Россия это доказала, и мы полностью довольны", - отметил Маига. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230228/moskvich-1854764612.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, россия, москва, шогель кокалла маига
В мире, Мали, Россия, Москва, Шогель Кокалла Маига
Москва не ведет двойную игру, заявил премьер Мали
Премьер Мали Шогель Кокалла Маига назвал Россию надежным партнером
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Москва доказала, что является надежным партнером, который не ведет двойную игру, Мали довольна сотрудничеством с Россией, в том числе в военной сфере, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.
"Россия – совершенно подходящий партнер для сотрудничества в этой сфере, поэтому наш министр обороны часто говорит, что Россия является надежным партнером, который не ведет двойную игру. Россия это доказала, и мы полностью довольны", - отметил Маига.
Премьер Мали по-русски рассказал, почему считает себя "малийским москвичом"