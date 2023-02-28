https://ria.ru/20230228/mali-1854745877.html

Мали довольна российской военной техникой, заявил премьер страны

Мали довольна российской военной техникой, заявил премьер страны - РИА Новости, 28.02.2023

Мали довольна российской военной техникой, заявил премьер страны

Мали продолжит сотрудничество с Россией в военной сфере, страна довольна российской военной техникой, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T03:21

2023-02-28T03:21

2023-02-28T03:22

мали

сергей лавров

россия

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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Мали продолжит сотрудничество с Россией в военной сфере, страна довольна российской военной техникой, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие. В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171. В августе 2022 года страна получила от России несколько военных самолетов и вертолетов: учебно-боевые самолеты L-39 и штурмовики Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8.

https://ria.ru/20230207/reaktsiya-1850336573.html

мали

россия

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мали, сергей лавров, россия