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Мали довольна российской военной техникой, заявил премьер страны - РИА Новости, 28.02.2023
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Мали довольна российской военной техникой, заявил премьер страны
Мали довольна российской военной техникой, заявил премьер страны - РИА Новости, 28.02.2023
Мали довольна российской военной техникой, заявил премьер страны
Мали продолжит сотрудничество с Россией в военной сфере, страна довольна российской военной техникой, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T03:21
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мали
сергей лавров
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Мали продолжит сотрудничество с Россией в военной сфере, страна довольна российской военной техникой, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие. В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171. В августе 2022 года страна получила от России несколько военных самолетов и вертолетов: учебно-боевые самолеты L-39 и штурмовики Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8.
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мали, сергей лавров, россия
Мали, Сергей Лавров, Россия
03:21 28.02.2023 (обновлено: 03:22 28.02.2023)
 
Мали довольна российской военной техникой, заявил премьер страны

Премьер Мали Маига: страна довольна российской военной техникой

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Мали продолжит сотрудничество с Россией в военной сфере, страна довольна российской военной техникой, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.
"Полностью (довольны)! На данный момент мы полностью довольны, и, как я сказал, это сотрудничество будет продолжаться", - заверил Маига.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие.
В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171. В августе 2022 года страна получила от России несколько военных самолетов и вертолетов: учебно-боевые самолеты L-39 и штурмовики Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 16:23
Лавров отметил негативную реакцию Запада на отношения России и Мали
 
МалиСергей ЛавровРоссия
 
 
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