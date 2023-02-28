03:09 28.02.2023 (обновлено: 03:15 28.02.2023)
Премьер Мали: поставки из России переломили ситуацию с терроризмом в стране
Премьер Мали Маига: военными поставками со стороны России армия страны пугает террористов
© AP PhotoВоеннослужащие в столице Мали Бамако
© AP Photo
Военнослужащие в столице Мали Бамако. Архивное фото
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Поставка российской военной техники в Мали позволила переломить ситуацию с терроризмом в стране, и теперь боевики испытывают страх, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства республики Шогель Кокалла Маига.
"Для малийцев важно не количество, а результат. Сегодня мы можем подтвердить, что страх перешел в другой лагерь. Террористы больше не вызывают страх малийцев. Наоборот, малийская армия вызывает страх у террористов, это важно. Сотрудничество (с Россией в военной сфере) продолжится", - сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о передаче Мали крупной партии авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, отметил он.
В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171. В августе 2022 года страна получила от России несколько военных самолетов и вертолетов: учебно-боевые самолеты L-39 и штурмовики Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8.