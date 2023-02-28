Рейтинг@Mail.ru
Премьер Мали: поставки из России переломили ситуацию с терроризмом в стране - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230228/mali-1854745564.html
Премьер Мали: поставки из России переломили ситуацию с терроризмом в стране
Премьер Мали: поставки из России переломили ситуацию с терроризмом в стране - РИА Новости, 28.02.2023
Премьер Мали: поставки из России переломили ситуацию с терроризмом в стране
Поставка российской военной техники в Мали позволила переломить ситуацию с терроризмом в стране, и теперь боевики испытывают страх, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T03:09
2023-02-28T03:15
в мире
россия
мали
сергей лавров
ми-171
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575965723_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_612163ad37efa28a27e90ef28c6e0b01.jpg
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Поставка российской военной техники в Мали позволила переломить ситуацию с терроризмом в стране, и теперь боевики испытывают страх, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства республики Шогель Кокалла Маига.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о передаче Мали крупной партии авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, отметил он.В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171. В августе 2022 года страна получила от России несколько военных самолетов и вертолетов: учебно-боевые самолеты L-39 и штурмовики Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8.
https://ria.ru/20230207/oboronosposobnost-1850407511.html
россия
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575965723_113:0:2000:1415_1920x0_80_0_0_44b482b497ab840ce7be8fac03183032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мали, сергей лавров, ми-171
В мире, Россия, Мали, Сергей Лавров, Ми-171
03:09 28.02.2023 (обновлено: 03:15 28.02.2023)
 
Премьер Мали: поставки из России переломили ситуацию с терроризмом в стране

Премьер Мали Маига: военными поставками со стороны России армия страны пугает террористов

© AP PhotoВоеннослужащие в столице Мали Бамако
Военнослужащие в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo
Военнослужащие в столице Мали Бамако. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Поставка российской военной техники в Мали позволила переломить ситуацию с терроризмом в стране, и теперь боевики испытывают страх, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства республики Шогель Кокалла Маига.

"Для малийцев важно не количество, а результат. Сегодня мы можем подтвердить, что страх перешел в другой лагерь. Террористы больше не вызывают страх малийцев. Наоборот, малийская армия вызывает страх у террористов, это важно. Сотрудничество (с Россией в военной сфере) продолжится", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о передаче Мали крупной партии авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, отметил он.
В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171. В августе 2022 года страна получила от России несколько военных самолетов и вертолетов: учебно-боевые самолеты L-39 и штурмовики Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8.
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 20:06
Россия надежно обеспечивает потребность Мали в ее обороноспособности
 
В миреРоссияМалиСергей ЛавровМи-171
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала