https://ria.ru/20230228/mali-1854745564.html

Премьер Мали: поставки из России переломили ситуацию с терроризмом в стране

Премьер Мали: поставки из России переломили ситуацию с терроризмом в стране - РИА Новости, 28.02.2023

Премьер Мали: поставки из России переломили ситуацию с терроризмом в стране

Поставка российской военной техники в Мали позволила переломить ситуацию с терроризмом в стране, и теперь боевики испытывают страх, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T03:09

2023-02-28T03:09

2023-02-28T03:15

в мире

россия

мали

сергей лавров

ми-171

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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Поставка российской военной техники в Мали позволила переломить ситуацию с терроризмом в стране, и теперь боевики испытывают страх, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства республики Шогель Кокалла Маига.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о передаче Мали крупной партии авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, отметил он.В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171. В августе 2022 года страна получила от России несколько военных самолетов и вертолетов: учебно-боевые самолеты L-39 и штурмовики Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8.

https://ria.ru/20230207/oboronosposobnost-1850407511.html

россия

мали

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в мире, россия, мали, сергей лавров, ми-171