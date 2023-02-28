https://ria.ru/20230228/kpp-1854824513.html

Создание КПП в Лачинском коридоре не предусмотрено, заявил Лавров

Создание КПП в Лачинском коридоре не предусмотрено, заявил Лавров - РИА Новости, 28.02.2023

Создание КПП в Лачинском коридоре не предусмотрено, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре не предусмотрено. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:01

2023-02-28T13:01

2023-02-28T13:10

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БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре не предусмотрено."Что касается Лачинского коридора, ответ очень простой: его режим, режим его функционирования должен соответствовать в полной мере самому первому трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года, что означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц", - сказал он в ходе пресс-конференции в Азербайджане."Там не предусмотрено создание каких-то контрольно-пропускных пунктов", - добавил российский министр.На сегодняшний день ситуация в зоне карабахского конфликта остаётся сложной. На прошлой неделе миротворцы РФ зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Мардакертском и Шушинском районах, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, с середины декабря прошлого года серьезно обострилась обстановка вокруг Лачинского коридора. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Карабах с Арменией. Командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".Армения из-за ситуации в Лачинском коридоре обратилась в Международный суд ООН, который, по словам армянского представителя по международным правовым вопросам, удовлетворил ходатайство Еревана о применении временной меры и обязал Азербайджан до принятия окончательного решения по делу "Армения против Азербайджана" принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор.При этом замглавы азербайджанского МИД заявил, что Международный суд ООН отклонил ходатайство Еревана, требовавшего признать акцию экоативистов на Лачинской дороге фальшивой и организованной азербайджанским правительством.

https://ria.ru/20230203/koridor-1849566956.html

https://ria.ru/20230118/zhaloba-1845849778.html

россия

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сергей лавров, в мире, россия, азербайджан, армения, оон