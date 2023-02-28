00:32 28.02.2023 (обновлено: 01:14 28.02.2023)
Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Песков: план Китая по урегулированию конфликта на Украине соотносится с подходом России
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время интервью Песков сообщил, что для возвращения к теме участия РФ в ДСНВ должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада к пониманию озабоченности России собственной безопасностью. Безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, объяснил Песков.
"Это очень важный мировоззренческий пункт в китайском плане, который, конечно, корреспондируется с нашим подходом", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.
Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
16 февраля, 04:39Китай готов работать над урегулированием на Украине, заявил дипломат