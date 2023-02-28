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Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 28.02.2023
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Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 28.02.2023
Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:32
2023-02-28T01:14
украина
китай
нато
дмитрий песков
йенс столтенберг
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во время интервью Песков сообщил, что для возвращения к теме участия РФ в ДСНВ должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада к пониманию озабоченности России собственной безопасностью. Безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, объяснил Песков."Это очень важный мировоззренческий пункт в китайском плане, который, конечно, корреспондируется с нашим подходом", - отметил пресс-секретарь президента РФ.Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230227/rossiya-1854597573.html
https://ria.ru/20230216/kitay-1852299356.html
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украина, китай, нато, дмитрий песков, йенс столтенберг, россия
Украина, Китай, НАТО, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, Россия
00:32 28.02.2023 (обновлено: 01:14 28.02.2023)
 
Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Песков: план Китая по урегулированию конфликта на Украине соотносится с подходом России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время интервью Песков сообщил, что для возвращения к теме участия РФ в ДСНВ должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада к пониманию озабоченности России собственной безопасностью. Безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, объяснил Песков.
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В Китае вынесли Западу важное предупреждение о России
"Это очень важный мировоззренческий пункт в китайском плане, который, конечно, корреспондируется с нашим подходом", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.
Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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УкраинаКитайНАТОДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергРоссия
 
 
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