https://ria.ru/20230228/kitay-1854735940.html

Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 28.02.2023

Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:32

2023-02-28T00:32

2023-02-28T01:14

украина

китай

нато

дмитрий песков

йенс столтенберг

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во время интервью Песков сообщил, что для возвращения к теме участия РФ в ДСНВ должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада к пониманию озабоченности России собственной безопасностью. Безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, объяснил Песков."Это очень важный мировоззренческий пункт в китайском плане, который, конечно, корреспондируется с нашим подходом", - отметил пресс-секретарь президента РФ.Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230227/rossiya-1854597573.html

https://ria.ru/20230216/kitay-1852299356.html

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китай

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украина, китай, нато, дмитрий песков, йенс столтенберг, россия