https://ria.ru/20230228/kazakhstan-1854880020.html

Казахстан заявил, что не видит рисков или угроз от России

Казахстан заявил, что не видит рисков или угроз от России - РИА Новости, 28.02.2023

Казахстан заявил, что не видит рисков или угроз от России

Казахстан не видит рисков или угроз со стороны России в контексте событий на Украине, заявил вице-премьер - глава МИД республики Мухтар Тлеуберди. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:02

2023-02-28T16:02

2023-02-28T17:01

казахстан

россия

в мире

мухтар тлеуберди

сша

энтони блинкен

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АСТАНА, 28 фев - РИА Новости. Казахстан не видит рисков или угроз со стороны России в контексте событий на Украине, заявил вице-премьер - глава МИД республики Мухтар Тлеуберди."Мы на данный момент не видим, не ощущаем рисков или угроз со стороны России", - сказал он во вторник на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отвечая на соответствующий вопрос западного журналиста.Тлеуберди напомнил, что Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или же находятся в этом регионе. "И поэтому мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур. Что же касается двустороннего сотрудничества или двусторонних взаимоотношений, у нас имеется солидная правовая база", - добавил он.Он также подчеркнул, что полностью делимитированная граница между Россией и Казахстаном является самой длинной сухопутной границей в мире протяженностью 7,5 тысячи километров."Казахстан продолжает выполнять свою многовекторную внешнюю политику, и тем самым мы пытаемся сохранить систему сдержек и противовесов, чтобы обеспечить взаимовыгодные сотрудничество и взаимоотношения со всеми странами мира", - сказал глава МИД Казахстана.

https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854551783.html

https://ria.ru/20230110/kazakhstan-1844010620.html

казахстан

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, россия, в мире, мухтар тлеуберди, сша, энтони блинкен