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В Уфе иностранца обвинили в истязании детей - РИА Новости, 28.02.2023
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11:30 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/istyazaniya-1854798076.html
В Уфе иностранца обвинили в истязании детей
В Уфе иностранца обвинили в истязании детей - РИА Новости, 28.02.2023
В Уфе иностранца обвинили в истязании детей
Следствие в Башкирии обвинило 28-летнего иностранца в истязании пяти детей, которые сейчас переданы в социальный приют, сообщили в СУСК по региону во вторник. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:30
2023-02-28T11:30
происшествия
калининский район
уфа
республика башкортостан
россия
дети
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УФА, 28 фев – РИА Новости. Следствие в Башкирии обвинило 28-летнего иностранца в истязании пяти детей, которые сейчас переданы в социальный приют, сообщили в СУСК по региону во вторник. Местные издания пишут, что инцидент произошел в уфимской мечети, расположенной в микрорайоне Инорс Калининского района города. Якобы прихожанин храма был наставником для 12 мальчиков, избивал их и заставлял спать на матрасах в подвале здания. Один из его воспитанников сбежал и обратился в полицию. "По версии следствия, обвиняемый в январе-феврале 2023 года при осуществлении воспитания и присмотра за несовершеннолетними применял в отношении пятерых детей в возрасте от 6 до 12 лет физическую силу. Об указанных фактах стало известно правоохранителям в ходе беседы с одним из воспитанников, после чего дети были изъяты и помещены в социальные приюты", - говорится в релизе. Обвиняемый заключен в СИЗО. Расследование взяло на контроль руководство следственного управления.
https://ria.ru/20230220/deti-1853226992.html
https://ria.ru/20230227/uchitel-1854670374.html
калининский район
уфа
республика башкортостан
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происшествия, калининский район, уфа, республика башкортостан, россия, дети
Происшествия, Калининский район, Уфа, Республика Башкортостан, Россия, Дети
В Уфе иностранца обвинили в истязании детей

В Уфе 28-летнего иностранца обвинили в истязании пяти детей

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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УФА, 28 фев – РИА Новости. Следствие в Башкирии обвинило 28-летнего иностранца в истязании пяти детей, которые сейчас переданы в социальный приют, сообщили в СУСК по региону во вторник.
Местные издания пишут, что инцидент произошел в уфимской мечети, расположенной в микрорайоне Инорс Калининского района города. Якобы прихожанин храма был наставником для 12 мальчиков, избивал их и заставлял спать на матрасах в подвале здания. Один из его воспитанников сбежал и обратился в полицию.
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"По версии следствия, обвиняемый в январе-феврале 2023 года при осуществлении воспитания и присмотра за несовершеннолетними применял в отношении пятерых детей в возрасте от 6 до 12 лет физическую силу. Об указанных фактах стало известно правоохранителям в ходе беседы с одним из воспитанников, после чего дети были изъяты и помещены в социальные приюты", - говорится в релизе.
Обвиняемый заключен в СИЗО. Расследование взяло на контроль руководство следственного управления.
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ПроисшествияКалининский районУфаРеспублика БашкортостанРоссияДети
 
 
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