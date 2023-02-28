https://ria.ru/20230228/istyazaniya-1854798076.html

В Уфе иностранца обвинили в истязании детей

В Уфе иностранца обвинили в истязании детей - РИА Новости, 28.02.2023

В Уфе иностранца обвинили в истязании детей

Следствие в Башкирии обвинило 28-летнего иностранца в истязании пяти детей, которые сейчас переданы в социальный приют, сообщили в СУСК по региону во вторник. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:30

2023-02-28T11:30

2023-02-28T11:30

происшествия

калининский район

уфа

республика башкортостан

россия

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

УФА, 28 фев – РИА Новости. Следствие в Башкирии обвинило 28-летнего иностранца в истязании пяти детей, которые сейчас переданы в социальный приют, сообщили в СУСК по региону во вторник. Местные издания пишут, что инцидент произошел в уфимской мечети, расположенной в микрорайоне Инорс Калининского района города. Якобы прихожанин храма был наставником для 12 мальчиков, избивал их и заставлял спать на матрасах в подвале здания. Один из его воспитанников сбежал и обратился в полицию. "По версии следствия, обвиняемый в январе-феврале 2023 года при осуществлении воспитания и присмотра за несовершеннолетними применял в отношении пятерых детей в возрасте от 6 до 12 лет физическую силу. Об указанных фактах стало известно правоохранителям в ходе беседы с одним из воспитанников, после чего дети были изъяты и помещены в социальные приюты", - говорится в релизе. Обвиняемый заключен в СИЗО. Расследование взяло на контроль руководство следственного управления.

https://ria.ru/20230220/deti-1853226992.html

https://ria.ru/20230227/uchitel-1854670374.html

калининский район

уфа

республика башкортостан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, калининский район, уфа, республика башкортостан, россия, дети