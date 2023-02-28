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В Кремле переадресовали вопрос о взаимосвязи ЧП в Белоруссии и Петербурге - РИА Новости, 28.02.2023
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13:26 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/intsidenty-1854835391.html
В Кремле переадресовали вопрос о взаимосвязи ЧП в Белоруссии и Петербурге
В Кремле переадресовали вопрос о взаимосвязи ЧП в Белоруссии и Петербурге - РИА Новости, 28.02.2023
В Кремле переадресовали вопрос о взаимосвязи ЧП в Белоруссии и Петербурге
Анализ взаимосвязи или ее отсутствия в теме инцидентов в Белоруссии, на юге России и в Петербурге - дело спецслужб и министерства обороны, а не Кремля, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:26
2023-02-28T13:26
белоруссия
санкт-петербург
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Анализ взаимосвязи или ее отсутствия в теме инцидентов в Белоруссии, на юге России и в Петербурге - дело спецслужб и министерства обороны, а не Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее во вторник городские власти сообщили, что аэропорт "Пулково" временно перестал принимать и отправлять рейсы. Источник со ссылкой на телеграмму Росавиации уточнял РИА Новости, что закрыто все воздушное пространство Санкт-Петербурга. Причина официально не уточнялась. Позднее уже другой источник заявил, что ограничения сняли. "Кремль не может анализировать все вот эти вот происшествия, всю вот эту информацию, этим занимаются специальные службы, министерство обороны, поэтому я рекомендую обращаться к ним", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле происшествие в Петербурге с ситуациями в Белоруссии и на юге России. - Ранее украинские интернет-ресурсы распространили информацию, что боец волынской теробороны погиб от огнестрельного ранения в результате перестрелки, которую совершили неизвестные с территории Белоруссии 25 февраля. Госпогранкомитет Белоруссии сообщения о перестрелке опроверг, подчеркнув, что инцидентов с применением оружия не было, пограничники огонь не открывали.
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белоруссия, санкт-петербург, дмитрий песков
Белоруссия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков
В Кремле переадресовали вопрос о взаимосвязи ЧП в Белоруссии и Петербурге

Песков переадресовал вопрос о взаимосвязи инцидентов в Белоруссии и Петербурге спецслужбам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Анализ взаимосвязи или ее отсутствия в теме инцидентов в Белоруссии, на юге России и в Петербурге - дело спецслужб и министерства обороны, а не Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее во вторник городские власти сообщили, что аэропорт "Пулково" временно перестал принимать и отправлять рейсы. Источник со ссылкой на телеграмму Росавиации уточнял РИА Новости, что закрыто все воздушное пространство Санкт-Петербурга. Причина официально не уточнялась. Позднее уже другой источник заявил, что ограничения сняли.
"Кремль не может анализировать все вот эти вот происшествия, всю вот эту информацию, этим занимаются специальные службы, министерство обороны, поэтому я рекомендую обращаться к ним", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле происшествие в Петербурге с ситуациями в Белоруссии и на юге России. -
Ранее украинские интернет-ресурсы распространили информацию, что боец волынской теробороны погиб от огнестрельного ранения в результате перестрелки, которую совершили неизвестные с территории Белоруссии 25 февраля. Госпогранкомитет Белоруссии сообщения о перестрелке опроверг, подчеркнув, что инцидентов с применением оружия не было, пограничники огонь не открывали.
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