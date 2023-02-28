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"Круг добра" обеспечил лекарствами уже более пяти тысяч детей - РИА Новости, 28.02.2023
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11:22 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/fond-1854796115.html
"Круг добра" обеспечил лекарствами уже более пяти тысяч детей
"Круг добра" обеспечил лекарствами уже более пяти тысяч детей - РИА Новости, 28.02.2023
"Круг добра" обеспечил лекарствами уже более пяти тысяч детей
Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами уже более 5 тысяч детей на сумму более 100 миллиардов рублей, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:22
2023-02-28T11:22
общество
россия
владимир путин
фонд "круг добра"
дети
лекарства
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами уже более 5 тысяч детей на сумму более 100 миллиардов рублей, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "На сегодняшний день "Круг добра" обеспечил лекарственной помощью более 5 тысяч детей на сумму более 100 миллиардов рублей", - сказал Глаголев на Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
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общество, россия, владимир путин, фонд "круг добра", дети, лекарства
Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд "Круг добра", Дети, Лекарства
"Круг добра" обеспечил лекарствами уже более пяти тысяч детей

Замглавы Минздрава Глаголев: "Круг добра" обеспечил лекарствами уже более пяти тысяч детей

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами уже более 5 тысяч детей на сумму более 100 миллиардов рублей, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"На сегодняшний день "Круг добра" обеспечил лекарственной помощью более 5 тысяч детей на сумму более 100 миллиардов рублей", - сказал Глаголев на Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинФонд "Круг добра"ДетиЛекарства
 
 
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