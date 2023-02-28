https://ria.ru/20230228/fond-1854796115.html

"Круг добра" обеспечил лекарствами уже более пяти тысяч детей

"Круг добра" обеспечил лекарствами уже более пяти тысяч детей - РИА Новости, 28.02.2023

"Круг добра" обеспечил лекарствами уже более пяти тысяч детей

Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами уже более 5 тысяч детей на сумму более 100 миллиардов рублей, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:22

2023-02-28T11:22

2023-02-28T11:22

общество

россия

владимир путин

фонд "круг добра"

дети

лекарства

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фонд "Круг добра" обеспечил лекарствами уже более 5 тысяч детей на сумму более 100 миллиардов рублей, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "На сегодняшний день "Круг добра" обеспечил лекарственной помощью более 5 тысяч детей на сумму более 100 миллиардов рублей", - сказал Глаголев на Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

https://ria.ru/20230127/fond-1847987882.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир путин, фонд "круг добра", дети, лекарства