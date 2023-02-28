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В Кремле назвали условие для возвращения к переговорам по ДСНВ

В Кремле назвали условие для возвращения к переговорам по ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023

В Кремле назвали условие для возвращения к переговорам по ДСНВ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для возвращения к теме участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:33

2023-02-28T00:33

2023-02-28T01:08

сша

договор снв-3

россия

в мире

дмитрий песков

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для возвращения к теме участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, к пониманию озабоченности России собственной безопасностью, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.

сша

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

сша, договор снв-3, россия, в мире, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато