00:33 28.02.2023 (обновлено: 01:08 28.02.2023)
В Кремле назвали условие для возвращения к переговорам по ДСНВ
Песков заявил, что для возвращения к теме ДСНВ Запад должен поменять концептуальный подход
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для возвращения к теме участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, к пониманию озабоченности России собственной безопасностью, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой", - сказал Песков.
Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.