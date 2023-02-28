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В Кремле назвали условие для возвращения к переговорам по ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023
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В Кремле назвали условие для возвращения к переговорам по ДСНВ
В Кремле назвали условие для возвращения к переговорам по ДСНВ - РИА Новости, 28.02.2023
В Кремле назвали условие для возвращения к переговорам по ДСНВ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для возвращения к теме участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:33
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сша
договор снв-3
россия
в мире
дмитрий песков
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для возвращения к теме участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, к пониманию озабоченности России собственной безопасностью, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.
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сша, договор снв-3, россия, в мире, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато
США, Договор СНВ-3, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, НАТО
00:33 28.02.2023 (обновлено: 01:08 28.02.2023)
 
В Кремле назвали условие для возвращения к переговорам по ДСНВ

Песков заявил, что для возвращения к теме ДСНВ Запад должен поменять концептуальный подход

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для возвращения к теме участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, к пониманию озабоченности России собственной безопасностью, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой", - сказал Песков.
Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.
 
СШАДоговор СНВ-3РоссияВ миреДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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