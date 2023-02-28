https://ria.ru/20230228/boeviki-1854760299.html

Киев стягивает к Артемовску боевиков, подготовленных НАТО, заявил эксперт

Киев стягивает к Артемовску боевиков, подготовленных НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 28.02.2023

Киев стягивает к Артемовску боевиков, подготовленных НАТО, заявил эксперт

Киев перебрасывает в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:30

2023-02-28T08:30

2023-02-28T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей марочко

артемовск

нато

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Киев перебрасывает в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что, по имеющейся информации, прибывший личный состав противника отличается высокой дисциплиной и мотивацией. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html

украина

артемовск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, андрей марочко, артемовск, нато