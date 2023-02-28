https://ria.ru/20230228/boeviki-1854760299.html
Киев стягивает к Артемовску боевиков, подготовленных НАТО, заявил эксперт
Киев стягивает к Артемовску боевиков, подготовленных НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 28.02.2023
Киев стягивает к Артемовску боевиков, подготовленных НАТО, заявил эксперт
Киев перебрасывает в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:30
2023-02-28T08:30
2023-02-28T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей марочко
артемовск
нато
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Киев перебрасывает в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что, по имеющейся информации, прибывший личный состав противника отличается высокой дисциплиной и мотивацией. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, андрей марочко, артемовск, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Марочко, Артемовск, НАТО
Киев стягивает к Артемовску боевиков, подготовленных НАТО, заявил эксперт
Марочко заявил о переброске в Часов Яр 350 бойцов и 15 офицеров ВСУ, подготовленных НАТО
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Киев перебрасывает в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства отметил, что, по имеющейся информации, прибывший личный состав противника отличается высокой дисциплиной и мотивацией.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР
к северу от крупного города Горловка
, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
.
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