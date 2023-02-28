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В Кремле не стали комментировать визит Блинкена в Казахстан

В Кремле не стали комментировать визит Блинкена в Казахстан - РИА Новости, 28.02.2023

В Кремле не стали комментировать визит Блинкена в Казахстан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан, отметив, что Москва ориентируется на... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:48

2023-02-28T12:48

2023-02-28T12:57

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан, отметив, что Москва ориентируется на партнерские отношения со странами СНГ.Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан с официальным визитом и встретился с президентом Касымом-Жомартом Токаевым, договорившись углублять сотрудничество двух стран в таких сферах, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции."Я не хотел бы комментировать визиты госсекретаря США. все-таки, я пресс-секретарь президента, и я думаю, что это прерогатива моих коллег в министерстве иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияет ли визит Блинкена в Астану на отношения России с Казахстаном и Узбекистаном.Песков напомнил, что Россию и страны Азии связывают "свои двусторонние отношения""У нас есть свои форматы взаимодействия, с рядом из них нас объединяют интеграционные процессы ЕврАзЭС, на что мы и ориентируемся, в чем мы заинтересованы, и что мы считаем своим главным внешнеполитическим приоритетом", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854551783.html

https://ria.ru/20230224/peregovory-1854175455.html

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