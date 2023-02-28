Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не стали комментировать визит Блинкена в Казахстан - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 28.02.2023 (обновлено: 12:57 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/blinken-1854820189.html
В Кремле не стали комментировать визит Блинкена в Казахстан
В Кремле не стали комментировать визит Блинкена в Казахстан - РИА Новости, 28.02.2023
В Кремле не стали комментировать визит Блинкена в Казахстан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан, отметив, что Москва ориентируется на... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:48
2023-02-28T12:57
казахстан
москва
снг
цены на нефть
россия
сша
энтони блинкен
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290517_0:160:3210:1966_1920x0_80_0_0_23e7ea19ee797380773841c2f6e1539b.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан, отметив, что Москва ориентируется на партнерские отношения со странами СНГ.Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан с официальным визитом и встретился с президентом Касымом-Жомартом Токаевым, договорившись углублять сотрудничество двух стран в таких сферах, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции."Я не хотел бы комментировать визиты госсекретаря США. все-таки, я пресс-секретарь президента, и я думаю, что это прерогатива моих коллег в министерстве иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияет ли визит Блинкена в Астану на отношения России с Казахстаном и Узбекистаном.Песков напомнил, что Россию и страны Азии связывают "свои двусторонние отношения""У нас есть свои форматы взаимодействия, с рядом из них нас объединяют интеграционные процессы ЕврАзЭС, на что мы и ориентируемся, в чем мы заинтересованы, и что мы считаем своим главным внешнеполитическим приоритетом", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854551783.html
https://ria.ru/20230224/peregovory-1854175455.html
казахстан
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290517_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_f4d5418eb517b74046ad7db68f83aefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, москва, снг, цены на нефть, россия, сша, энтони блинкен, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз
Казахстан, Москва, СНГ, Цены на нефть, Россия, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз
В Кремле не стали комментировать визит Блинкена в Казахстан

Песков не стал комментировать визит госсекретаря США Блинкена в Казахстан

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан, отметив, что Москва ориентируется на партнерские отношения со странами СНГ.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан с официальным визитом и встретился с президентом Касымом-Жомартом Токаевым, договорившись углублять сотрудничество двух стран в таких сферах, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции.
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Казахстан ликвидировал торговое представительство в России
27 февраля, 11:46
"Я не хотел бы комментировать визиты госсекретаря США. все-таки, я пресс-секретарь президента, и я думаю, что это прерогатива моих коллег в министерстве иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияет ли визит Блинкена в Астану на отношения России с Казахстаном и Узбекистаном.
Песков напомнил, что Россию и страны Азии связывают "свои двусторонние отношения"
"У нас есть свои форматы взаимодействия, с рядом из них нас объединяют интеграционные процессы ЕврАзЭС, на что мы и ориентируемся, в чем мы заинтересованы, и что мы считаем своим главным внешнеполитическим приоритетом", - добавил Песков.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Блинкен утверждает, что США готовы участвовать в переговорах по Украине
24 февраля, 18:52
 
КазахстанМоскваСНГЦены на нефтьРоссияСШАЭнтони БлинкенДмитрий ПесковКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала