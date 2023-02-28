https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали
Страны Африки хорошо знакомы со способностью Запада разжигать конфликты, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига, РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:36
2023-02-28T09:36
2023-02-28T10:26
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мали
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шогель кокалла маига
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Страны Африки хорошо знакомы со способностью Запада разжигать конфликты, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига, комментируя ситуацию на Украине. "Я лично наблюдал в начале 90-х за распадом того, что называлось восточным блоком. И все понимали, что за этим стояли тайные договоренности, даже если не видели их. Полагаю, что основа этих договоренностей была связана с прекращением гонки вооружений и распространения (НАТО) на восток. Это очевидный мыслительный и исторический анализ. А как вы понимаете, мы в нашем регионе очень хорошо знаем возможности Запада разжигать войны", - отметил Маига. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230228/mali-1854766339.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, мали, украина, нато, шогель кокалла маига
В мире, Африка, Мали, Украина, НАТО, Шогель Кокалла Маига
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали
Премьер Мали Маига: Африка хорошо знакома со способностью Запада разжигать конфликты