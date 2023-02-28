Рейтинг@Mail.ru
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 28.02.2023 (обновлено: 10:26 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали
Страны Африки хорошо знакомы со способностью Запада разжигать конфликты, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига, РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:36
2023-02-28T10:26
в мире
африка
мали
украина
нато
шогель кокалла маига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101996/25/1019962532_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_93f3e68d18a59d7cb073929414180a1c.jpg
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Страны Африки хорошо знакомы со способностью Запада разжигать конфликты, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига, комментируя ситуацию на Украине. "Я лично наблюдал в начале 90-х за распадом того, что называлось восточным блоком. И все понимали, что за этим стояли тайные договоренности, даже если не видели их. Полагаю, что основа этих договоренностей была связана с прекращением гонки вооружений и распространения (НАТО) на восток. Это очевидный мыслительный и исторический анализ. А как вы понимаете, мы в нашем регионе очень хорошо знаем возможности Запада разжигать войны", - отметил Маига. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230228/mali-1854766339.html
африка
мали
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101996/25/1019962532_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_1797c3e5cb8b111f3d6c9e8233ad4ade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, мали, украина, нато, шогель кокалла маига
В мире, Африка, Мали, Украина, НАТО, Шогель Кокалла Маига
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали

Премьер Мали Маига: Африка хорошо знакома со способностью Запада разжигать конфликты

© AP Photo / Youssouf BahВременный контрольно-пропускной пункт на границе Гвинеи и Сьерра-Леоне
Временный контрольно-пропускной пункт на границе Гвинеи и Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Youssouf Bah
Временный контрольно-пропускной пункт на границе Гвинеи и Сьерра-Леоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Страны Африки хорошо знакомы со способностью Запада разжигать конфликты, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига, комментируя ситуацию на Украине.
"Я лично наблюдал в начале 90-х за распадом того, что называлось восточным блоком. И все понимали, что за этим стояли тайные договоренности, даже если не видели их. Полагаю, что основа этих договоренностей была связана с прекращением гонки вооружений и распространения (НАТО) на восток. Это очевидный мыслительный и исторический анализ. А как вы понимаете, мы в нашем регионе очень хорошо знаем возможности Запада разжигать войны", - отметил Маига.
Читайте полный текст интервью >>
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Мали перенимает у России опыт борьбы с террористами, заявил премьер
Вчера, 09:20
 
В миреАфрикаМалиУкраинаНАТОШогель Кокалла Маига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала