https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html

Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали

Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали - РИА Новости, 28.02.2023

Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали

Страны Африки хорошо знакомы со способностью Запада разжигать конфликты, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига, РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:36

2023-02-28T09:36

2023-02-28T10:26

в мире

африка

мали

украина

нато

шогель кокалла маига

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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Страны Африки хорошо знакомы со способностью Запада разжигать конфликты, заявил РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига, комментируя ситуацию на Украине. "Я лично наблюдал в начале 90-х за распадом того, что называлось восточным блоком. И все понимали, что за этим стояли тайные договоренности, даже если не видели их. Полагаю, что основа этих договоренностей была связана с прекращением гонки вооружений и распространения (НАТО) на восток. Это очевидный мыслительный и исторический анализ. А как вы понимаете, мы в нашем регионе очень хорошо знаем возможности Запада разжигать войны", - отметил Маига. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230228/mali-1854766339.html

африка

мали

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, африка, мали, украина, нато, шогель кокалла маига