https://ria.ru/20230227/znamenitosti-1854662649.html

Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Ла Скала

Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Ла Скала - РИА Новости, 27.02.2023

Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Ла Скала

Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Оффенбаха "Сказки Гофмана" в Ла Скала. Об этом оперный певец сообщил на своей странице в соцсети. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:34

2023-02-27T17:34

2023-02-27T17:34

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Оффенбаха "Сказки Гофмана" в Ла Скала. Об этом оперный певец сообщил на своей странице в соцсети. Он отметил, что его график составляется на несколько лет вперед, но "семейные обстоятельства вынуждают" его "отменять некоторые планы". "Сейчас эти обстоятельства не позволяют мне надолго оставить свою семью — четверых маленьких детей и, в первую очередь, маму, которая больше года назад перенесла тяжелый инсульт и живет в Уфе, куда я регулярно езжу ее навещать", — рассказал Абдразаков.Певец поблагодарил руководство театра за сотрудничество и понимание. Российский бас исполнил главную партию в декабре на открытии сезона в Ла Скала.

https://ria.ru/20230224/kultura-1853170053.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, театр, ла скала, ильдар абдразаков, знаменитости