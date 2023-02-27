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Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Ла Скала - РИА Новости, 27.02.2023
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Культура
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Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Ла Скала
Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Ла Скала - РИА Новости, 27.02.2023
Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Ла Скала
Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Оффенбаха "Сказки Гофмана" в Ла Скала. Об этом оперный певец сообщил на своей странице в соцсети. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:34
2023-02-27T17:34
культура
новости культуры
музыка
театр
ла скала
ильдар абдразаков
знаменитости
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Оффенбаха "Сказки Гофмана" в Ла Скала. Об этом оперный певец сообщил на своей странице в соцсети. Он отметил, что его график составляется на несколько лет вперед, но "семейные обстоятельства вынуждают" его "отменять некоторые планы". "Сейчас эти обстоятельства не позволяют мне надолго оставить свою семью — четверых маленьких детей и, в первую очередь, маму, которая больше года назад перенесла тяжелый инсульт и живет в Уфе, куда я регулярно езжу ее навещать", — рассказал Абдразаков.Певец поблагодарил руководство театра за сотрудничество и понимание. Российский бас исполнил главную партию в декабре на открытии сезона в Ла Скала.
https://ria.ru/20230224/kultura-1853170053.html
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новости культуры, музыка, театр, ла скала, ильдар абдразаков, знаменитости
Культура, Новости культуры, Музыка, Театр, Ла Скала, Ильдар Абдразаков, Знаменитости
17:34 27.02.2023
 
Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Ла Скала

Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке "Сказки Гофмана" в Ла Скала

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСолист Мариинского театра Ильдар Абдразаков выступает на международной профессиональной музыкальная премии "BraVo" в Москве
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков выступает на международной профессиональной музыкальная премии BraVo в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Оффенбаха "Сказки Гофмана" в Ла Скала. Об этом оперный певец сообщил на своей странице в соцсети.
Он отметил, что его график составляется на несколько лет вперед, но "семейные обстоятельства вынуждают" его "отменять некоторые планы".
"Сейчас эти обстоятельства не позволяют мне надолго оставить свою семью — четверых маленьких детей и, в первую очередь, маму, которая больше года назад перенесла тяжелый инсульт и живет в Уфе, куда я регулярно езжу ее навещать", — рассказал Абдразаков.
Певец поблагодарил руководство театра за сотрудничество и понимание.
Российский бас исполнил главную партию в декабре на открытии сезона в Ла Скала.
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