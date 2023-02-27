https://ria.ru/20230227/znamenitosti-1854662649.html
Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Ла Скала
Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Ла Скала - РИА Новости, 27.02.2023
Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Ла Скала
Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Оффенбаха "Сказки Гофмана" в Ла Скала. Об этом оперный певец сообщил на своей странице в соцсети. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:34
2023-02-27T17:34
2023-02-27T17:34
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Оффенбаха "Сказки Гофмана" в Ла Скала. Об этом оперный певец сообщил на своей странице в соцсети. Он отметил, что его график составляется на несколько лет вперед, но "семейные обстоятельства вынуждают" его "отменять некоторые планы". "Сейчас эти обстоятельства не позволяют мне надолго оставить свою семью — четверых маленьких детей и, в первую очередь, маму, которая больше года назад перенесла тяжелый инсульт и живет в Уфе, куда я регулярно езжу ее навещать", — рассказал Абдразаков.Певец поблагодарил руководство театра за сотрудничество и понимание. Российский бас исполнил главную партию в декабре на открытии сезона в Ла Скала.
https://ria.ru/20230224/kultura-1853170053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, театр, ла скала, ильдар абдразаков, знаменитости
Культура, Новости культуры, Музыка, Театр, Ла Скала, Ильдар Абдразаков, Знаменитости
Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Ла Скала
Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке "Сказки Гофмана" в Ла Скала
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ильдар Абдразаков отменил свое участие в постановке Оффенбаха "Сказки Гофмана" в Ла Скала. Об этом оперный певец сообщил на своей странице в соцсети.
Он отметил, что его график составляется на несколько лет вперед, но "семейные обстоятельства вынуждают" его "отменять некоторые планы".
"Сейчас эти обстоятельства не позволяют мне надолго оставить свою семью — четверых маленьких детей и, в первую очередь, маму, которая больше года назад перенесла тяжелый инсульт и живет в Уфе, куда я регулярно езжу ее навещать", — рассказал Абдразаков.
Певец поблагодарил руководство театра за сотрудничество и понимание.
Российский бас исполнил
главную партию в декабре на открытии сезона в Ла Скала.