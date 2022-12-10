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Царь Борис завоевал Европу: Абдразаков об ошеломительном успехе в Италии

Царь Борис завоевал Европу: Абдразаков об ошеломительном успехе в Италии - РИА Новости, 10.12.2022

Царь Борис завоевал Европу: Абдразаков об ошеломительном успехе в Италии

Несмотря на украинские протесты и пикеты, новый сезон легендарного миланского театра Ла Скала открылся оперой Мусоргского "Борис Годунов" – на русском языке. В... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T08:00

2022-12-10T08:00

2022-12-10T08:10

борис годунов

милан

ла скала

ильдар абдразаков

культура

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модест мусоргский

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Несмотря на украинские протесты и пикеты, новый сезон легендарного миланского театра Ла Скала открылся оперой Мусоргского "Борис Годунов" – на русском языке. В заглавной роли выступил наш знаменитый бас Ильдар Абдразаков. Впервые с 2011 года на открытии сезона вместе оказались президент и премьер-министр Италии. Помимо Серджо Маттареллы и Джорджи Мелони оперу вживую увидела и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (все раздавали весьма благожелательные интервью). После спектакля в зале — 20-минутные овации, а международная пресса называет постановку редким, потрясающим триумфом. Толпы миланцев смотрели трансляцию на больших уличных экранах, а европейские зрители могли увидеть ее на главном телеканале Италии Rai-1. После громкой во всех смыслах премьеры певец дал интервью РИА Новости. Он рассказал, с какими чувствами выходил на прославленную сцену, почему российскую культуру невозможно отменить, как реагировала европейская публика на исполнение на русском и изменился ли график его выступлений в связи с санкциями.— Ильдар, расскажите, пожалуйста, с какими чувствами вы выходили на сцену Ла Скала в этот раз?— До премьеры чувствовалось, что все как будто в ожидании чуда, которое, как оказалось, и произошло. Подобной большой премьере всегда предшествует огромная подготовка. А для исполнения партии Бориса Годунова на одной из главных мировых музыкальных сцен — тем более. Нужно было подготовиться морально, физически, музыкально, актерски — и все это выдать в нужный момент.Поэтому этот вечер был очень особенным и волнительным. Когда ты понимаешь, что на тебя будет смотреть полмира, в зале множество телекамер и высоких гостей, театр переполнен, аншлаг — это очень ответственно.С другой стороны, я чувствовал счастье, потому что исполнялась моя мечта — я впервые пел в Ла Скала спектакль на русском. В той самой опере, в которой больше ста лет назад на эту сцену выходил великий Федор Шаляпин, чтобы впервые представить итальянцам шедевр Мусоргского. Теперь, уже в новом веке, мне посчастливилось исполнить партию Бориса Годунова и представить ее современным зрителям Ла Скала.— Воспринимали ли вы сейчас европейскую публику как-то иначе?— Нет, ведь у искусства и музыки нет границ. Зал принимал нас прекрасно! И мы старались подарить зрителям незабываемый спектакль, показать лучшее, на что каждый из нас способен. — Запомнилось ли вам что-то особенно во время исполнения или подготовки к проекту?— Во время исполнения была такая тишина, что можно было уловить мельчайший шорох. Все слушали очень сосредоточенно, стараясь не упустить ни звука. А потом зал просто взорвался аплодисментами и нас минут 20 не отпускали со сцены.За кулисами тоже была потрясающая атмосфера — все друг друга поддерживали, желали удачи, звучания. Буквально — начиная с консьержа и до директора театра. Это было невероятно здорово и очень нас подпитывало!Даже привередливые критики, которые не пропускают ни одного спектакля и могут запросто освистать солиста за неверную ноту, отметили, что это было потрясающе.— Как относитесь к протестам и призывам отменять русскую культуру за рубежом? И попытку отменить "Бориса Годунова" в частности?— Такого просто не может быть. Русская музыка, русская культура — это часть мировой истории и культуры, отменить ее невозможно! Наоборот, нам нужно учиться и помнить нашу историю, которая служит фундаментом настоящего и будущего.И передать все лучшее нашим детям и внукам, чтобы в дальнейшем уже они двигали нас вперед.— Где еще за рубежом планируете выступать?— Самые ближайшие планы связаны с Россией: выступления в Большом театре, рождественский концерт в "Зарядье", затем в Сочи в феврале. Обязательно сделаем что-то в Мариинском театре с маэстро Гергиевым. Из зарубежного — в феврале запланировано концертное исполнение "Осуждения Фауста" Берлиоза в Неаполе. А потом вновь вернусь в Ла Скала — на премьеру "Сказок Гофмана" Оффенбаха.— Все ли идет по плану, не было отмен договоренностей или изменений в расписании турне и спектаклей?— Нет, мой график идет по плану, и никакие договоренности не нарушались. В единичных случаях я сам могу что-то отменить по семейным обстоятельствам. Но пока все ранее запланированные выступления в силе.— Какую или какие из запланированных ваших премьер особенно ждете и почему?— Очень жду следующего года в целом. Это будет юбилейный год Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова — двух великих музыкантов, которые внесли огромный вклад в наше культурное наследие. В 2023-м запланировано много грандиозных событий, в которых я в том числе буду принимать участие.И еще жду выхода сериала о Шаляпине, в котором я озвучивал вокальную роль Федора Ивановича. Это тоже было для меня важным событием и огромной честью.И конечно, с нетерпением жду своего следующего фестиваля в регионах России — Abdrazakovfest. В этом году он отметил первый маленький юбилей — пять лет. Теперь будем еще активнее расти, расширяться, осваивать новые города и открывать новые таланты.

https://ria.ru/20200226/1565161566.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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