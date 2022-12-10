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Царь Борис завоевал Европу: Абдразаков об ошеломительном успехе в Италии - РИА Новости, 10.12.2022
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Культура
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Царь Борис завоевал Европу: Абдразаков об ошеломительном успехе в Италии
Царь Борис завоевал Европу: Абдразаков об ошеломительном успехе в Италии - РИА Новости, 10.12.2022
Царь Борис завоевал Европу: Абдразаков об ошеломительном успехе в Италии
Несмотря на украинские протесты и пикеты, новый сезон легендарного миланского театра Ла Скала открылся оперой Мусоргского "Борис Годунов" – на русском языке. В... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T08:00
2022-12-10T08:10
борис годунов
милан
ла скала
ильдар абдразаков
культура
европа
италия
модест мусоргский
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Несмотря на украинские протесты и пикеты, новый сезон легендарного миланского театра Ла Скала открылся оперой Мусоргского "Борис Годунов" – на русском языке. В заглавной роли выступил наш знаменитый бас Ильдар Абдразаков. Впервые с 2011 года на открытии сезона вместе оказались президент и премьер-министр Италии. Помимо Серджо Маттареллы и Джорджи Мелони оперу вживую увидела и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (все раздавали весьма благожелательные интервью). После спектакля в зале — 20-минутные овации, а международная пресса называет постановку редким, потрясающим триумфом. Толпы миланцев смотрели трансляцию на больших уличных экранах, а европейские зрители могли увидеть ее на главном телеканале Италии Rai-1. После громкой во всех смыслах премьеры певец дал интервью РИА Новости. Он рассказал, с какими чувствами выходил на прославленную сцену, почему российскую культуру невозможно отменить, как реагировала европейская публика на исполнение на русском и изменился ли график его выступлений в связи с санкциями.— Ильдар, расскажите, пожалуйста, с какими чувствами вы выходили на сцену Ла Скала в этот раз?— До премьеры чувствовалось, что все как будто в ожидании чуда, которое, как оказалось, и произошло. Подобной большой премьере всегда предшествует огромная подготовка. А для исполнения партии Бориса Годунова на одной из главных мировых музыкальных сцен — тем более. Нужно было подготовиться морально, физически, музыкально, актерски — и все это выдать в нужный момент.Поэтому этот вечер был очень особенным и волнительным. Когда ты понимаешь, что на тебя будет смотреть полмира, в зале множество телекамер и высоких гостей, театр переполнен, аншлаг — это очень ответственно.С другой стороны, я чувствовал счастье, потому что исполнялась моя мечта — я впервые пел в Ла Скала спектакль на русском. В той самой опере, в которой больше ста лет назад на эту сцену выходил великий Федор Шаляпин, чтобы впервые представить итальянцам шедевр Мусоргского. Теперь, уже в новом веке, мне посчастливилось исполнить партию Бориса Годунова и представить ее современным зрителям Ла Скала.— Воспринимали ли вы сейчас европейскую публику как-то иначе?— Нет, ведь у искусства и музыки нет границ. Зал принимал нас прекрасно! И мы старались подарить зрителям незабываемый спектакль, показать лучшее, на что каждый из нас способен. — Запомнилось ли вам что-то особенно во время исполнения или подготовки к проекту?— Во время исполнения была такая тишина, что можно было уловить мельчайший шорох. Все слушали очень сосредоточенно, стараясь не упустить ни звука. А потом зал просто взорвался аплодисментами и нас минут 20 не отпускали со сцены.За кулисами тоже была потрясающая атмосфера — все друг друга поддерживали, желали удачи, звучания. Буквально — начиная с консьержа и до директора театра. Это было невероятно здорово и очень нас подпитывало!Даже привередливые критики, которые не пропускают ни одного спектакля и могут запросто освистать солиста за неверную ноту, отметили, что это было потрясающе.— Как относитесь к протестам и призывам отменять русскую культуру за рубежом? И попытку отменить "Бориса Годунова" в частности?— Такого просто не может быть. Русская музыка, русская культура — это часть мировой истории и культуры, отменить ее невозможно! Наоборот, нам нужно учиться и помнить нашу историю, которая служит фундаментом настоящего и будущего.И передать все лучшее нашим детям и внукам, чтобы в дальнейшем уже они двигали нас вперед.— Где еще за рубежом планируете выступать?— Самые ближайшие планы связаны с Россией: выступления в Большом театре, рождественский концерт в "Зарядье", затем в Сочи в феврале. Обязательно сделаем что-то в Мариинском театре с маэстро Гергиевым. Из зарубежного — в феврале запланировано концертное исполнение "Осуждения Фауста" Берлиоза в Неаполе. А потом вновь вернусь в Ла Скала — на премьеру "Сказок Гофмана" Оффенбаха.— Все ли идет по плану, не было отмен договоренностей или изменений в расписании турне и спектаклей?— Нет, мой график идет по плану, и никакие договоренности не нарушались. В единичных случаях я сам могу что-то отменить по семейным обстоятельствам. Но пока все ранее запланированные выступления в силе.— Какую или какие из запланированных ваших премьер особенно ждете и почему?— Очень жду следующего года в целом. Это будет юбилейный год Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова — двух великих музыкантов, которые внесли огромный вклад в наше культурное наследие. В 2023-м запланировано много грандиозных событий, в которых я в том числе буду принимать участие.И еще жду выхода сериала о Шаляпине, в котором я озвучивал вокальную роль Федора Ивановича. Это тоже было для меня важным событием и огромной честью.И конечно, с нетерпением жду своего следующего фестиваля в регионах России — Abdrazakovfest. В этом году он отметил первый маленький юбилей — пять лет. Теперь будем еще активнее расти, расширяться, осваивать новые города и открывать новые таланты.
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Анна Нехаева
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борис годунов, милан, ла скала, ильдар абдразаков, европа, италия, модест мусоргский, борис годунов (опера), джорджа мелони, урсула фон дер ляйен, опера
Борис Годунов, Милан, Ла Скала, Ильдар Абдразаков, Культура, Европа, Италия, Модест Мусоргский, Борис Годунов (опера), Джорджа Мелони, Урсула фон дер Ляйен, Опера
08:00 10.12.2022 (обновлено: 08:10 10.12.2022)
 

Царь Борис завоевал Европу: Абдразаков об ошеломительном успехе в Италии

© Фото : Marco Brescia, Rudy AmisanoОпера "Борис Годунов" в "Ла Скала"
Опера Борис Годунов в Ла Скала - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : Marco Brescia, Rudy Amisano
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Несмотря на украинские протесты и пикеты, новый сезон легендарного миланского театра Ла Скала открылся оперой Мусоргского "Борис Годунов" – на русском языке. В заглавной роли выступил наш знаменитый бас Ильдар Абдразаков. Впервые с 2011 года на открытии сезона вместе оказались президент и премьер-министр Италии. Помимо Серджо Маттареллы и Джорджи Мелони оперу вживую увидела и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (все раздавали весьма благожелательные интервью). После спектакля в зале — 20-минутные овации, а международная пресса называет постановку редким, потрясающим триумфом. Толпы миланцев смотрели трансляцию на больших уличных экранах, а европейские зрители могли увидеть ее на главном телеканале Италии Rai-1.
После громкой во всех смыслах премьеры певец дал интервью РИА Новости. Он рассказал, с какими чувствами выходил на прославленную сцену, почему российскую культуру невозможно отменить, как реагировала европейская публика на исполнение на русском и изменился ли график его выступлений в связи с санкциями.
— Ильдар, расскажите, пожалуйста, с какими чувствами вы выходили на сцену Ла Скала в этот раз?
— До премьеры чувствовалось, что все как будто в ожидании чуда, которое, как оказалось, и произошло.
А сейчас все итальянские газеты и журналы кипят и бурлят. Пишут, что это был триумф, что они давно не помнят такого громкого и грандиозного открытия сезона в Милане.
Подобной большой премьере всегда предшествует огромная подготовка. А для исполнения партии Бориса Годунова на одной из главных мировых музыкальных сцен — тем более. Нужно было подготовиться морально, физически, музыкально, актерски — и все это выдать в нужный момент.
© Фото : Marco Brescia, Rudy AmisanoОпера "Борис Годунов" в Ла Скала
Опера Борис Годунов в Ла Скала - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Marco Brescia, Rudy Amisano
Опера "Борис Годунов" в Ла Скала
Поэтому этот вечер был очень особенным и волнительным. Когда ты понимаешь, что на тебя будет смотреть полмира, в зале множество телекамер и высоких гостей, театр переполнен, аншлаг — это очень ответственно.
С другой стороны, я чувствовал счастье, потому что исполнялась моя мечта — я впервые пел в Ла Скала спектакль на русском.
В той самой опере, в которой больше ста лет назад на эту сцену выходил великий Федор Шаляпин, чтобы впервые представить итальянцам шедевр Мусоргского. Теперь, уже в новом веке, мне посчастливилось исполнить партию Бориса Годунова и представить ее современным зрителям Ла Скала.
— Воспринимали ли вы сейчас европейскую публику как-то иначе?
— Нет, ведь у искусства и музыки нет границ. Зал принимал нас прекрасно! И мы старались подарить зрителям незабываемый спектакль, показать лучшее, на что каждый из нас способен.
Особенно ценно было то, что большинство артистов пели на своем родном, русском языке. И исполняли ту музыку, которая течет в нас, которую мы чувствуем, понимаем. И можем, как никто другой, выразить то, что закладывал в свое сочинение композитор.
© Marco Brescia, Rudy Amisano

Опера "Борис Годунов" в Ла Скала

Опера Борис Годунов в Ла Скала
1 из 3

Опера "Борис Годунов" в Ла Скала

© Marco Brescia, Rudy Amisano
© Фото : Marco Brescia, Rudy Amisano

Сцена оперы "Борис Годунов" в Ла Скала

Опера Борис Годунов в Ла Скала
2 из 3

Сцена оперы "Борис Годунов" в Ла Скала

© Фото : Marco Brescia, Rudy Amisano
© Фото : Marco Brescia, Rudy Amisano

Фрагмент оперы "Борис Годунов" в Ла Скала

Опера Борис Годунов в Ла Скала
3 из 3

Фрагмент оперы "Борис Годунов" в Ла Скала

© Фото : Marco Brescia, Rudy Amisano
1 из 3

Опера "Борис Годунов" в Ла Скала

© Marco Brescia, Rudy Amisano
2 из 3

Сцена оперы "Борис Годунов" в Ла Скала

© Фото : Marco Brescia, Rudy Amisano
3 из 3

Фрагмент оперы "Борис Годунов" в Ла Скала

© Фото : Marco Brescia, Rudy Amisano
— Запомнилось ли вам что-то особенно во время исполнения или подготовки к проекту?
— Во время исполнения была такая тишина, что можно было уловить мельчайший шорох. Все слушали очень сосредоточенно, стараясь не упустить ни звука. А потом зал просто взорвался аплодисментами и нас минут 20 не отпускали со сцены.
За кулисами тоже была потрясающая атмосфера — все друг друга поддерживали, желали удачи, звучания. Буквально — начиная с консьержа и до директора театра. Это было невероятно здорово и очень нас подпитывало!
Даже привередливые критики, которые не пропускают ни одного спектакля и могут запросто освистать солиста за неверную ноту, отметили, что это было потрясающе.
— Как относитесь к протестам и призывам отменять русскую культуру за рубежом? И попытку отменить "Бориса Годунова" в частности?
— Такого просто не может быть. Русская музыка, русская культура — это часть мировой истории и культуры, отменить ее невозможно! Наоборот, нам нужно учиться и помнить нашу историю, которая служит фундаментом настоящего и будущего.
Как мы сейчас гордимся нашими предками, которые создавали эти великие произведения искусства и продвигали российскую культуру, так и мы должны продвигать ее сегодня.
И передать все лучшее нашим детям и внукам, чтобы в дальнейшем уже они двигали нас вперед.
© РИА Новости / Владимир Трефилов Ильдар Абдразаков с женой Марикой
Ильдар Абдразаков с женой Марикой - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Ильдар Абдразаков с женой Марикой
— Где еще за рубежом планируете выступать?
— Самые ближайшие планы связаны с Россией: выступления в Большом театре, рождественский концерт в "Зарядье", затем в Сочи в феврале. Обязательно сделаем что-то в Мариинском театре с маэстро Гергиевым. Из зарубежного — в феврале запланировано концертное исполнение "Осуждения Фауста" Берлиоза в Неаполе. А потом вновь вернусь в Ла Скала — на премьеру "Сказок Гофмана" Оффенбаха.
© Фото : Большой театр / Дамир ЮсуповИльдар Абдразаков и Денис Макаров в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре
Ильдар Абдразаков и Денис Макаров в сцене из оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в Большом театре
1 из 2
Ильдар Абдразаков и Денис Макаров в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Худрук, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале "Зарядье"

Художественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в новом концертном зале Зарядье
2 из 2

Худрук, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале "Зарядье"

© РИА Новости / Алексей Никольский
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1 из 2
Ильдар Абдразаков и Денис Макаров в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре
© Фото : Большой театр / Дамир Юсупов
2 из 2

Худрук, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале "Зарядье"

© РИА Новости / Алексей Никольский
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— Все ли идет по плану, не было отмен договоренностей или изменений в расписании турне и спектаклей?
— Нет, мой график идет по плану, и никакие договоренности не нарушались. В единичных случаях я сам могу что-то отменить по семейным обстоятельствам. Но пока все ранее запланированные выступления в силе.
— Какую или какие из запланированных ваших премьер особенно ждете и почему?
— Очень жду следующего года в целом. Это будет юбилейный год Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова — двух великих музыкантов, которые внесли огромный вклад в наше культурное наследие. В 2023-м запланировано много грандиозных событий, в которых я в том числе буду принимать участие.
© Фото : из личного архива Ильдара Абдразакова

Ильдар Абдразаков

Ильдар Абдразаков
1 из 3

Ильдар Абдразаков

© Фото : из личного архива Ильдара Абдразакова
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Русский певец Федор Иванович Шаляпин

Певец Федор Иванович Шаляпин
2 из 3

Русский певец Федор Иванович Шаляпин

© РИА Новости
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Русский композитор, пианист и дирижер Сергей Васильевич Рахманинов

Русский композитор, пианист и дирижер Сергей Васильевич Рахманинов в своем кабинете
3 из 3

Русский композитор, пианист и дирижер Сергей Васильевич Рахманинов

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 3

Ильдар Абдразаков

© Фото : из личного архива Ильдара Абдразакова
2 из 3

Русский певец Федор Иванович Шаляпин

© РИА Новости
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3 из 3

Русский композитор, пианист и дирижер Сергей Васильевич Рахманинов

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
И еще жду выхода сериала о Шаляпине, в котором я озвучивал вокальную роль Федора Ивановича. Это тоже было для меня важным событием и огромной честью.
И конечно, с нетерпением жду своего следующего фестиваля в регионах России — Abdrazakovfest. В этом году он отметил первый маленький юбилей — пять лет. Теперь будем еще активнее расти, расширяться, осваивать новые города и открывать новые таланты.
Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Ильдар Абдразаков
26 февраля 2020, 08:00Культура
Ильдар Абдразаков — о зрителях в России и США, любимых залах и семье
 
КультураБорис ГодуновМиланЛа СкалаИльдар АбдразаковЕвропаИталияМодест МусоргскийБорис Годунов (опера)Джорджа МелониУрсула фон дер ЛяйенОпера
 
 
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