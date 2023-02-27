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Россия сорвала планы Запада по расчленению страны, заявил Лавров - РИА Новости, 27.02.2023
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Россия сорвала планы Запада по расчленению страны, заявил Лавров
Россия сорвала планы Запада по расчленению страны, заявил Лавров - РИА Новости, 27.02.2023
Россия сорвала планы Запада по расчленению страны, заявил Лавров
России удалось сорвать планы Запада по изоляции России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов МИД. РИА Новости, 27.02.2023
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россия
москва
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. России удалось сорвать планы Запада по изоляции России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов МИД.Москва развивает все более тесные и результативные связи с мировым большинством, продолжил Лавров.Он напомнил, что за последние пару лет резко возросло количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас таких государств около двух десятков, и речь идет о странах, играющих заметную роль в своих регионах, заключил глава МИД.О том, что Запад стремится разделить Россию, накануне заявлял и Владимир Путин. По его словам, цель такой политики — "помыкать этими частями и поставить под свой контроль".
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Лавров: нам удалось сорвать планы Запада по изоляции России
Лавров: нам удалось сорвать планы Запада по изоляции России
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россия, москва, сергей лавров, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире
10:13 27.02.2023 (обновлено: 11:31 27.02.2023)
 
Россия сорвала планы Запада по расчленению страны, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия сорвала планы Запада по расчленению и изоляции страны

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. России удалось сорвать планы Запада по изоляции России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов МИД.

"Мир вступил в эпоху кардинальных, необратимых перемен. <...> Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества", — сказал министр.

Москва развивает все более тесные и результативные связи с мировым большинством, продолжил Лавров.
Он напомнил, что за последние пару лет резко возросло количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас таких государств около двух десятков, и речь идет о странах, играющих заметную роль в своих регионах, заключил глава МИД.
О том, что Запад стремится разделить Россию, накануне заявлял и Владимир Путин. По его словам, цель такой политики — "помыкать этими частями и поставить под свой контроль".
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