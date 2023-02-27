https://ria.ru/20230227/zapad-1854517046.html

Россия сорвала планы Запада по расчленению страны, заявил Лавров

Россия сорвала планы Запада по расчленению страны, заявил Лавров - РИА Новости, 27.02.2023

Россия сорвала планы Запада по расчленению страны, заявил Лавров

России удалось сорвать планы Запада по изоляции России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов МИД. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:13

2023-02-27T10:13

2023-02-27T11:31

россия

москва

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. России удалось сорвать планы Запада по изоляции России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов МИД.Москва развивает все более тесные и результативные связи с мировым большинством, продолжил Лавров.Он напомнил, что за последние пару лет резко возросло количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас таких государств около двух десятков, и речь идет о странах, играющих заметную роль в своих регионах, заключил глава МИД.О том, что Запад стремится разделить Россию, накануне заявлял и Владимир Путин. По его словам, цель такой политики — "помыкать этими частями и поставить под свой контроль".

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, сергей лавров, в мире