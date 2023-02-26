https://ria.ru/20230226/putin-1854376206.html
Запад стремится разделить Россию на мелкие части, заявил Путин
Запад стремится разделить Россию на мелкие части, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
Запад стремится разделить Россию на мелкие части, заявил Путин
У Запада одна цель — раскассировать бывший СССР и Россию, потом они могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:19
2023-02-26T10:19
2023-02-26T19:10
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. У Запада одна цель — раскассировать бывший СССР и Россию, потом они могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, разделить Россию на мелкие части Запад стремится, чтобы помыкать и поставить под свой контроль, заявил президент России Владимир Путин. "У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20230226/putin-1854376109.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
10:19 26.02.2023 (обновлено: 19:10 26.02.2023)
Запад стремится разделить Россию на мелкие части, заявил Путин
Президент Путин назвал ликвидацию России единственной целью Запада