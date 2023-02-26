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Запад стремится разделить Россию на мелкие части, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
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Запад стремится разделить Россию на мелкие части, заявил Путин
Запад стремится разделить Россию на мелкие части, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
Запад стремится разделить Россию на мелкие части, заявил Путин
У Запада одна цель — раскассировать бывший СССР и Россию, потом они могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:19
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россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. У Запада одна цель — раскассировать бывший СССР и Россию, потом они могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, разделить Россию на мелкие части Запад стремится, чтобы помыкать и поставить под свой контроль, заявил президент России Владимир Путин. "У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20230226/putin-1854376109.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
10:19 26.02.2023 (обновлено: 19:10 26.02.2023)
 
Запад стремится разделить Россию на мелкие части, заявил Путин

Президент Путин назвал ликвидацию России единственной целью Запада

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. У Запада одна цель — раскассировать бывший СССР и Россию, потом они могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, разделить Россию на мелкие части Запад стремится, чтобы помыкать и поставить под свой контроль, заявил президент России Владимир Путин.
"У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 10:18
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