https://ria.ru/20230226/putin-1854376206.html

Запад стремится разделить Россию на мелкие части, заявил Путин

Запад стремится разделить Россию на мелкие части, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023

Запад стремится разделить Россию на мелкие части, заявил Путин

У Запада одна цель — раскассировать бывший СССР и Россию, потом они могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:19

2023-02-26T10:19

2023-02-26T19:10

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. У Запада одна цель — раскассировать бывший СССР и Россию, потом они могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, разделить Россию на мелкие части Запад стремится, чтобы помыкать и поставить под свой контроль, заявил президент России Владимир Путин. "У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20230226/putin-1854376109.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, в мире