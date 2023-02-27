https://ria.ru/20230227/vzryv-1854567116.html
Число пострадавших при взрыве газа в Ульяновске выросло до двух
Число пострадавших при взрыве газа в Ульяновске выросло до двух - РИА Новости, 27.02.2023
Число пострадавших при взрыве газа в Ульяновске выросло до двух
Число пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Ульяновске выросло до двух, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:24
2023-02-27T12:24
2023-02-27T12:24
происшествия
ульяновск
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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Ульяновске выросло до двух, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее в ГУМЧС РФ по региону отмечали, что в результате инцидента один человек пострадал, еще 10 эвакуировали. По предварительным данным, взрыв газа произошел утром в понедельник в пятиэтажном доме на улице Ефремова, 129. "Пострадавший мужчина с ожогами был передан в карету скорой помощи. Также пострадала пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент взрыва, ей осколками рассекло лоб", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что взрыв бытового газа произошел примерно в 11.00 (10.00 мск) в четырехкомнатной квартире на пятом этаже дома. В результате в помещении снесло межкомнатную перегородку, были выбиты окна и двери. На месте работают сотрудники газовой службы, которым предстоит выяснить причину произошедшего, уточнили в мэрии.
https://ria.ru/20230106/rebenok-1843287397.html
ульяновск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск
Число пострадавших при взрыве газа в Ульяновске выросло до двух
Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ульяновске выросло до двух
САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Ульяновске выросло до двух, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее в ГУМЧС РФ
по региону отмечали, что в результате инцидента один человек пострадал, еще 10 эвакуировали. По предварительным данным, взрыв газа произошел утром в понедельник в пятиэтажном доме на улице Ефремова, 129.
"Пострадавший мужчина с ожогами был передан в карету скорой помощи. Также пострадала пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент взрыва, ей осколками рассекло лоб", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что взрыв бытового газа произошел примерно в 11.00 (10.00 мск) в четырехкомнатной квартире на пятом этаже дома. В результате в помещении снесло межкомнатную перегородку, были выбиты окна и двери. На месте работают сотрудники газовой службы, которым предстоит выяснить причину произошедшего, уточнили в мэрии.