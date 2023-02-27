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Число пострадавших при взрыве газа в Ульяновске выросло до двух - РИА Новости, 27.02.2023
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Число пострадавших при взрыве газа в Ульяновске выросло до двух
Число пострадавших при взрыве газа в Ульяновске выросло до двух - РИА Новости, 27.02.2023
Число пострадавших при взрыве газа в Ульяновске выросло до двух
Число пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Ульяновске выросло до двух, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:24
2023-02-27T12:24
происшествия
ульяновск
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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Ульяновске выросло до двух, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее в ГУМЧС РФ по региону отмечали, что в результате инцидента один человек пострадал, еще 10 эвакуировали. По предварительным данным, взрыв газа произошел утром в понедельник в пятиэтажном доме на улице Ефремова, 129. "Пострадавший мужчина с ожогами был передан в карету скорой помощи. Также пострадала пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент взрыва, ей осколками рассекло лоб", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что взрыв бытового газа произошел примерно в 11.00 (10.00 мск) в четырехкомнатной квартире на пятом этаже дома. В результате в помещении снесло межкомнатную перегородку, были выбиты окна и двери. На месте работают сотрудники газовой службы, которым предстоит выяснить причину произошедшего, уточнили в мэрии.
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происшествия, ульяновск
Происшествия, Ульяновск
12:24 27.02.2023
 
Число пострадавших при взрыве газа в Ульяновске выросло до двух

Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ульяновске выросло до двух

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Ульяновске выросло до двух, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее в ГУМЧС РФ по региону отмечали, что в результате инцидента один человек пострадал, еще 10 эвакуировали. По предварительным данным, взрыв газа произошел утром в понедельник в пятиэтажном доме на улице Ефремова, 129.
"Пострадавший мужчина с ожогами был передан в карету скорой помощи. Также пострадала пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент взрыва, ей осколками рассекло лоб", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что взрыв бытового газа произошел примерно в 11.00 (10.00 мск) в четырехкомнатной квартире на пятом этаже дома. В результате в помещении снесло межкомнатную перегородку, были выбиты окна и двери. На месте работают сотрудники газовой службы, которым предстоит выяснить причину произошедшего, уточнили в мэрии.
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