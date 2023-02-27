https://ria.ru/20230227/vstrecha-1854529770.html
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта - РИА Новости, 27.02.2023
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Трехсторонняя встреча между делегациями Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО состоится 9 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:49
2023-02-27T10:49
2023-02-27T10:49
в мире
турция
финляндия
швеция
мевлют чавушоглу
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Трехсторонняя встреча между делегациями Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО состоится 9 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по встрече Турции, Швеции и Финляндии на тему членства в НАТО в середине марта. Ранее глава МИД Чавушоглу сообщал, что Анкара возобновляет трехсторонний механизм по членству Швеции и Финляндии в НАТО, очередная встреча ожидается в Брюсселе. "Хорошо, что встреча состоится в Брюсселе, тем самым НАТО увидит весь процесс и выполнения обязательств со стороны этих стран (Швеции и Финляндии). Третье заседание постоянного механизма с участием Швеции и Финляндии состоится 9 марта", - сообщил Чавушоглу на брифинге с венгерским коллегой в понедельник в Анкаре. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели.
https://ria.ru/20230226/ukraina-1854457882.html
турция
финляндия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_669:608:2589:2048_1920x0_80_0_0_23732e8aff4fe1a7d701938cd1576ba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, финляндия, швеция, мевлют чавушоглу, йенс столтенберг, нато
В мире, Турция, Финляндия, Швеция, Мевлют Чавушоглу, Йенс Столтенберг, НАТО
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча делегаций Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта в Брюсселе