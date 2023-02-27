https://ria.ru/20230227/vstrecha-1854529770.html

Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта

Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта - РИА Новости, 27.02.2023

Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта

Трехсторонняя встреча между делегациями Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО состоится 9 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:49

2023-02-27T10:49

2023-02-27T10:49

в мире

турция

финляндия

швеция

мевлют чавушоглу

йенс столтенберг

нато

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Трехсторонняя встреча между делегациями Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО состоится 9 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по встрече Турции, Швеции и Финляндии на тему членства в НАТО в середине марта. Ранее глава МИД Чавушоглу сообщал, что Анкара возобновляет трехсторонний механизм по членству Швеции и Финляндии в НАТО, очередная встреча ожидается в Брюсселе. "Хорошо, что встреча состоится в Брюсселе, тем самым НАТО увидит весь процесс и выполнения обязательств со стороны этих стран (Швеции и Финляндии). Третье заседание постоянного механизма с участием Швеции и Финляндии состоится 9 марта", - сообщил Чавушоглу на брифинге с венгерским коллегой в понедельник в Анкаре. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки северных стран возобновятся в ближайшие недели.

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854457882.html

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Влада Копылова

в мире, турция, финляндия, швеция, мевлют чавушоглу, йенс столтенберг, нато