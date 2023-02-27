https://ria.ru/20230227/vstrecha-1854524237.html

Пекин ответил на заявление Зеленского о готовящейся встрече с Си Цзиньпином

Пекин ответил на заявление Зеленского о готовящейся встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.02.2023

Пекин ответил на заявление Зеленского о готовящейся встрече с Си Цзиньпином

Китай поддерживает контакты со всеми сторонами украинского конфликта, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:37

2023-02-27T10:37

2023-02-27T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

китай

владимир зеленский

си цзиньпин

украина

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ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Китай поддерживает контакты со всеми сторонами украинского конфликта, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова Владимира Зеленского о планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее Зеленский заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная. В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса. Мы поддерживаем постоянный контакт с соответствующими сторонами, включая Украину", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать слова Зеленского. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

китай

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, владимир зеленский, си цзиньпин, украина