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Пекин ответил на заявление Зеленского о готовящейся встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/vstrecha-1854524237.html
Пекин ответил на заявление Зеленского о готовящейся встрече с Си Цзиньпином
Пекин ответил на заявление Зеленского о готовящейся встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.02.2023
Пекин ответил на заявление Зеленского о готовящейся встрече с Си Цзиньпином
Китай поддерживает контакты со всеми сторонами украинского конфликта, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:37
2023-02-27T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
китай
владимир зеленский
си цзиньпин
украина
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ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Китай поддерживает контакты со всеми сторонами украинского конфликта, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова Владимира Зеленского о планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее Зеленский заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная. В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса. Мы поддерживаем постоянный контакт с соответствующими сторонами, включая Украину", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать слова Зеленского. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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в мире, китай, владимир зеленский, си цзиньпин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Украина
10:37 27.02.2023 (обновлено: 12:15 27.02.2023)
 
Пекин ответил на заявление Зеленского о готовящейся встрече с Си Цзиньпином

МИД КНР: Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Украине

© AP Photo / Andy WongМужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Мужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Andy Wong
Мужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Китай поддерживает контакты со всеми сторонами украинского конфликта, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова Владимира Зеленского о планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее Зеленский заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная. В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса. Мы поддерживаем постоянный контакт с соответствующими сторонами, включая Украину", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать слова Зеленского.
В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинУкраина
 
 
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