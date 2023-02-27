https://ria.ru/20230227/vesta-1854679945.html

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск Lada Vesta NG 3 марта

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск Lada Vesta NG 3 марта - РИА Новости, 27.02.2023

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск Lada Vesta NG 3 марта

"АвтоВАЗ" планирует возобновить серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти 3 марта, продажи модели начнутся в апреле-мае, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:27

2023-02-27T18:27

2023-02-27T18:29

экономика

авто

тольятти

ижевск

максим соколов

автоваз

совет федерации рф

lada vesta

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти 3 марта, продажи модели начнутся в апреле-мае, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Недавно, пару недель назад, состоялся предсерийный запуск конвейера. Конвейер сегодня работает, он выпускает модели Lada Vesta New Generation уже в рестайлинговом обличии. Мы планируем - как и говорили - что в самом начале марта, ориентировочно 3 числа, этот конвейер уже начнет работать для выпуска серийных автомобилей", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о возобновлении производства Lada Vesta в кулуарах Совета Федерации. "Мы начнем продажи во втором квартале: апрель-май. Наша дилерская сеть должна накопить эти автомобили. Несмотря на то, что они начнут сходить с конвейера, надо, чтобы у каждого дилера был определенный запас. Для этого требуется - это мировая практика - где-то два-три месяца", - добавил он. По словам Соколова, цена Lada Vesta NG, произведенной в Тольятти, будет выше, чем модели Lada Vesta NG, презентованной и запущенной в производство на непродолжительное время на заводе в Ижевске год назад. "Да, мы уже живем в новом мире и новом масштабе", - сказал топ-менеджер, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230220/avtovaz-1853285213.html

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экономика, авто, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, совет федерации рф, lada vesta