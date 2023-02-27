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Глава МИД Венгрии назвал подрывы "Северных потоков" терактом

Глава МИД Венгрии назвал подрывы "Северных потоков" терактом - РИА Новости, 27.02.2023

Глава МИД Венгрии назвал подрывы "Северных потоков" терактом

Нападение на трубопроводы "Северного потока" должно расцениваться как теракт, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T07:04

2023-02-27T07:04

2023-02-27T09:33

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северный поток

северный поток — 2

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ООН, 27 фев — РИА Новости, Алан Булкаты. Нападение на трубопроводы "Северного потока" должно расцениваться как теракт, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Венгрия выступает за "всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование" произошедшего, добавил глава МИД.По его словам, независимо от того, кто инициирует расследование, Будапешт поддержит все виды разбирательств, которые позволят установить причастных к нападению.ООН, добавил Сийярто, должна предоставить механизм расследования произошедшего на "Северных потоках" и могла бы стать площадкой для такого расследования."ООН должна играть здесь более значительную роль. Потому что ООН — это своего рода крайняя инстанция, где представлены все, где может проходить любая дискуссия, потому что все здесь. И под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом. Так что я считаю, что ООН действительно должна сыграть свою роль, потому что в настоящее время это не так", — объяснил глава венгерского МИД.Взрывы на двух российских экспортных трубопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли.В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма. Россия добивается создания генсеком ООН независимой международной комиссии для расследования произошедшего. Москва подготовила соответствующий проект резолюции Совета Безопасности.Восьмого февраля журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках". По его версии, летом прошлого года во время натовских учений Baltops американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.

https://ria.ru/20230225/truby-1854250563.html

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Глава МИД Венгрии: нападение на "Северный поток" должно расцениваться как теракт Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что нападение на "Северный поток" должно расцениваться как теракт, и объяснил, какую роль должна сыграть в расследовании произошедшего ООН 2023-02-27T07:04 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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