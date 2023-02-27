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В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/trevoga-1854497529.html
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.02.2023
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых регионах Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:49
2023-02-27T09:00
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В некоторых регионах Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Речь идет о Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также о подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сирены в этих регионах прозвучали в 8:38 мск.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
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украина
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украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире
08:49 27.02.2023 (обновлено: 09:00 27.02.2023)
 
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу

В некоторых регионах Украины и подконтрольной Киеву части Запорожья объявили тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В некоторых регионах Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Речь идет о Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также о подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Сирены в этих регионах прозвучали в 8:38 мск.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
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