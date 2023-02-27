https://ria.ru/20230227/trevoga-1854497529.html

В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу

В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.02.2023

В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу

В некоторых регионах Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:49

2023-02-27T08:49

2023-02-27T09:00

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В некоторых регионах Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Речь идет о Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также о подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сирены в этих регионах прозвучали в 8:38 мск.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.

https://ria.ru/20230227/frantsiya-1853481208.html

украина

днепропетровская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, днепропетровская область, в мире