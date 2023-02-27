https://ria.ru/20230227/trevoga-1854497529.html
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.02.2023
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых регионах Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:49
2023-02-27T08:49
2023-02-27T09:00
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В некоторых регионах Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Речь идет о Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также о подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сирены в этих регионах прозвучали в 8:38 мск.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
https://ria.ru/20230227/frantsiya-1853481208.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире
08:49 27.02.2023 (обновлено: 09:00 27.02.2023)
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых регионах Украины и подконтрольной Киеву части Запорожья объявили тревогу