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"Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти для поставки в Германию - РИА Новости, 27.02.2023
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"Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти для поставки в Германию
"Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти для поставки в Германию - РИА Новости, 27.02.2023
"Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти для поставки в Германию
"Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти в направлении пункта сдачи "Адамова застава" в Польше для дальнейшей поставки в Германию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:29
2023-02-27T17:41
экономика
германия
польша
в мире
транснефть
игорь демин
казтрансойл
казахстан
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти в направлении пункта сдачи "Адамова застава" в Польше для дальнейшей поставки в Германию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента трубопроводной компании Игорь Демин.Казахстанская национальная компания "Казтрансойл" ранее в понедельник сообщила, что сдала первую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн в систему "Транснефти" для поставки в Германию."Мы начали прокачку казахстанских объемов в направлении "Адамовой заставы", - прокомментировал представитель "Транснефти".Правительство Германии в сентябре 2022 года заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге."Транснефть" сообщала, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Уточнялось, что 300 тысяч тонн из этого предполагается для прокачки в первом квартале. Изначально Казахстан планировал направить первые 20 тысяч тонн нефти в январе, но сроки сдвигались.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" прекращена, сообщили РИА Новости ранее в понедельник в "Транснефти". В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.
https://ria.ru/20230225/neft-1854253696.html
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экономика, германия, польша, в мире, транснефть, игорь демин, казтрансойл, казахстан
Экономика, Германия, Польша, В мире, Транснефть, Игорь Демин, КазТрансОйл, Казахстан
15:29 27.02.2023 (обновлено: 17:41 27.02.2023)
 
"Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти для поставки в Германию

"Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти в направлении Польши для поставки в ФРГ

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанкНефтеперекачивающая станция
Нефтеперекачивающая станция - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Нефтеперекачивающая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти в направлении пункта сдачи "Адамова застава" в Польше для дальнейшей поставки в Германию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента трубопроводной компании Игорь Демин.
Казахстанская национальная компания "Казтрансойл" ранее в понедельник сообщила, что сдала первую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн в систему "Транснефти" для поставки в Германию.
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"Мы начали прокачку казахстанских объемов в направлении "Адамовой заставы", - прокомментировал представитель "Транснефти".
Правительство Германии в сентябре 2022 года заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге.
"Транснефть" сообщала, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Уточнялось, что 300 тысяч тонн из этого предполагается для прокачки в первом квартале. Изначально Казахстан планировал направить первые 20 тысяч тонн нефти в январе, но сроки сдвигались.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" прекращена, сообщили РИА Новости ранее в понедельник в "Транснефти". В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.
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