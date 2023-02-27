https://ria.ru/20230227/transneft-1854616939.html

"Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти для поставки в Германию

"Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти для поставки в Германию - РИА Новости, 27.02.2023

"Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти для поставки в Германию

"Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти в направлении пункта сдачи "Адамова застава" в Польше для дальнейшей поставки в Германию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:29

2023-02-27T15:29

2023-02-27T17:41

экономика

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польша

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транснефть

игорь демин

казтрансойл

казахстан

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти в направлении пункта сдачи "Адамова застава" в Польше для дальнейшей поставки в Германию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента трубопроводной компании Игорь Демин.Казахстанская национальная компания "Казтрансойл" ранее в понедельник сообщила, что сдала первую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн в систему "Транснефти" для поставки в Германию."Мы начали прокачку казахстанских объемов в направлении "Адамовой заставы", - прокомментировал представитель "Транснефти".Правительство Германии в сентябре 2022 года заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге."Транснефть" сообщала, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Уточнялось, что 300 тысяч тонн из этого предполагается для прокачки в первом квартале. Изначально Казахстан планировал направить первые 20 тысяч тонн нефти в январе, но сроки сдвигались.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" прекращена, сообщили РИА Новости ранее в понедельник в "Транснефти". В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.

https://ria.ru/20230225/neft-1854253696.html

https://ria.ru/20230210/germaniya-1850975751.html

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экономика, германия, польша, в мире, транснефть, игорь демин, казтрансойл, казахстан