Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае ампутировали руку охотнику, на которого напал тигр - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/tigr-1854484878.html
В Хабаровском крае ампутировали руку охотнику, на которого напал тигр
В Хабаровском крае ампутировали руку охотнику, на которого напал тигр - РИА Новости, 27.02.2023
В Хабаровском крае ампутировали руку охотнику, на которого напал тигр
Врачи ампутировали руку охотнику, которого в Нанайском районе Хабаровского края ранил краснокнижный амурский тигр, состояние пациента стабилизировалось, сообщил РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T05:51
2023-02-27T05:51
хабаровский край
россия
нанайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770430964_128:573:2749:2048_1920x0_80_0_0_fd92ab6f76d258adc5c3e7c83992dca7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Врачи ампутировали руку охотнику, которого в Нанайском районе Хабаровского края ранил краснокнижный амурский тигр, состояние пациента стабилизировалось, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. Тигр напал на представителя коренных малочисленных народов 12 февраля в зимовье. По версии охотников, которых было трое, хищник попал внутрь через окно, был худой и голодный, его застрелили. В соцсетях пользователи предположили, что охотники были браконьерами и сами спровоцировали инцидент. Идет расследование. 19-летнего пострадавшего спустя двое суток доставили в реанимацию Троицкой ЦРБ с рваными ранами и большой кровопотерей, затем бортом санавиации в тяжелом стабильном состоянии перевезли в ККБ №1 Хабаровска. "Пострадавшему проведена ампутация левой руки, подтвердилась инородная инфекция в организме. На фоне проводимого лечения состояние пострадавшего стабилизировалось, пациент по-прежнему находится в реанимации, однако врачи отмечают положительную динамику, пациенту продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник. Ранее в Хабаровском крае отловили трех амурских тигров, нападавших на собак в населенных пунктах. У одного была травмирована лапа, он умер от сепсиса 26 февраля. Еще одна самка залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла его, задев дверцу, которая открывается только внутрь. Ее отловили и перевезли в краевой центр реабилитации диких животных "Утес", где она пробудет минимум до мая. Третий зверь - 5-летний самец с оторванным, вероятно в капкане, "пальцем" на передней лапе в Вяземском районе. После операции тигр восстанавливается в центре "Утес". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в РФ обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230111/tigr-1844101259.html
https://ria.ru/20230218/tigr-1852832835.html
хабаровский край
россия
нанайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770430964_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_c657fd98336915cc1e15917486981f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, россия, нанайский район
Хабаровский край, Россия, Нанайский район
05:51 27.02.2023
 
В Хабаровском крае ампутировали руку охотнику, на которого напал тигр

В Хабаровском крае ампутировали руку охотнику, которого ранил краснокнижный амурский тигр

© РИА Новости / Игорь ОнучинАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Врачи ампутировали руку охотнику, которого в Нанайском районе Хабаровского края ранил краснокнижный амурский тигр, состояние пациента стабилизировалось, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Тигр напал на представителя коренных малочисленных народов 12 февраля в зимовье. По версии охотников, которых было трое, хищник попал внутрь через окно, был худой и голодный, его застрелили. В соцсетях пользователи предположили, что охотники были браконьерами и сами спровоцировали инцидент. Идет расследование. 19-летнего пострадавшего спустя двое суток доставили в реанимацию Троицкой ЦРБ с рваными ранами и большой кровопотерей, затем бортом санавиации в тяжелом стабильном состоянии перевезли в ККБ №1 Хабаровска.
Амурский тигр
11 января, 12:55
Тигр загрыз собаку в селе в Приморье
"Пострадавшему проведена ампутация левой руки, подтвердилась инородная инфекция в организме. На фоне проводимого лечения состояние пострадавшего стабилизировалось, пациент по-прежнему находится в реанимации, однако врачи отмечают положительную динамику, пациенту продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник.
Ранее в Хабаровском крае отловили трех амурских тигров, нападавших на собак в населенных пунктах. У одного была травмирована лапа, он умер от сепсиса 26 февраля. Еще одна самка залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла его, задев дверцу, которая открывается только внутрь. Ее отловили и перевезли в краевой центр реабилитации диких животных "Утес", где она пробудет минимум до мая. Третий зверь - 5-летний самец с оторванным, вероятно в капкане, "пальцем" на передней лапе в Вяземском районе. После операции тигр восстанавливается в центре "Утес".
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в РФ обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 10:52
В Хабаровском крае отловили еще одного тигра, поедающего дворовых собак
 
Хабаровский крайРоссияНанайский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала