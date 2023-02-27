https://ria.ru/20230227/tigr-1854484878.html

В Хабаровском крае ампутировали руку охотнику, на которого напал тигр

В Хабаровском крае ампутировали руку охотнику, на которого напал тигр - РИА Новости, 27.02.2023

В Хабаровском крае ампутировали руку охотнику, на которого напал тигр

Врачи ампутировали руку охотнику, которого в Нанайском районе Хабаровского края ранил краснокнижный амурский тигр, состояние пациента стабилизировалось, сообщил РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T05:51

2023-02-27T05:51

2023-02-27T05:51

хабаровский край

россия

нанайский район

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Врачи ампутировали руку охотнику, которого в Нанайском районе Хабаровского края ранил краснокнижный амурский тигр, состояние пациента стабилизировалось, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. Тигр напал на представителя коренных малочисленных народов 12 февраля в зимовье. По версии охотников, которых было трое, хищник попал внутрь через окно, был худой и голодный, его застрелили. В соцсетях пользователи предположили, что охотники были браконьерами и сами спровоцировали инцидент. Идет расследование. 19-летнего пострадавшего спустя двое суток доставили в реанимацию Троицкой ЦРБ с рваными ранами и большой кровопотерей, затем бортом санавиации в тяжелом стабильном состоянии перевезли в ККБ №1 Хабаровска. "Пострадавшему проведена ампутация левой руки, подтвердилась инородная инфекция в организме. На фоне проводимого лечения состояние пострадавшего стабилизировалось, пациент по-прежнему находится в реанимации, однако врачи отмечают положительную динамику, пациенту продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник. Ранее в Хабаровском крае отловили трех амурских тигров, нападавших на собак в населенных пунктах. У одного была травмирована лапа, он умер от сепсиса 26 февраля. Еще одна самка залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла его, задев дверцу, которая открывается только внутрь. Ее отловили и перевезли в краевой центр реабилитации диких животных "Утес", где она пробудет минимум до мая. Третий зверь - 5-летний самец с оторванным, вероятно в капкане, "пальцем" на передней лапе в Вяземском районе. После операции тигр восстанавливается в центре "Утес". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в РФ обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230111/tigr-1844101259.html

https://ria.ru/20230218/tigr-1852832835.html

хабаровский край

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нанайский район

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хабаровский край, россия, нанайский район