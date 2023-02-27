В Хабаровском крае ампутировали руку охотнику, на которого напал тигр
В Хабаровском крае ампутировали руку охотнику, которого ранил краснокнижный амурский тигр
Амурский тигр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Врачи ампутировали руку охотнику, которого в Нанайском районе Хабаровского края ранил краснокнижный амурский тигр, состояние пациента стабилизировалось, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Тигр напал на представителя коренных малочисленных народов 12 февраля в зимовье. По версии охотников, которых было трое, хищник попал внутрь через окно, был худой и голодный, его застрелили. В соцсетях пользователи предположили, что охотники были браконьерами и сами спровоцировали инцидент. Идет расследование. 19-летнего пострадавшего спустя двое суток доставили в реанимацию Троицкой ЦРБ с рваными ранами и большой кровопотерей, затем бортом санавиации в тяжелом стабильном состоянии перевезли в ККБ №1 Хабаровска.
11 января, 12:55Тигр загрыз собаку в селе в Приморье
"Пострадавшему проведена ампутация левой руки, подтвердилась инородная инфекция в организме. На фоне проводимого лечения состояние пострадавшего стабилизировалось, пациент по-прежнему находится в реанимации, однако врачи отмечают положительную динамику, пациенту продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник.
Ранее в Хабаровском крае отловили трех амурских тигров, нападавших на собак в населенных пунктах. У одного была травмирована лапа, он умер от сепсиса 26 февраля. Еще одна самка залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла его, задев дверцу, которая открывается только внутрь. Ее отловили и перевезли в краевой центр реабилитации диких животных "Утес", где она пробудет минимум до мая. Третий зверь - 5-летний самец с оторванным, вероятно в капкане, "пальцем" на передней лапе в Вяземском районе. После операции тигр восстанавливается в центре "Утес".
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в РФ обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.