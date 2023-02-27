https://ria.ru/20230227/tayvan-1854589484.html

В Совфеде заявили о подготовке США театра военных действий в Тайване

В Совфеде заявили о подготовке США театра военных действий в Тайване - РИА Новости, 27.02.2023

В Совфеде заявили о подготовке США театра военных действий в Тайване

США не скрывают, что в отношении Тайваня готовят театр военных действий, как до этого на Украине, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:26

2023-02-27T13:26

2023-02-27T13:26

тайвань

сша

андрей климов

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. США не скрывают, что в отношении Тайваня готовят театр военных действий, как до этого на Украине, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "В Вашингтоне не скрывают, что там готовят театр военных действий, такой же, какой в свое время они готовили на Украине", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос о ситуации вокруг Тайваня. Сенатор отметил, что со стороны США продолжается вооружение и обучение военных Тайваня. По словам Климова, мы стараемся поддерживать КНР на всех международных площадках. "Чем меньше будет таких опасных зон, как те, что США организуют на Тайване, тем лучше будет для всех", - заключил он.

https://ria.ru/20230227/samolet-1854566154.html

тайвань

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тайвань, сша, андрей климов, совет федерации рф, политика