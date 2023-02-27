Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили о подготовке США театра военных действий в Тайване - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/tayvan-1854589484.html
В Совфеде заявили о подготовке США театра военных действий в Тайване
В Совфеде заявили о подготовке США театра военных действий в Тайване - РИА Новости, 27.02.2023
В Совфеде заявили о подготовке США театра военных действий в Тайване
США не скрывают, что в отношении Тайваня готовят театр военных действий, как до этого на Украине, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:26
2023-02-27T13:26
тайвань
сша
андрей климов
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795740541_0:14:3039:1723_1920x0_80_0_0_c89685dbf446e9ee4a544f3ad6ac14cc.jpg
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. США не скрывают, что в отношении Тайваня готовят театр военных действий, как до этого на Украине, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "В Вашингтоне не скрывают, что там готовят театр военных действий, такой же, какой в свое время они готовили на Украине", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос о ситуации вокруг Тайваня. Сенатор отметил, что со стороны США продолжается вооружение и обучение военных Тайваня. По словам Климова, мы стараемся поддерживать КНР на всех международных площадках. "Чем меньше будет таких опасных зон, как те, что США организуют на Тайване, тем лучше будет для всех", - заключил он.
https://ria.ru/20230227/samolet-1854566154.html
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795740541_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_67d2e11fd5758baa71e02d522ae873ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, сша, андрей климов, совет федерации рф, политика
Тайвань, США, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Политика
13:26 27.02.2023
 
В Совфеде заявили о подготовке США театра военных действий в Тайване

Сенатор Климов: США не скрывают, что готовят театр военных действий в ситуации с Тайванем

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Андрей Климов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. США не скрывают, что в отношении Тайваня готовят театр военных действий, как до этого на Украине, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"В Вашингтоне не скрывают, что там готовят театр военных действий, такой же, какой в свое время они готовили на Украине", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос о ситуации вокруг Тайваня.
Сенатор отметил, что со стороны США продолжается вооружение и обучение военных Тайваня.
По словам Климова, мы стараемся поддерживать КНР на всех международных площадках. "Чем меньше будет таких опасных зон, как те, что США организуют на Тайване, тем лучше будет для всех", - заключил он.
Американский самолет P-8A Poseidon - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 12:20
Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом
 
ТайваньСШААндрей КлимовСовет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала