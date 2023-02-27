https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854677663.html

МИД анонсировал ответные санкции против США и Канады

МИД анонсировал ответные санкции против США и Канады - РИА Новости, 27.02.2023

МИД анонсировал ответные санкции против США и Канады

Россия ответит на санкции США и Канады и использует западный опыт, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:10

2023-02-27T18:10

2023-02-27T19:21

сша

канада

мария захарова

владимир путин

санкции в отношении россии

москва

россия

джастин трюдо

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россия ответит на санкции США и Канады и использует западный опыт, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.По ее словам, новые ограничительные меры нацелены на подрыв промышленного и финансового потенциала России, а также на исключение страны из мировых хозяйственных связей."Эти попытки, приуроченные к годовщине начала специальной военной операции, столь же бесперспективны и бездумны, как и постоянно звучащие на Западе заклинания о "стратегическом поражении Москвы", — указала Захарова.Представитель МИД подчеркнула, что канадский премьер Джастин Трюдо не погнушался внести в санкционный список звезду советского хоккея Владислава Третьяка, а также советских космонавтов Валентину Терешкову и Светлану Савицкую.На прошлой неделе США ввели новые ограничения против более чем 100 физических лиц и компаний из России, а Канада — 129 физлиц и 63 организаций.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854295140.html

https://ria.ru/20230225/antonov-1854222805.html

сша

канада

москва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, канада, мария захарова, владимир путин, санкции в отношении россии, москва, россия, джастин трюдо, владислав третьяк