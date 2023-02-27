18:10 27.02.2023 (обновлено: 19:21 27.02.2023)
МИД анонсировал ответные санкции против США и Канады
МИД заявил, что Россия готовит ответные меры на санкции США и Канады
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россия ответит на санкции США и Канады и использует западный опыт, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.
"Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву. В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания", — подчеркнула дипломат.
По ее словам, новые ограничительные меры нацелены на подрыв промышленного и финансового потенциала России, а также на исключение страны из мировых хозяйственных связей.
"Эти попытки, приуроченные к годовщине начала специальной военной операции, столь же бесперспективны и бездумны, как и постоянно звучащие на Западе заклинания о "стратегическом поражении Москвы", — указала Захарова.
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Представитель МИД подчеркнула, что канадский премьер Джастин Трюдо не погнушался внести в санкционный список звезду советского хоккея Владислава Третьяка, а также советских космонавтов Валентину Терешкову и Светлану Савицкую.
"В Белом доме, делая ставку на борьбу с Россией "до последнего украинца", решают приоритетную для себя задачу подтянуть за счет демонстрации "жесткости" падающие рейтинги Джо Байдена с прицелом на избирательную кампанию, когда и если он решится объявить о намерении баллотироваться на второй срок", — добавила Захарова.
На прошлой неделе США ввели новые ограничения против более чем 100 физических лиц и компаний из России, а Канада — 129 физлиц и 63 организаций.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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