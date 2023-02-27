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Чеченский омбудсмен заявил, что рад санкциям со стороны Украины - РИА Новости, 27.02.2023
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Чеченский омбудсмен заявил, что рад санкциям со стороны Украины
Чеченский омбудсмен заявил, что рад санкциям со стороны Украины - РИА Новости, 27.02.2023
Чеченский омбудсмен заявил, что рад санкциям со стороны Украины
Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, комментируя попадание в украинский санкционный список, заявил РИА Новости, что безмерно рад тому, что... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:01
2023-02-27T17:01
украина
чеченская республика (чечня)
россия
владимир зеленский
санкции в отношении россии
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ГРОЗНЫЙ, 27 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, комментируя попадание в украинский санкционный список, заявил РИА Новости, что безмерно рад тому, что оказался в черном списке "шута". "Зеленский ввел санкции против российских уполномоченных по правам детей. В "черном списке" этого шута оказался и я, чему безмерно рад. Для меня большая честь оказаться в числе достойных людей, которые протянули руку помощи мирному населению Донбасса, взяли на себя заботу о беззащитных детях, пострадавших от произвола украинских националистов", - сказал Солтаев. Он отметил, что выражал четкую позицию с самого начала спецоперации, а Зеленский в очередной раз демонстрирует преступную политику киевского режима. Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка в Москве Ольги Ярославцевой, Московской области Ксении Мишоновой, Санкт-Петербурге Анны Митяниной, Ставропольском крае Светланы Адаменко, Курской области Наталии Листопадовой, Свердловской области Игоря Морокова, Тверской области Ларисы Мосалигиной, Белгородской области Галины Пятых, Ульяновской области Екатерины Смороды, Воронежской области Сергея Канищева, Тульской области Наталии Зыковой, ЯНАО Данило Трубицына, Хабаровском крае Петра Перевезенцева и других региональных омбудсменов. Также в списке - люди, чьи персональные данные совпадают с данными уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, главы администрации Мурманска Юрия Сердечкина, главы исполкома регионального отделения "Единой России" в Чечне Адлана Динаева, главы УФАС Чувашии Вячеслава Борисова, председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, замгубернатора, министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева, главы ростовского минэкономразвития Максима Папушенко, министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского и других лиц. В отношении всех физлиц санкции введены на 50 лет, они предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854573157.html
https://ria.ru/20230227/zelenskiy-1854625361.html
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854647048.html
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украина, чеченская республика (чечня), россия, владимир зеленский, санкции в отношении россии
Украина, Чеченская республика (Чечня), Россия, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России
17:01 27.02.2023
 
Чеченский омбудсмен заявил, что рад санкциям со стороны Украины

Чеченский омбудсмен Солтаев заявил, что рад оказаться в черном списке шута-Зеленского

© Фото с сайта главы Чеченской РеспубликиУполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев
© Фото с сайта главы Чеченской Республики
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, комментируя попадание в украинский санкционный список, заявил РИА Новости, что безмерно рад тому, что оказался в черном списке "шута".
"Зеленский ввел санкции против российских уполномоченных по правам детей. В "черном списке" этого шута оказался и я, чему безмерно рад. Для меня большая честь оказаться в числе достойных людей, которые протянули руку помощи мирному населению Донбасса, взяли на себя заботу о беззащитных детях, пострадавших от произвола украинских националистов", - сказал Солтаев.
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Он отметил, что выражал четкую позицию с самого начала спецоперации, а Зеленский в очередной раз демонстрирует преступную политику киевского режима.
"Российские уполномоченные по правам человека принимают самое активное участие в спасении мирного населения Донбасса, в том числе детей. Конечно, это не нравится Зеленскому и его преступной шайке, которые использовали и используют мирных людей, и, что самое ужасное, детей в качестве заложников. Никакие санкции не остановят нас в нашей богоугодной деятельности – осуществлении миссии по спасению людей, оказавшихся в беде", - добавил он.
Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского.
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В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка в Москве Ольги Ярославцевой, Московской области Ксении Мишоновой, Санкт-Петербурге Анны Митяниной, Ставропольском крае Светланы Адаменко, Курской области Наталии Листопадовой, Свердловской области Игоря Морокова, Тверской области Ларисы Мосалигиной, Белгородской области Галины Пятых, Ульяновской области Екатерины Смороды, Воронежской области Сергея Канищева, Тульской области Наталии Зыковой, ЯНАО Данило Трубицына, Хабаровском крае Петра Перевезенцева и других региональных омбудсменов.
Также в списке - люди, чьи персональные данные совпадают с данными уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, главы администрации Мурманска Юрия Сердечкина, главы исполкома регионального отделения "Единой России" в Чечне Адлана Динаева, главы УФАС Чувашии Вячеслава Борисова, председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, замгубернатора, министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева, главы ростовского минэкономразвития Максима Папушенко, министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского и других лиц.
В отношении всех физлиц санкции введены на 50 лет, они предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны.
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УкраинаЧеченская республика (Чечня)РоссияВладимир ЗеленскийСанкции в отношении России
 
 
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