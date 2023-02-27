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В МИД прокомментировали решение Южной Кореи расширить санкции против России - РИА Новости, 27.02.2023
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В МИД прокомментировали решение Южной Кореи расширить санкции против России
В МИД прокомментировали решение Южной Кореи расширить санкции против России - РИА Новости, 27.02.2023
В МИД прокомментировали решение Южной Кореи расширить санкции против России
Санкции Южной Кореи против России отразятся не только на двусторонних отношениях, но и на сотрудничестве по урегулированию вокруг Корейского полуострова,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:44
2023-02-27T15:56
южная корея
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Санкции Южной Кореи против России отразятся не только на двусторонних отношениях, но и на сотрудничестве по урегулированию вокруг Корейского полуострова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глубоко разочарованы данным решением, идущим в русле антироссийской линии ведомого Вашингтоном "коллективного Запада" и, без сомнения, принятым по указке старшего союзника", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, относительно планов Сеула расширить торговые санкции против Москвы.По ее словам, новые южнокорейские рестрикции "продемонстрировали ограниченность возможностей Сеула проводить самостоятельную линию на российском направлении"."Это, несомненно, нанесет ущерб российско-южнокорейскому сотрудничеству, уже серьезно пострадавшему после присоединения Республики Корея к первому пакету санкций "коллективного Запада". Недружественные действия РК отразятся не только на всем комплексе двусторонних связей, но и на качестве кооперации двух стран в сфере корейского урегулирования", - добавила Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20230227/sanktsii-1854620346.html
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южная корея, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Южная Корея, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:44 27.02.2023 (обновлено: 15:56 27.02.2023)
 
В МИД прокомментировали решение Южной Кореи расширить санкции против России

МИД: Россия разочарована решением Южной Кореи расширить санкции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Санкции Южной Кореи против России отразятся не только на двусторонних отношениях, но и на сотрудничестве по урегулированию вокруг Корейского полуострова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Глубоко разочарованы данным решением, идущим в русле антироссийской линии ведомого Вашингтоном "коллективного Запада" и, без сомнения, принятым по указке старшего союзника", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, относительно планов Сеула расширить торговые санкции против Москвы.
По ее словам, новые южнокорейские рестрикции "продемонстрировали ограниченность возможностей Сеула проводить самостоятельную линию на российском направлении".
"Это, несомненно, нанесет ущерб российско-южнокорейскому сотрудничеству, уже серьезно пострадавшему после присоединения Республики Корея к первому пакету санкций "коллективного Запада". Недружественные действия РК отразятся не только на всем комплексе двусторонних связей, но и на качестве кооперации двух стран в сфере корейского урегулирования", - добавила Захарова.
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Южная КореяРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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