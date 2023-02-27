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Зеленский ввел санкции против российских детских омбудсменов - РИА Новости, 27.02.2023
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Зеленский ввел санкции против российских детских омбудсменов
Зеленский ввел санкции против российских детских омбудсменов - РИА Новости, 27.02.2023
Зеленский ввел санкции против российских детских омбудсменов
Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T03:56
2023-02-27T03:56
владимир зеленский
украина
ростовская область
ксения мишонова
муслим хучиев
москва
совет национальной безопасности и обороны украины
единая россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что подписал указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО_ Украины о введении санкции в отношении россиян, "причастных к похищению украинских детей". В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка в Москве Ольги Ярославцевой, Московской области Ксении Мишоновой, Санкт-Петербурге Анны Митяниной, Ставропольском крае Светланы Адаменко, Курской области Наталии Листопадовой, Свердловской области Игоря Морокова, Тверской области Ларисы Мосалигиной, Белгородской области Галины Пятых, Ульяновской области Екатерины Смороды, Воронежской области Сергея Канищева, Тульской области Наталии Зыковой, ЯНАО Данило Трубицына, Хабаровском крае Петра Перевезенцева и других региональных омбудсменов. Также в списке - люди, чьи персональные данные совпадают с данными уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, главы администрации Мурманска Юрия Сердечкина, главы исполкома регионального отделения "Единой России" в Чечне Адлана Динаева, главы УФАС Чувашии Вячеслава Борисова, председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, замгубернатора, министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева, главы ростовского минэкономразвития Максима Папушенко, министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского и других лиц. В отношении всех физлиц санкции введены на 50 лет, они предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны. Также под санкции попали семь организаций - АНО "Дом для мамы", "Всероссийский студенческий корпус спасателей", Российский Красный Крест, ООО "Никея", "Русская гуманитарная миссия", "Народный фронт", благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "Гольфстрим". В отношении "Гольфстрима" санкции вводятся на 50 лет, против остальных организаций - на 10 лет. Санкции предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20230226/primirenie-1854449169.html
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владимир зеленский, украина, ростовская область, ксения мишонова, муслим хучиев, москва, совет национальной безопасности и обороны украины, единая россия, уфас
Владимир Зеленский, Украина, Ростовская область, Ксения Мишонова, Муслим Хучиев, Москва, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Единая Россия, УФАС
03:56 27.02.2023
 
Зеленский ввел санкции против российских детских омбудсменов

Зеленский ввел санкции против российских уполномоченных по правам детей

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что подписал указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО_ Украины о введении санкции в отношении россиян, "причастных к похищению украинских детей".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 19:53
Украина не будет мириться с Россией сто лет, заявил Шмыгаль
В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка в Москве Ольги Ярославцевой, Московской области Ксении Мишоновой, Санкт-Петербурге Анны Митяниной, Ставропольском крае Светланы Адаменко, Курской области Наталии Листопадовой, Свердловской области Игоря Морокова, Тверской области Ларисы Мосалигиной, Белгородской области Галины Пятых, Ульяновской области Екатерины Смороды, Воронежской области Сергея Канищева, Тульской области Наталии Зыковой, ЯНАО Данило Трубицына, Хабаровском крае Петра Перевезенцева и других региональных омбудсменов.
Также в списке - люди, чьи персональные данные совпадают с данными уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, главы администрации Мурманска Юрия Сердечкина, главы исполкома регионального отделения "Единой России" в Чечне Адлана Динаева, главы УФАС Чувашии Вячеслава Борисова, председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, замгубернатора, министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева, главы ростовского минэкономразвития Максима Папушенко, министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского и других лиц.
В отношении всех физлиц санкции введены на 50 лет, они предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны.
Также под санкции попали семь организаций - АНО "Дом для мамы", "Всероссийский студенческий корпус спасателей", Российский Красный Крест, ООО "Никея", "Русская гуманитарная миссия", "Народный фронт", благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "Гольфстрим". В отношении "Гольфстрима" санкции вводятся на 50 лет, против остальных организаций - на 10 лет.
Санкции предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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Владимир ЗеленскийУкраинаРостовская областьКсения МишоноваМуслим ХучиевМоскваСовет национальной безопасности и обороны УкраиныЕдиная РоссияУФАС
 
 
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