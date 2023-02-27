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В Петербурге рассказали, как город подготовился к приему туристов из Китая - РИА Новости, 27.02.2023
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Туризм
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В Петербурге рассказали, как город подготовился к приему туристов из Китая
В Петербурге рассказали, как город подготовился к приему туристов из Китая - РИА Новости, 27.02.2023
В Петербурге рассказали, как город подготовился к приему туристов из Китая
Сфера гостеприимства Санкт-Петербурга готова к приему туристов из Китая, сообщает городской комитет по развитию туризма. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:15
2023-02-27T17:15
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новости - туризм
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Сфера гостеприимства Санкт-Петербурга готова к приему туристов из Китая, сообщает городской комитет по развитию туризма. "Прорабатываются варианты коллективного размещения, организация питания, обновляются программы турмаршрутов. В отелях готовятся дополнительные инструкции и указатели на китайском языке", — рассказали чиновники. По словам председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, после перерыва Петербург готов вновь предложить гражданам КНР экскурсионные программы. При этом их спектр существенно расширился.По информации комитета, организованная группа китайских гостей прибыла в Петербург 25 февраля. В программе — обзорная экскурсия по городу, посещение Эрмитажа, Царского села, Петергофа, Павловска и Кронштадта. С начала 2023 года комитет по развитию туризма Петербурга совместно с Минэкономразвития РФ и коллегами из Поднебесной прорабатывает детали обновленной работы с китайским рынком. Запланировано проведение презентаций туристских возможностей Северной столицы, в том числе совместно с Москвой в рамках проекта "Два города — миллион впечатлений". Планируется участие Петербурга в крупнейших деловых туристских выставках. Мероприятия пройдут в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Гонконге.В 2019 году Петербург посетили почти пять миллионов иностранцев, из них 951 тысяча — граждане КНР. В этом году Россия вошла в тестовый список стран для групповых поездок туристов из Китая.
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туризм, новости - туризм, санкт-петербург, китай, туристы, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Китай, туристы, Россия
17:15 27.02.2023
 
В Петербурге рассказали, как город подготовился к приему туристов из Китая

Власти Санкт-Петербурга обновляют маршруты и готовят отели к приему туристов из Китая

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкКитайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Китайские туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Сфера гостеприимства Санкт-Петербурга готова к приему туристов из Китая, сообщает городской комитет по развитию туризма.
"Прорабатываются варианты коллективного размещения, организация питания, обновляются программы турмаршрутов. В отелях готовятся дополнительные инструкции и указатели на китайском языке", — рассказали чиновники.
По словам председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, после перерыва Петербург готов вновь предложить гражданам КНР экскурсионные программы. При этом их спектр существенно расширился.
По информации комитета, организованная группа китайских гостей прибыла в Петербург 25 февраля. В программе — обзорная экскурсия по городу, посещение Эрмитажа, Царского села, Петергофа, Павловска и Кронштадта.
С начала 2023 года комитет по развитию туризма Петербурга совместно с Минэкономразвития РФ и коллегами из Поднебесной прорабатывает детали обновленной работы с китайским рынком. Запланировано проведение презентаций туристских возможностей Северной столицы, в том числе совместно с Москвой в рамках проекта "Два города — миллион впечатлений". Планируется участие Петербурга в крупнейших деловых туристских выставках. Мероприятия пройдут в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Гонконге.
В 2019 году Петербург посетили почти пять миллионов иностранцев, из них 951 тысяча — граждане КНР. В этом году Россия вошла в тестовый список стран для групповых поездок туристов из Китая.
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