Рейтинг@Mail.ru
Первая после пандемии группа туристов из Китая посетила Кронштадт - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230227/kronshtadt-1854528470.html
Первая после пандемии группа туристов из Китая посетила Кронштадт
Первая после пандемии группа туристов из Китая посетила Кронштадт - РИА Новости, 27.02.2023
Первая после пандемии группа туристов из Китая посетила Кронштадт
Первая после начала пандемии COVID-19 организованная группа туристов из Китая посетила музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте, сообщает... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:04
2023-02-27T12:04
туризм
туризм
новости - туризм
китай
кронштадт
санкт-петербург
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733464518_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_188c5ea207a9ad5a3f2e835eecbdf8e2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Первая после начала пандемии COVID-19 организованная группа туристов из Китая посетила музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте, сообщает учреждение. "26 февраля гостями кластера "Остров фортов" в Кронштадте стала первая в России с "доковидной" эпохи организованная группа туристов из КНР. Делегация в составе 34 человек, купивших недельный тур, прибыла в Россию 23 февраля. Они посещают главные достопримечательности самого популярного турмаршрута Москва — Петербург", — говорится в сообщении. Отмечается, что для китайских туристов была организована эксклюзивная экскурсия на стройплощадку Музея военно-морской славы, который откроется в День ВМФ — 30 июля 2023 года. Там они осмотрели центральный экспонат — первую советскую атомную подводную лодку К-3 "Ленинский комсомол", которая сейчас реставрируется. Затем гости прогулялись по музейно-историческому парку, посетив Аллею героев российского флота. Туристы также посетили гуляние на главной площади парка, где их ждало традиционное масленичное угощение блинами и хоровод. Программа завершилась визитом на фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед", где гостей встретили 15 скульптур изо льда, посвященных 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота, а также истории Кронштадта.Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев назвал приезд туристов из Китая знаковым событием, которого участники индустрии гостеприимства ждали достаточно долго. "До пандемии в структуре международного въездного турпотока в наш город значительную часть составляли именно гости из Поднебесной. После перерыва Санкт-Петербург готов вновь предложить им экскурсионные программы. При этом спектр туристских предложений Северной столицы существенно расширился – привычные классические маршруты дополнились современными достопримечательностями и точками притяжения новой культурной и туристской географии", – отметил Корнеев.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
китай
кронштадт
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733464518_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_3160ed9eef8901940156767c50fc8f7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, китай, кронштадт, санкт-петербург, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Кронштадт, Санкт-Петербург, туристы
12:04 27.02.2023
 
Первая после пандемии группа туристов из Китая посетила Кронштадт

Первая после начала пандемии группа туристов из КНР посетила "Остров фортов" в Кронштадте

© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке "Остров фортов"
Отдыхающие в парке Остров фортов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Первая после начала пандемии COVID-19 организованная группа туристов из Китая посетила музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте, сообщает учреждение.
"26 февраля гостями кластера "Остров фортов" в Кронштадте стала первая в России с "доковидной" эпохи организованная группа туристов из КНР. Делегация в составе 34 человек, купивших недельный тур, прибыла в Россию 23 февраля. Они посещают главные достопримечательности самого популярного турмаршрута Москва — Петербург", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для китайских туристов была организована эксклюзивная экскурсия на стройплощадку Музея военно-морской славы, который откроется в День ВМФ — 30 июля 2023 года. Там они осмотрели центральный экспонат — первую советскую атомную подводную лодку К-3 "Ленинский комсомол", которая сейчас реставрируется. Затем гости прогулялись по музейно-историческому парку, посетив Аллею героев российского флота. Туристы также посетили гуляние на главной площади парка, где их ждало традиционное масленичное угощение блинами и хоровод.
Программа завершилась визитом на фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед", где гостей встретили 15 скульптур изо льда, посвященных 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота, а также истории Кронштадта.
Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев назвал приезд туристов из Китая знаковым событием, которого участники индустрии гостеприимства ждали достаточно долго.
"До пандемии в структуре международного въездного турпотока в наш город значительную часть составляли именно гости из Поднебесной. После перерыва Санкт-Петербург готов вновь предложить им экскурсионные программы. При этом спектр туристских предложений Северной столицы существенно расширился – привычные классические маршруты дополнились современными достопримечательностями и точками притяжения новой культурной и туристской географии", – отметил Корнеев.
Памятник мореплавателю И. Ф. Крузенштерну и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября 2022, 08:00Туризм
Зачем возвращаться в Санкт-Петербург. Секретные места имперской столицы
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайКронштадтСанкт-Петербургтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала