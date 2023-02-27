https://ria.ru/20230227/kronshtadt-1854528470.html

Первая после пандемии группа туристов из Китая посетила Кронштадт

Первая после пандемии группа туристов из Китая посетила Кронштадт - РИА Новости, 27.02.2023

Первая после пандемии группа туристов из Китая посетила Кронштадт

Первая после начала пандемии COVID-19 организованная группа туристов из Китая посетила музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте, сообщает... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:04

2023-02-27T12:04

2023-02-27T12:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Первая после начала пандемии COVID-19 организованная группа туристов из Китая посетила музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте, сообщает учреждение. "26 февраля гостями кластера "Остров фортов" в Кронштадте стала первая в России с "доковидной" эпохи организованная группа туристов из КНР. Делегация в составе 34 человек, купивших недельный тур, прибыла в Россию 23 февраля. Они посещают главные достопримечательности самого популярного турмаршрута Москва — Петербург", — говорится в сообщении. Отмечается, что для китайских туристов была организована эксклюзивная экскурсия на стройплощадку Музея военно-морской славы, который откроется в День ВМФ — 30 июля 2023 года. Там они осмотрели центральный экспонат — первую советскую атомную подводную лодку К-3 "Ленинский комсомол", которая сейчас реставрируется. Затем гости прогулялись по музейно-историческому парку, посетив Аллею героев российского флота. Туристы также посетили гуляние на главной площади парка, где их ждало традиционное масленичное угощение блинами и хоровод. Программа завершилась визитом на фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед", где гостей встретили 15 скульптур изо льда, посвященных 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота, а также истории Кронштадта.Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев назвал приезд туристов из Китая знаковым событием, которого участники индустрии гостеприимства ждали достаточно долго. "До пандемии в структуре международного въездного турпотока в наш город значительную часть составляли именно гости из Поднебесной. После перерыва Санкт-Петербург готов вновь предложить им экскурсионные программы. При этом спектр туристских предложений Северной столицы существенно расширился – привычные классические маршруты дополнились современными достопримечательностями и точками притяжения новой культурной и туристской географии", – отметил Корнеев.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, кронштадт, санкт-петербург, туристы