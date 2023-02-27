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Великий пост по православному календарю

Великий пост по православному календарю - РИА Новости, 27.02.2023

Великий пост по православному календарю

За семь недель до Пасхи начинается Великий пост, важнейший и самый древний из многодневных постов православной церкви, который готовит верующих к достойной... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T02:20

2023-02-27T02:20

2023-02-27T02:20

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За семь недель до Пасхи начинается Великий пост, важнейший и самый древний из многодневных постов православной церкви, который готовит верующих к достойной встрече главного праздника христиан – Воскресения Христова.Ежегодно Пасха выпадает на разные даты календаря, поэтому Великий пост также начинается в разные дни. В 2023 году Великий пост продлится в период с 27 февраля по 15 апреля.Из четырех многодневных постов Великий – самый продолжительный и строгий.Он включает Святую Четыредесятницу (первые сорок дней) и Страстную седмицу (точнее шесть дней перед Пасхой). Между ними расположены Лазарева Суббота и Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). Таким образом, Великий пост длится семь недель (точнее 48 дней).Древние христианские писатели единогласно свидетельствуют, что Святая Четыредесятница установлена апостолами в подражание сорокадневному посту пророков Моисея, Илии, а также Иисуса Христа, постившегося в иудейской пустыне 40 дней. О том, что Великий пост – установление святых апостолов, свидетельствует и 69-е Апостольское правило, повелевающее поститься в Святую Четыредесятницу. Пост (или говение) установлен для всех: и монахов, и мирян.Цель поста – искоренение пагубных проявлений души и стяжание добродетелей, чему способствуют молитва и частое посещение богослужений в храме.В течение всего поста положено воздерживаться от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы. Рыба разрешается в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). В Лазареву субботу разрешена икра.Особо строго принято соблюдать первую и Страстную седмицы Великого поста.У беременных и кормящих женщин, престарелых и больных, а также у детей с благословения духовника пост может быть ослаблен.Все дни Великого поста посвящены определенным евангельскими событиям или святым.В первую его неделю (с понедельника по четверг) в храмах на вечернем богослужении читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского (VII-VIII века). В нем приводятся примеры из Ветхого и Нового Завета применительно к нравственному состоянию души человека, оплакивающего свои грехи. Канон назван великим как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по числу его тропарей (около 250, в обычных канонах их около 30).В пятницу первой седмицы Великого поста после Литургии происходит освящение "колива" – отваренной пшеницы с медом, в память святого великомученика Феодора Тирона. В 362 году он явился епископу Антиохийскому Евдоксию и повелел сообщить христианам, чтобы они не покупали пищу, оскверненную идоложертвенной кровью императором Юлианом Отступником, а употребляли бы коливо.В первое воскресенье Великого поста совершается "Торжество православия", установленное при царице Феодоре в 842 году в память восстановления почитания святых икон. В конце литургии священнослужители совершают молебное пение на середине храма перед иконами Спасителя и Божьей Матери, молясь об утверждении в вере православных христиан и обращении всех отступивших от церкви.Во второе воскресенье Великого поста совершается память святителя Григория Паламы, жившего в XIV веке и раскрывшего учение о силе поста и молитвы.В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносится Святой Крест. Ему покланяются все верующие, в это же время поется: "Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим". Церковь выставляет Крест, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господа укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Святой Крест остается для поклонения всю неделю до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются Крестопоклонными.В четвертое воскресенье вспоминается великий подвижник VI века – святой Иоанн Лествичник, который с 17 до 60 лет подвизался на Синайской горе и в своем творении "Лествица Рая" изобразил путь постепенного восхождение человека к духовному совершенствованию, как по лестнице.В четверг на пятой неделе совершается "стояние святой Марии Египетской". Жизнь святой Марии – великой грешницы, которая смогла искренне покаяться в своих грехах и долгие годы покаяния провела в пустыне – должна убеждать всех в великом милосердии Божьем.В субботу на пятой неделе совершается Похвала Пресвятой Богородице: читается великий акафист Богородице. Эта служба установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею Царьграда (Константинополя) от врагов.В пятое воскресенье поста совершается доследование преподобной Марии Египетской.В субботу шестой недели на утрене и литургии вспоминают воскрешение Иисусом Лазаря.Шестое воскресенье Великого поста – великий двунадесятый праздник Вход Господень в Иерусалим. Иначе он называется Вербным воскресеньем, Неделей Вай (или Цветоносной). На Всенощном бдении святой водой освящаются ветви вербы (вайа) или других растений. Их раздаются молящимся, которые стоят до конца службы с зажженными свечами, они знаменуют победу жизни над смертью (воскресение).Вербным Воскресеньем завершается Четыредесятница и наступает Страстная Седмица.Три субботы – второй, третьей и четвертой недель Великого поста установлены для поминовения усопших: это Великопостные родительские субботы. Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной неделей и посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, его страданиям, смерти на кресте и погребению. По величию этих событий все дни Страстной недели называются Великими. Понедельник, вторник и среда этой недели посвящены воспоминанию последних бесед Господа Иисуса Христа с народом и учениками.Служба Великого Четверга посвящена воспоминанию омовения Иисусом Христом ног ученикам, Тайной вечери (последняя трапеза Иисуса Христа с двенадцатью учениками), молитвы Иисуса Христа в саду Гефсиманском и предательство Его Иудой.Служба Великой Пятницы посвящена воспоминанию крестных страданий Спасителя, Его смерти и погребения. На утрене (которая служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются 12 Евангелий, избранных из всех четырех евангелистов, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы Его с учениками на Тайной вечере и заканчивая Его погребением. При чтении Евангелия верующие держат зажженные свечи.В Великую Пятницу литургию не служат, а совершают Царские часы. В этот день совершаются вынос Плащаницы и Чин погребения. Большой плат (кусок ткани), на котором написан или вышит образ положенного во гроб Христа, выносят из алтаря и устанавливают на украшенном цветами возвышении. Затем торжественная процессия шествует с ним вокруг храма под погребальный звон колоколов. Великая Суббота у православных посвящена воспоминанию о пребывании Иисуса Христа во гробе и сошествии Его во ад, которое завершило Его искупительную миссию и явилось пределом умаления (кеносиса) Христа и одновременно началом Его славы. Это единственная постная суббота в году и канун Светлого Воскресения, и в ее богослужении слышатся и скорбные, и праздничные мотивы. На утрене (накануне вечером) Плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма, подносят к открытым Царским вратам и возвращают на середину храма. А на литургии читают 15 ветхозаветных пророчеств о страстях, смерти, воскресении Спасителя и о грядущей славе новозаветной Церкви. После службы совершают освящение пасхальных куличей – обычай древней Церкви, когда молящиеся после литургии не расходились, ожидая пасхальную утреню в храме, а священники благословляли хлеб и раздавали его верующим для подкрепления. В 12-м часу ночи совершается полунощница, на ней поют канон Великой Субботы. В конце полунощницы священники молча переносят Плащаницу с середины храма в алтарь перед Царскими вратами и кладут ее на престол, где она остается до праздника Вознесения Господня. После этого верующие ожидают наступление полуночи, когда приходит светлый праздник Воскресения Христова – Пасха.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, иерусалим, иисус христос, великий пост , греция, русская православная церковь, православие, религия, религиозные праздники