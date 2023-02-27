https://ria.ru/20230227/podzhog-1854643840.html
Волгоградца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата
Волгоградца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата - РИА Новости, 27.02.2023
Волгоградца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата
Суд приговорил жителя Волгограда к четырем годам колонии за поджог военкомата, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:40
2023-02-27T16:40
2023-02-27T16:40
происшествия
волгоград
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 фев - РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгограда к четырем годам колонии за поджог военкомата, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. По информации суда, в ночь на 15 мая житель Волгограда забросил в окно военкомата Советского района города "самодельное поджигательное устройство", спровоцировав пожар. После этого мужчина скрылся с места преступления, но позже был задержан. В понедельник суд признал его виновным умышленном повреждении имущества и хулиганстве. "По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Мотивы поджигателя официально не раскрываются. Приговор в силу пока не вступил.
https://ria.ru/20230225/voenkomat-1854297628.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
Волгоградца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата
Суд приговорил жителя Волгограда к четырем годам колонии за поджог военкомата
ВОЛГОГРАД, 27 фев - РИА Новости.
Суд приговорил жителя Волгограда к четырем годам колонии за поджог военкомата, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба
судов общей юрисдикции Волгоградской области.
По информации суда, в ночь на 15 мая житель Волгограда забросил в окно военкомата Советского района города "самодельное поджигательное устройство", спровоцировав пожар. После этого мужчина скрылся с места преступления, но позже был задержан.
В понедельник суд признал его виновным умышленном повреждении имущества и хулиганстве. "По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
Мотивы поджигателя официально не раскрываются. Приговор в силу пока не вступил.