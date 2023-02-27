https://ria.ru/20230227/podzhog-1854643840.html

Волгоградца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата

Волгоградца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата - РИА Новости, 27.02.2023

Волгоградца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата

Суд приговорил жителя Волгограда к четырем годам колонии за поджог военкомата, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:40

2023-02-27T16:40

2023-02-27T16:40

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 27 фев - РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгограда к четырем годам колонии за поджог военкомата, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. По информации суда, в ночь на 15 мая житель Волгограда забросил в окно военкомата Советского района города "самодельное поджигательное устройство", спровоцировав пожар. После этого мужчина скрылся с места преступления, но позже был задержан. В понедельник суд признал его виновным умышленном повреждении имущества и хулиганстве. "По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Мотивы поджигателя официально не раскрываются. Приговор в силу пока не вступил.

https://ria.ru/20230225/voenkomat-1854297628.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, волгоградская область