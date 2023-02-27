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Волгоградца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата - РИА Новости, 27.02.2023
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Волгоградца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата
Волгоградца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата - РИА Новости, 27.02.2023
Волгоградца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата
Суд приговорил жителя Волгограда к четырем годам колонии за поджог военкомата, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:40
2023-02-27T16:40
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 27 фев - РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгограда к четырем годам колонии за поджог военкомата, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. По информации суда, в ночь на 15 мая житель Волгограда забросил в окно военкомата Советского района города "самодельное поджигательное устройство", спровоцировав пожар. После этого мужчина скрылся с места преступления, но позже был задержан. В понедельник суд признал его виновным умышленном повреждении имущества и хулиганстве. "По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Мотивы поджигателя официально не раскрываются. Приговор в силу пока не вступил.
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
16:40 27.02.2023
 
Волгоградца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата

Суд приговорил жителя Волгограда к четырем годам колонии за поджог военкомата

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 27 фев - РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгограда к четырем годам колонии за поджог военкомата, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
По информации суда, в ночь на 15 мая житель Волгограда забросил в окно военкомата Советского района города "самодельное поджигательное устройство", спровоцировав пожар. После этого мужчина скрылся с места преступления, но позже был задержан.
В понедельник суд признал его виновным умышленном повреждении имущества и хулиганстве. "По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
Мотивы поджигателя официально не раскрываются. Приговор в силу пока не вступил.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 16:44
В Тюменской области школьника арестовали за намерение поджечь военкомат
 
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