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Биография Глеба Павловского

Биография Глеба Павловского - РИА Новости, 27.02.2023

Биография Глеба Павловского

Российский журналист и политтехнолог Глеб Олегович Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе (Украина) в семье инженера. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:18

2023-02-27T11:18

2023-02-27T11:18

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Российский журналист и политтехнолог Глеб Олегович Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе (Украина) в семье инженера.В 1973 году окончил исторический факультет Одесского государственного университета.В 1973-1976 годах преподавал историю в школах Одессы и Одесского региона.В 1976-1982 годах работал столяром, строительным рабочим.В 1972-1976 годах – активист сети оппозиционной прессы (Самиздат) в Одессе.В 1977-1982 годах был активистом нелегальной демократической оппозиции в Москве.В 1978-1980 годах – издатель и соредактор самиздатского журнала "Поиски".С 1982 по 1985 год был в ссылке по делу редакции журнала "Поиски". Работал кочегаром и маляром в Коми АССР (ныне Республика Коми).В 1986-1994 годах работал в штате редакции ежемесячника "Век XX и мир". С 1987 года – заместитель главного редактора журнала. С декабря 1993 года – главный редактор обновленного журнала "Век ХХ и мир".В 1987-1992 годах – соучредитель и заместитель председателя правления Информационной службы "Факт".В 1988-1993 годах – учредитель и директор информационного агентства "Постфактум".В 1991-1992 годах – заместитель председателя правления Издательского дома "Коммерсантъ".В 1994-1995 годах был редактором и издателем квартальника "Пределы власти".С 1995 года – учредитель и соредактор журналистского обозрения "Среда".В 1995-2021 годах – cоучредитель, генеральный директор и президент ЗАО "Фонд эффективной политики" (ФЭП), который занимался избирательными кампаниями и политическими технологиями. В 1996 году ФЭП принимал участие в президентской избирательной кампании Бориса Ельцина. В дальнейшем ФЭП участвовал в организации выборных кампаний Владимира Путина (в 2000 и 2004 годах).В 1997-2011 годах был главным редактором и издателем интернат-издания "Русский журнал".В 1997-2011 годах советник руководителя администрации президента РФ на общественных началах. Глеб Павловский преподавал, был профессором на кафедре культурологии корпоративного предпринимательства Государственного университета "Высшая школа экономики" (ныне "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики").Занимался общественной деятельностью. В 1987-1989 годах был соучредителем общественно-политических клубов Клуб социальных инициатив, Демократическая перестройка, Московская трибуна. В 1990-1992 годах был директором программы "Гражданское общество" Российско-американского фонда "Культурная инициатива". В 1990-1996 годах – член-учредитель Международного благотворительного фонда Interlegal. В 1993-1994 годах – член редакционного совета "Общей газеты", в 1994-1995 годах – консультант совета директоров журнала "Огонек".В 2005-2008 годах был ведущим программы "Реальная политика" на канале НТВ.Глеб Павловский был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008), отмечен Благодарностями президента России в 1996, 1999 и 2011 годах. В 2020 году стал лауреатом VII сезона Литературной премии имени Александра Пятигорского в номинации "лучшее философское сочинение" за книгу "Ироническая империя: риск, шанс и догмы Системы РФ".i27 февраля 2023 года стало известно, что Глеб Павловский скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, общество, россия, украина, глеб павловский, борис ельцин, владимир путин, нтв (телеканал)