https://ria.ru/20230227/pavlovskiy-1854518130.html

Умер политолог Глеб Павловский

Умер политолог Глеб Павловский - РИА Новости, 27.02.2023

Умер политолог Глеб Павловский

Умер журналист и политолог Глеб Павловский, сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:17

2023-02-27T10:17

2023-02-27T11:50

глеб павловский

марат гельман

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854515751_0:283:3077:2014_1920x0_80_0_0_67c4882e8b6edeccfe8262703b3e4c85.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Умер журналист и политолог Глеб Павловский, сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*."Да", — ответил собеседник агентства на вопрос, есть ли у него информация о смерти политолога. По его словам, Павловский долго болел. Гельман* не смог сообщить дату и место похорон.Политологу был 71 год.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230227/pavlovskiy-1854536415.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

глеб павловский, марат гельман, политика, россия