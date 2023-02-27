https://ria.ru/20230227/pavlovskiy-1854518130.html
Умер политолог Глеб Павловский
Умер политолог Глеб Павловский - РИА Новости, 27.02.2023
Умер политолог Глеб Павловский
Умер журналист и политолог Глеб Павловский, сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:17
2023-02-27T10:17
2023-02-27T11:50
глеб павловский
марат гельман
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854515751_0:283:3077:2014_1920x0_80_0_0_67c4882e8b6edeccfe8262703b3e4c85.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Умер журналист и политолог Глеб Павловский, сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*."Да", — ответил собеседник агентства на вопрос, есть ли у него информация о смерти политолога. По его словам, Павловский долго болел. Гельман* не смог сообщить дату и место похорон.Политологу был 71 год.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230227/pavlovskiy-1854536415.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854515751_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_dd570bdb988ae04e8e8c8f8fc73999ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб павловский, марат гельман, политика, россия
Глеб Павловский, Марат Гельман, Политика, Россия
10:17 27.02.2023 (обновлено: 11:50 27.02.2023)
Умер политолог Глеб Павловский
Политолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Умер журналист и политолог Глеб Павловский, сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*.
"Да", — ответил собеседник агентства на вопрос, есть ли у него информация о смерти политолога.
По его словам, Павловский долго болел. Гельман* не смог сообщить дату и место похорон.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.