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Умер политолог Глеб Павловский - РИА Новости, 27.02.2023
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Умер политолог Глеб Павловский
Умер политолог Глеб Павловский - РИА Новости, 27.02.2023
Умер политолог Глеб Павловский
Умер журналист и политолог Глеб Павловский, сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:17
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глеб павловский
марат гельман
политика
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Умер журналист и политолог Глеб Павловский, сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*."Да", — ответил собеседник агентства на вопрос, есть ли у него информация о смерти политолога. По его словам, Павловский долго болел. Гельман* не смог сообщить дату и место похорон.Политологу был 71 год.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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глеб павловский, марат гельман, политика, россия
Глеб Павловский, Марат Гельман, Политика, Россия
10:17 27.02.2023 (обновлено: 11:50 27.02.2023)
 
Умер политолог Глеб Павловский

Политолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкГлеб Павловский
Глеб Павловский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Глеб Павловский . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Умер журналист и политолог Глеб Павловский, сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*.
"Да", — ответил собеседник агентства на вопрос, есть ли у него информация о смерти политолога.
По его словам, Павловский долго болел. Гельман* не смог сообщить дату и место похорон.
Политологу был 71 год.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
Политолог Глеб Павловский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
11:18
Биография Глеба Павловского
 
Глеб ПавловскийМарат ГельманПолитикаРоссия
 
 
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