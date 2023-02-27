Лукашенко рассказал, чем занимается его сын Николай
Лукашенко заявил, что его сын Николай изучает биотехнологии в рамках проекта с Китаем
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай
© Sputnik / Виктор Толочко
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай. Архивное фото
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай изучает биотехнологии в рамках проекта с КНР.
Как передает китайское агентство Синьхуа, белорусский президент рассказал агентству в интервью, что его младший сын изучает биотехнологии в рамках соответствующего совместного проекта по сотрудничеству между двумя странами. Белорусские интернет-ресурсы сообщали, что младший сын президента в прошлом году подал документы на биологический факультет Белорусского госуниверситета для обучения по новой специальности "Биотехнологии" по китайской программе, но официальной информации по этому поводу не было.
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"Поэтому здесь и личное, и государственное, и моя история моего президентства теснейшим образом связаны с Китаем", - сказал Лукашенко, говоря об интересе Белоруссии к сотрудничеству с Китаем в сфере биотехнологий.
Агентство напоминает, что в Минской области Белоруссии 4 ноября 2022 года состоялась церемония официального запуска крупномасштабного агропромышленного проекта по производству комбикормов и аминокислот, реализуемого при мощном содействии Китая, - Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это предприятие является первым производством аминокислот в Белоруссии и первым импортозамещающим проектом в отрасли глубокой переработки зерна. Лукашенко заявил, что проект поднимет технологический уровень Белоруссии на новую ступень и станет локомотивом национального развития.
"Только благодаря решению Си Цзиньпина (председателя КНР - ред.) стала возможной реализация этой программы. Четыре-пять государств в мире имеют такие производства. Китай помог нам создать такую биотехнологическую корпорацию", - сказал Лукашенко.