https://ria.ru/20230227/nikolay-1854597739.html

Лукашенко рассказал, чем занимается его сын Николай

Лукашенко рассказал, чем занимается его сын Николай - РИА Новости, 27.02.2023

Лукашенко рассказал, чем занимается его сын Николай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай изучает биотехнологии в рамках проекта с КНР. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:01

2023-02-27T14:01

2023-02-27T14:01

в мире

белоруссия

китай

александр лукашенко

си цзиньпин

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай изучает биотехнологии в рамках проекта с КНР. Как передает китайское агентство Синьхуа, белорусский президент рассказал агентству в интервью, что его младший сын изучает биотехнологии в рамках соответствующего совместного проекта по сотрудничеству между двумя странами. Белорусские интернет-ресурсы сообщали, что младший сын президента в прошлом году подал документы на биологический факультет Белорусского госуниверситета для обучения по новой специальности "Биотехнологии" по китайской программе, но официальной информации по этому поводу не было. "Поэтому здесь и личное, и государственное, и моя история моего президентства теснейшим образом связаны с Китаем", - сказал Лукашенко, говоря об интересе Белоруссии к сотрудничеству с Китаем в сфере биотехнологий. Агентство напоминает, что в Минской области Белоруссии 4 ноября 2022 года состоялась церемония официального запуска крупномасштабного агропромышленного проекта по производству комбикормов и аминокислот, реализуемого при мощном содействии Китая, - Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это предприятие является первым производством аминокислот в Белоруссии и первым импортозамещающим проектом в отрасли глубокой переработки зерна. Лукашенко заявил, что проект поднимет технологический уровень Белоруссии на новую ступень и станет локомотивом национального развития. "Только благодаря решению Си Цзиньпина (председателя КНР - ред.) стала возможной реализация этой программы. Четыре-пять государств в мире имеют такие производства. Китай помог нам создать такую биотехнологическую корпорацию", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841091035.html

https://ria.ru/20230205/syn-1849897582.html

белоруссия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, китай, александр лукашенко, си цзиньпин