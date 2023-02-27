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В Дагестане на пляже нашли человеческие останки - РИА Новости, 27.02.2023
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В Дагестане на пляже нашли человеческие останки
В Дагестане на пляже нашли человеческие останки - РИА Новости, 27.02.2023
В Дагестане на пляже нашли человеческие останки
Человеческие останки обнаружены на территории пляжа в Дагестане в ходе строительных работ, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:50
2023-02-27T17:17
происшествия
каспийское море
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 27 фев - РИА Новости. Человеческие останки обнаружены на территории пляжа в Дагестане в ходе строительных работ, сообщили в пресс-службе МВД республики. В понедельник в социальных сетях появилась информация об обнаружении человеческих костей на пляже Джами, расположенном на берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы. В пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка. "Предварительно, останки 30-х годов XX века", – сообщили в управлении.
https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854606840.html
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происшествия, каспийское море, республика дагестан, россия
Происшествия, Каспийское море, Республика Дагестан, Россия
15:50 27.02.2023 (обновлено: 17:17 27.02.2023)
 
В Дагестане на пляже нашли человеческие останки

В Дагестане обнаружили человеческие останки на берегу Каспийского моря

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкРыбаки на набережной города Каспийска
Рыбаки на набережной города Каспийска - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рыбаки на набережной города Каспийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 фев - РИА Новости. Человеческие останки обнаружены на территории пляжа в Дагестане в ходе строительных работ, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В понедельник в социальных сетях появилась информация об обнаружении человеческих костей на пляже Джами, расположенном на берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы.
"В полицию поступило сообщение об обнаруженном во время проведения строительных работ захоронении. Информация будет направлена в заинтересованные ведомства", – сообщили в региональном МВД.
В пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка.
"Предварительно, останки 30-х годов XX века", – сообщили в управлении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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ПроисшествияКаспийское мореРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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