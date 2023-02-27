https://ria.ru/20230227/nakhodka-1854623926.html

В Дагестане на пляже нашли человеческие останки

В Дагестане на пляже нашли человеческие останки - РИА Новости, 27.02.2023

В Дагестане на пляже нашли человеческие останки

Человеческие останки обнаружены на территории пляжа в Дагестане в ходе строительных работ, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:50

2023-02-27T15:50

2023-02-27T17:17

происшествия

каспийское море

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 27 фев - РИА Новости. Человеческие останки обнаружены на территории пляжа в Дагестане в ходе строительных работ, сообщили в пресс-службе МВД республики. В понедельник в социальных сетях появилась информация об обнаружении человеческих костей на пляже Джами, расположенном на берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы. В пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка. "Предварительно, останки 30-х годов XX века", – сообщили в управлении.

https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854606840.html

каспийское море

россия

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происшествия, каспийское море, республика дагестан, россия