https://ria.ru/20230227/marka-1854528663.html

На Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа

На Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа - РИА Новости, 27.02.2023

На Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа

Косторезы на Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа, сообщается на сайте проекта "POSTVENTURE & Почтовое приключение". РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:48

2023-02-27T10:48

2023-02-27T10:53

туризм

чукотка

москва

дальний восток

русское географическое общество

экспоцентр

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854530228_0:106:698:499_1920x0_80_0_0_58236ab03196f0dc252fd85ecc4e3d27.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Косторезы на Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа, сообщается на сайте проекта "POSTVENTURE & Почтовое приключение". "Марка-виньетка из бивня моржа разработана и выполнена в производственном цеху "Уэленская косторезная мастерская" с участием мастеров-косторезов. На необычной марке из бивня моржа изображен популярный герой в преданиях народов Чукотки и воплощение духа Ворона - кутх, а также надпись на английском языке "walrus tusk stamp", что означает "марка из бивня моржа", - говорится в сообщении. Проект "POSTVENTURE & Почтовое приключение" выступил эмитентом первой в мире марки-виньетки из бивня моржа. Помогли в реализации идеи Центр развития народных промыслов "Уэленская косторезная мастерская", региональное отделение Русского географического общества и Международное сообщество филатуризма. Церемония спецгашения марки состоится 2 марта на выставке-ярмарке народных художественных промыслов "Ладья. Весенняя фантазия-2023" в Экспоцентре в Москве на стенде Уэленской косторезной мастерской. В планах проекта - создать линейку марок-виньеток из бивня моржа с иллюстрациями чукотских былин и сказаний. Кутх — это традиционно почитаемый коренными народами на Дальнем Востоке воплощение духа Ворона. Его образ фигурирует во многих легендах как ключевая фигура в сотворении мира, прародителя человечества и могущественного шамана.

https://ria.ru/20221008/donbass-1822429303.html

https://ria.ru/20210511/marka-1731815513.html

чукотка

москва

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чукотка, москва, дальний восток, русское географическое общество, экспоцентр, туризм