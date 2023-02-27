10:48 27.02.2023 (обновлено: 10:53 27.02.2023)
На Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа
Косторезы на Чукотке создали первую в мире марку-виньетку из бивня моржа
© Фото предоставлено руководителем проекта POSTVENTURE Валерием СушковымМарка из бивня моржа, созданная на Чукотке
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Косторезы на Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа, сообщается на сайте проекта "POSTVENTURE & Почтовое приключение".
"Марка-виньетка из бивня моржа разработана и выполнена в производственном цеху "Уэленская косторезная мастерская" с участием мастеров-косторезов. На необычной марке из бивня моржа изображен популярный герой в преданиях народов Чукотки и воплощение духа Ворона - кутх, а также надпись на английском языке "walrus tusk stamp", что означает "марка из бивня моржа", - говорится в сообщении.
8 октября 2022, 10:48В ДНР выпустили серию марок "Донбасс — это Россия"
Проект "POSTVENTURE & Почтовое приключение" выступил эмитентом первой в мире марки-виньетки из бивня моржа. Помогли в реализации идеи Центр развития народных промыслов "Уэленская косторезная мастерская", региональное отделение Русского географического общества и Международное сообщество филатуризма.
Церемония спецгашения марки состоится 2 марта на выставке-ярмарке народных художественных промыслов "Ладья. Весенняя фантазия-2023" в Экспоцентре в Москве на стенде Уэленской косторезной мастерской.
В планах проекта - создать линейку марок-виньеток из бивня моржа с иллюстрациями чукотских былин и сказаний.
Кутх — это традиционно почитаемый коренными народами на Дальнем Востоке воплощение духа Ворона. Его образ фигурирует во многих легендах как ключевая фигура в сотворении мира, прародителя человечества и могущественного шамана.
11 мая 2021, 17:15Антропоморфному роботу "Федору" посвятили почтовую марку