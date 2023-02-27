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На Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа - РИА Новости, 27.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230227/marka-1854528663.html
На Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа
На Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа - РИА Новости, 27.02.2023
На Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа
Косторезы на Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа, сообщается на сайте проекта "POSTVENTURE & Почтовое приключение". РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:48
2023-02-27T10:53
туризм
чукотка
москва
дальний восток
русское географическое общество
экспоцентр
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Косторезы на Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа, сообщается на сайте проекта "POSTVENTURE &amp; Почтовое приключение". "Марка-виньетка из бивня моржа разработана и выполнена в производственном цеху "Уэленская косторезная мастерская" с участием мастеров-косторезов. На необычной марке из бивня моржа изображен популярный герой в преданиях народов Чукотки и воплощение духа Ворона - кутх, а также надпись на английском языке "walrus tusk stamp", что означает "марка из бивня моржа", - говорится в сообщении. Проект "POSTVENTURE &amp; Почтовое приключение" выступил эмитентом первой в мире марки-виньетки из бивня моржа. Помогли в реализации идеи Центр развития народных промыслов "Уэленская косторезная мастерская", региональное отделение Русского географического общества и Международное сообщество филатуризма. Церемония спецгашения марки состоится 2 марта на выставке-ярмарке народных художественных промыслов "Ладья. Весенняя фантазия-2023" в Экспоцентре в Москве на стенде Уэленской косторезной мастерской. В планах проекта - создать линейку марок-виньеток из бивня моржа с иллюстрациями чукотских былин и сказаний. Кутх — это традиционно почитаемый коренными народами на Дальнем Востоке воплощение духа Ворона. Его образ фигурирует во многих легендах как ключевая фигура в сотворении мира, прародителя человечества и могущественного шамана.
https://ria.ru/20221008/donbass-1822429303.html
https://ria.ru/20210511/marka-1731815513.html
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чукотка, москва, дальний восток, русское географическое общество, экспоцентр, туризм
Туризм, Чукотка, Москва, Дальний Восток, Русское географическое общество, Экспоцентр, Туризм
10:48 27.02.2023 (обновлено: 10:53 27.02.2023)
 
На Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа

Косторезы на Чукотке создали первую в мире марку-виньетку из бивня моржа

© Фото предоставлено руководителем проекта POSTVENTURE Валерием СушковымМарка из бивня моржа, созданная на Чукотке
Марка из бивня моржа, созданная на Чукотке
© Фото предоставлено руководителем проекта POSTVENTURE Валерием Сушковым
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Косторезы на Чукотке создали первую в мире марку из бивня моржа, сообщается на сайте проекта "POSTVENTURE & Почтовое приключение".
"Марка-виньетка из бивня моржа разработана и выполнена в производственном цеху "Уэленская косторезная мастерская" с участием мастеров-косторезов. На необычной марке из бивня моржа изображен популярный герой в преданиях народов Чукотки и воплощение духа Ворона - кутх, а также надпись на английском языке "walrus tusk stamp", что означает "марка из бивня моржа", - говорится в сообщении.
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Проект "POSTVENTURE & Почтовое приключение" выступил эмитентом первой в мире марки-виньетки из бивня моржа. Помогли в реализации идеи Центр развития народных промыслов "Уэленская косторезная мастерская", региональное отделение Русского географического общества и Международное сообщество филатуризма.
Церемония спецгашения марки состоится 2 марта на выставке-ярмарке народных художественных промыслов "Ладья. Весенняя фантазия-2023" в Экспоцентре в Москве на стенде Уэленской косторезной мастерской.
В планах проекта - создать линейку марок-виньеток из бивня моржа с иллюстрациями чукотских былин и сказаний.
Кутх — это традиционно почитаемый коренными народами на Дальнем Востоке воплощение духа Ворона. Его образ фигурирует во многих легендах как ключевая фигура в сотворении мира, прародителя человечества и могущественного шамана.
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ТуризмЧукоткаМоскваДальний ВостокРусское географическое обществоЭкспоцентрТуризм
 
 
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