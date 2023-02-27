https://ria.ru/20230227/malinin-1854643265.html
Дочь Малинина сообщила о своей помолвке
Дочь Малинина сообщила о своей помолвке - РИА Новости, 27.02.2023
Дочь Малинина сообщила о своей помолвке
Дочь Александра Малинина Устинья призналась, что собралась замуж. Наследница артиста поделилась снимком с обручальным кольцом. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:00
2023-02-27T17:00
2023-02-27T17:00
шоубиз
александр малинин (певец)
семья
отношения
знаменитости
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дочь Александра Малинина Устинья призналась, что собралась замуж. Наследница артиста поделилась снимком с обручальным кольцом. Подписчики поздравили 22-летнюю дочь музыканта с помолвкой. В комментариях также отметились родители Устиньи. Они присоединились к поздравлениям. Однако наследница артиста не раскрыла подробности о своем избраннике. Александр Малинин женился в третий раз в 1990 году. Спустя десять лет у музыканта и его супруги Эммы родились двойняшки Фрол и Устинья. Дочь артиста пошла по стопам отца и занялась музыкой. Она учится в Королевском колледже в Лондоне.Ранее 22-летняя дочь Екатерины и Александра Стриженовых сообщила о помолвке. Александра выйдет замуж за своего друга детства.
https://ria.ru/20221117/parfenov-1832220934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр малинин (певец), семья, отношения, знаменитости
Шоубиз, Александр Малинин (певец), Семья, отношения, Знаменитости
Дочь Малинина сообщила о своей помолвке
Дочь Александра Малинина Устинья сообщила о своей помолвке
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дочь Александра Малинина Устинья призналась, что собралась замуж. Наследница артиста поделилась снимком с обручальным кольцом.
"Я сказала: "Да!" – подписала фотографию девушка в своей соцсети.
Подписчики поздравили 22-летнюю дочь музыканта с помолвкой.
"Вы прекрасны!", "Счастья и искренней любви!", "Мои сердечные поздравления!", "Это прекрасные новости!" – отреагировали пользователи Сети.
В комментариях также отметились родители Устиньи. Они присоединились к поздравлениям.
Однако наследница артиста не раскрыла подробности о своем избраннике.
Александр Малинин женился в третий раз в 1990 году. Спустя десять лет у музыканта и его супруги Эммы родились двойняшки Фрол и Устинья. Дочь артиста пошла по стопам отца и занялась музыкой. Она учится в Королевском колледже в Лондоне.
Ранее 22-летняя дочь Екатерины и Александра Стриженовых сообщила
о помолвке. Александра выйдет замуж за своего друга детства.