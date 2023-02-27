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Дочь Малинина сообщила о своей помолвке - РИА Новости, 27.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230227/malinin-1854643265.html
Дочь Малинина сообщила о своей помолвке
Дочь Малинина сообщила о своей помолвке - РИА Новости, 27.02.2023
Дочь Малинина сообщила о своей помолвке
Дочь Александра Малинина Устинья призналась, что собралась замуж. Наследница артиста поделилась снимком с обручальным кольцом. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:00
2023-02-27T17:00
шоубиз
александр малинин (певец)
семья
отношения
знаменитости
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дочь Александра Малинина Устинья призналась, что собралась замуж. Наследница артиста поделилась снимком с обручальным кольцом. Подписчики поздравили 22-летнюю дочь музыканта с помолвкой. В комментариях также отметились родители Устиньи. Они присоединились к поздравлениям. Однако наследница артиста не раскрыла подробности о своем избраннике. Александр Малинин женился в третий раз в 1990 году. Спустя десять лет у музыканта и его супруги Эммы родились двойняшки Фрол и Устинья. Дочь артиста пошла по стопам отца и занялась музыкой. Она учится в Королевском колледже в Лондоне.Ранее 22-летняя дочь Екатерины и Александра Стриженовых сообщила о помолвке. Александра выйдет замуж за своего друга детства.
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александр малинин (певец), семья, отношения, знаменитости
Шоубиз, Александр Малинин (певец), Семья, отношения, Знаменитости
17:00 27.02.2023
 
Дочь Малинина сообщила о своей помолвке

Дочь Александра Малинина Устинья сообщила о своей помолвке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец Александр Малинин, его супруга Эмма Малинина (справа) и его дочь Устинья во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
Певец Александр Малинин, его супруга Эмма Малинина (справа) и его дочь Устинья во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дочь Александра Малинина Устинья призналась, что собралась замуж. Наследница артиста поделилась снимком с обручальным кольцом.
© Фото : @ustinya_malinina_officialФото, опубликованное Устиньей Малининой в социальной сети
Фото, опубликованное Устиньей Малининой в социальной сети - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : @ustinya_malinina_official
Фото, опубликованное Устиньей Малининой в социальной сети
"Я сказала: "Да!" – подписала фотографию девушка в своей соцсети.
Подписчики поздравили 22-летнюю дочь музыканта с помолвкой.

"Вы прекрасны!", "Счастья и искренней любви!", "Мои сердечные поздравления!", "Это прекрасные новости!" – отреагировали пользователи Сети.

В комментариях также отметились родители Устиньи. Они присоединились к поздравлениям.
Однако наследница артиста не раскрыла подробности о своем избраннике.
Александр Малинин женился в третий раз в 1990 году. Спустя десять лет у музыканта и его супруги Эммы родились двойняшки Фрол и Устинья. Дочь артиста пошла по стопам отца и занялась музыкой. Она учится в Королевском колледже в Лондоне.
Ранее 22-летняя дочь Екатерины и Александра Стриженовых сообщила о помолвке. Александра выйдет замуж за своего друга детства.
Телеведущий Леонид Парфенов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября 2022, 15:24Шоубиз
Дочь Леонида Парфенова вышла замуж
 
ШоубизАлександр Малинин (певец)СемьяотношенияЗнаменитости
 
 
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