https://ria.ru/20230227/malinin-1854643265.html

Дочь Малинина сообщила о своей помолвке

Дочь Малинина сообщила о своей помолвке - РИА Новости, 27.02.2023

Дочь Малинина сообщила о своей помолвке

Дочь Александра Малинина Устинья призналась, что собралась замуж. Наследница артиста поделилась снимком с обручальным кольцом. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:00

2023-02-27T17:00

2023-02-27T17:00

шоубиз

александр малинин (певец)

семья

отношения

знаменитости

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дочь Александра Малинина Устинья призналась, что собралась замуж. Наследница артиста поделилась снимком с обручальным кольцом. Подписчики поздравили 22-летнюю дочь музыканта с помолвкой. В комментариях также отметились родители Устиньи. Они присоединились к поздравлениям. Однако наследница артиста не раскрыла подробности о своем избраннике. Александр Малинин женился в третий раз в 1990 году. Спустя десять лет у музыканта и его супруги Эммы родились двойняшки Фрол и Устинья. Дочь артиста пошла по стопам отца и занялась музыкой. Она учится в Королевском колледже в Лондоне.Ранее 22-летняя дочь Екатерины и Александра Стриженовых сообщила о помолвке. Александра выйдет замуж за своего друга детства.

https://ria.ru/20221117/parfenov-1832220934.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр малинин (певец), семья, отношения, знаменитости