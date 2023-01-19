https://ria.ru/20230119/strizhenova-1845961170.html

Дочь Стриженовых выйдет замуж за друга детства

Дочь Стриженовых выйдет замуж за друга детства - РИА Новости, 19.01.2023

Дочь Стриженовых выйдет замуж за друга детства

Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых 22-летняя Александра сообщила о помолвке. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:39

2023-01-19T14:39

2023-01-19T14:39

шоубиз

екатерина стриженова

дети

семья

отношения

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых 22-летняя Александра сообщила о помолвке. Подписчики дочери телеведущей поздравили ее в комментариях. Однако родители Александры никак не прокомментировали новость.Об избраннике девушки известно не многое. Его зовут Антон. Будущие супруги познакомились еще в школе. Екатерина и Александр Стриженовы вступили в брак в 1987 году. Пара воспитала дочерей Анастасию и Александру. Младшая наследница знаменитостей исполнила эпизодические роли в фильмах отца "Юленька" и "Любовь-морковь". Ранее телеведущая опровергла слухи о своей эмиграции. Причиной домыслов послужил отъезд знаменитости в Ереван.

https://ria.ru/20211124/strizhenova-1760567344.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

екатерина стриженова, дети, семья, отношения