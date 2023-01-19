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Дочь Стриженовых выйдет замуж за друга детства - РИА Новости, 19.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230119/strizhenova-1845961170.html
Дочь Стриженовых выйдет замуж за друга детства
Дочь Стриженовых выйдет замуж за друга детства - РИА Новости, 19.01.2023
Дочь Стриженовых выйдет замуж за друга детства
Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых 22-летняя Александра сообщила о помолвке. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:39
2023-01-19T14:39
шоубиз
екатерина стриженова
дети
семья
отношения
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых 22-летняя Александра сообщила о помолвке. Подписчики дочери телеведущей поздравили ее в комментариях. Однако родители Александры никак не прокомментировали новость.Об избраннике девушки известно не многое. Его зовут Антон. Будущие супруги познакомились еще в школе. Екатерина и Александр Стриженовы вступили в брак в 1987 году. Пара воспитала дочерей Анастасию и Александру. Младшая наследница знаменитостей исполнила эпизодические роли в фильмах отца "Юленька" и "Любовь-морковь". Ранее телеведущая опровергла слухи о своей эмиграции. Причиной домыслов послужил отъезд знаменитости в Ереван.
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екатерина стриженова, дети, семья, отношения
Шоубиз, Екатерина Стриженова, Дети, Семья, отношения
14:39 19.01.2023
 
Дочь Стриженовых выйдет замуж за друга детства

Дочь Стриженовых выйдет замуж за друга детства Антона

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАлександр Стриженов, Екатерина Стриженова и их дочь Александра на премьере ледового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в Москве
Александр Стриженов, Екатерина Стриженова и их дочь Александра на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых 22-летняя Александра сообщила о помолвке.

"Если честно, уже почти месяц, как I said yes (я сказала да – Прим. Ред.). Позади огромная совместная история. Впереди целая совместная жизнь", – поделилась наследница знаменитости в своей соцсети.

Подписчики дочери телеведущей поздравили ее в комментариях.
"Какая потрясающая новость! Будьте самыми счастливыми!", "О боже, это случилось! Счастья вам безмерного!", "Саша, поздравляю вас от всего сердца!", "Любви, гармонии и взаимопонимания на всю жизнь!" – отреагировали пользователи Сети.
Однако родители Александры никак не прокомментировали новость.
Об избраннике девушки известно не многое. Его зовут Антон. Будущие супруги познакомились еще в школе.
Екатерина и Александр Стриженовы вступили в брак в 1987 году. Пара воспитала дочерей Анастасию и Александру. Младшая наследница знаменитостей исполнила эпизодические роли в фильмах отца "Юленька" и "Любовь-морковь".
Ранее телеведущая опровергла слухи о своей эмиграции. Причиной домыслов послужил отъезд знаменитости в Ереван.
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