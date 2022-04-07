https://ria.ru/20220407/strizhenova-1782288011.html

Екатерина Стриженова опровергла слухи о своей эмиграции

Екатерина Стриженова опровергла слухи о своей эмиграции - РИА Новости, 07.04.2022

Екатерина Стриженова опровергла слухи о своей эмиграции

Екатерина Стриженова вернулась в Москву и опровергла слухи о своей эмиграции. Клеветникам она ответила в личном Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:48

2022-04-07T13:48

2022-04-07T13:48

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Екатерина Стриженова вернулась в Москву и опровергла слухи о своей эмиграции. Клеветникам она ответила в личном Telegram-канале. Прежде чем разобраться с теми, кто "запустил фейк, оклеветал ее и принес репутационные потери", актриса решила успокоить фанатов. Она сообщила, что спектакли с ее участием, запланированные на 7 — 9 апреля, состоятся. Артистка провела несколько дней в Ереване. После ее отъезда в Сети появились слухи, что она решила эмигрировать из-за политической ситуации. Недавно слухи пришлось опровергать и директору Филиппа Киркорова. Он заявил, что информация об отмене концертов короля эстрады — неправда.

https://ria.ru/20220330/pervyy-1780902849.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

екатерина стриженова, знаменитости, звезды