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Екатерина Стриженова опровергла слухи о своей эмиграции - РИА Новости, 07.04.2022
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Шоубиз
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Екатерина Стриженова опровергла слухи о своей эмиграции
Екатерина Стриженова опровергла слухи о своей эмиграции - РИА Новости, 07.04.2022
Екатерина Стриженова опровергла слухи о своей эмиграции
Екатерина Стриженова вернулась в Москву и опровергла слухи о своей эмиграции. Клеветникам она ответила в личном Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:48
2022-04-07T13:48
шоубиз
екатерина стриженова
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звезды
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Екатерина Стриженова вернулась в Москву и опровергла слухи о своей эмиграции. Клеветникам она ответила в личном Telegram-канале. Прежде чем разобраться с теми, кто "запустил фейк, оклеветал ее и принес репутационные потери", актриса решила успокоить фанатов. Она сообщила, что спектакли с ее участием, запланированные на 7 — 9 апреля, состоятся. Артистка провела несколько дней в Ереване. После ее отъезда в Сети появились слухи, что она решила эмигрировать из-за политической ситуации. Недавно слухи пришлось опровергать и директору Филиппа Киркорова. Он заявил, что информация об отмене концертов короля эстрады — неправда.
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екатерина стриженова, знаменитости, звезды
13:48 07.04.2022
 
Екатерина Стриженова опровергла слухи о своей эмиграции

Екатерина Стриженова вернулась в Москву и опровергла слухи о своей эмиграции

© РИА Новости / Максим БлиновАктриса и телеведущая Екатерина Стриженова во время финала Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная" в театре "Русская песня" в Москве
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова во время финала Национальной премии детского и юношеского танца Весна священная в театре Русская песня в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Екатерина Стриженова вернулась в Москву и опровергла слухи о своей эмиграции. Клеветникам она ответила в личном Telegram-канале.
"Приземлилась. Включила телефон. Узнала о себе много нового… Здесь без юриста не обойтись", — отреагировала на сплетни ведущая.
Прежде чем разобраться с теми, кто "запустил фейк, оклеветал ее и принес репутационные потери", актриса решила успокоить фанатов. Она сообщила, что спектакли с ее участием, запланированные на 7 — 9 апреля, состоятся.
Артистка провела несколько дней в Ереване. После ее отъезда в Сети появились слухи, что она решила эмигрировать из-за политической ситуации.
Недавно слухи пришлось опровергать и директору Филиппа Киркорова. Он заявил, что информация об отмене концертов короля эстрады — неправда.
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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