https://ria.ru/20220401/kirkorov-1781241622.html
Директор Киркорова опроверг отмену концертов певца в апреле
Директор Киркорова опроверг отмену концертов певца в апреле - РИА Новости, 01.04.2022
Директор Киркорова опроверг отмену концертов певца в апреле
Юбилейные концерты Филиппа Киркорова, запланированные с 27 по 30 апреля в Кремлевском дворце, состоятся, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Артем... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:34
2022-04-01T12:34
2022-04-01T12:35
шоубиз
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новости культуры
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Юбилейные концерты Филиппа Киркорова, запланированные с 27 по 30 апреля в Кремлевском дворце, состоятся, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Артем Кияшко. Он отметил, что почти все билеты уже проданы.Ранее СМИ сообщили, что концерты Киркорова, приуроченные к 55-летию певца, находятся "под угрозой срыва" из-за низких продаж билетов.Он пояснил, что на пять из семи концертов, запланированных в Москве и Санкт-Петербурге, уже нет ни одного билета.Кроме того, как сообщалось ранее, народный артист России не планирует отменять свой концерт в Таллине, которые должны состоятся в мае.
https://ria.ru/20220327/kirkorov-1780329511.html
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филипп киркоров, новости культуры, концерты
12:34 01.04.2022 (обновлено: 12:35 01.04.2022)
Директор Киркорова опроверг отмену концертов певца в апреле
Директор Киркорова опроверг отмену концертов певца в апреле из-за низких продаж
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Юбилейные концерты Филиппа Киркорова, запланированные с 27 по 30 апреля в Кремлевском дворце, состоятся, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Артем Кияшко. Он отметил, что почти все билеты уже проданы.
Ранее СМИ сообщили, что концерты Киркорова, приуроченные к 55-летию певца, находятся "под угрозой срыва" из-за низких продаж билетов.
"Это неправда. Мы сами вчера очень сильно удивились. Это кто-то хочет очень сильно навредить, только не знаю, для чего. Ну, люди разные бывают, бог им судья… Все в силе у нас, все состоится", – сказал Кияшко.
Он пояснил, что на пять из семи концертов, запланированных в Москве и Санкт-Петербурге, уже нет ни одного билета.
"Конечно, у нас не только 27 апреля концерт. 27 число – это сделали совсем недавно, где-то месяца два назад как дополнительный день, потому что у нас остальные три дня, тоже в Кремле – 28, 29, 30 – проданы. В Санкт-Петербурге у нас три концерта подряд, и там уже два солдаута, осталось продать одну тысячу билетов, чтобы было три солдаута. Поэтому я не понимаю, почему такие вещи вообще выходят в Сети. Но, как я и сказал, люди бывают разные", – заключил Кияшко.
Кроме того, как сообщалось ранее, народный артист России не планирует отменять
свой концерт в Таллине, которые должны состоятся в мае.