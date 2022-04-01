Директор Киркорова опроверг отмену концертов певца в апреле

"Конечно, у нас не только 27 апреля концерт. 27 число – это сделали совсем недавно, где-то месяца два назад как дополнительный день, потому что у нас остальные три дня, тоже в Кремле – 28, 29, 30 – проданы. В Санкт-Петербурге у нас три концерта подряд, и там уже два солдаута, осталось продать одну тысячу билетов, чтобы было три солдаута. Поэтому я не понимаю, почему такие вещи вообще выходят в Сети. Но, как я и сказал, люди бывают разные", – заключил Кияшко.