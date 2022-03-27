https://ria.ru/20220327/kirkorov-1780329511.html

Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине в мае

Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине в мае - РИА Новости, 27.03.2022

Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине в мае

Эстрадный певец Филипп Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине, запланированный на 27 мая, против проведения которого в Эстонии собирают подписи,... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T14:00

2022-03-27T14:00

2022-03-27T14:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Эстрадный певец Филипп Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине, запланированный на 27 мая, против проведения которого в Эстонии собирают подписи, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.Ранее в Таллине начался сбор подписей против проведения майского концерта Киркорова. Об этом сообщил сайт народной инициативы Rahvaalgatus.ee, предназначенный для коллективных обращений. Петиция может быть подана в том случае, если она соберет около 4 тысяч голосов. По состоянию на воскресенье, 27 марта, против концерта Киркорова собрано 3100 голосов."Филипп Киркоров никогда не отменяет концерты, выступает для поклонников, которые его любят, по всему миру", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.Как сообщал ранее вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев, концерт Киркорова следует отложить на неопределенный срок, при этом в городской администрации не исключают, что это может привести к необходимости компенсировать организатору финансовые потери.Ранее министерство культуры страны заверяло, что не намерено запрещать приезд певца, но подчеркивало, что проведение концерта - это моральный выбор организатора концерта и владельца площадки, где запланировано выступление.

https://ria.ru/20220321/artisty-1779316436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, филипп киркоров, таллин, эстония