Рейтинг@Mail.ru
Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине в мае - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220327/kirkorov-1780329511.html
Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине в мае
Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине в мае - РИА Новости, 27.03.2022
Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине в мае
Эстрадный певец Филипп Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине, запланированный на 27 мая, против проведения которого в Эстонии собирают подписи,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:00
2022-03-27T14:00
шоубиз
новости культуры
филипп киркоров
таллин
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761964424_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_dfc951cec90875c4d7ab37d79f9d4195.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Эстрадный певец Филипп Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине, запланированный на 27 мая, против проведения которого в Эстонии собирают подписи, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.Ранее в Таллине начался сбор подписей против проведения майского концерта Киркорова. Об этом сообщил сайт народной инициативы Rahvaalgatus.ee, предназначенный для коллективных обращений. Петиция может быть подана в том случае, если она соберет около 4 тысяч голосов. По состоянию на воскресенье, 27 марта, против концерта Киркорова собрано 3100 голосов."Филипп Киркоров никогда не отменяет концерты, выступает для поклонников, которые его любят, по всему миру", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.Как сообщал ранее вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев, концерт Киркорова следует отложить на неопределенный срок, при этом в городской администрации не исключают, что это может привести к необходимости компенсировать организатору финансовые потери.Ранее министерство культуры страны заверяло, что не намерено запрещать приезд певца, но подчеркивало, что проведение концерта - это моральный выбор организатора концерта и владельца площадки, где запланировано выступление.
https://ria.ru/20220321/artisty-1779316436.html
таллин
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761964424_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0b86a10236f0c263124d8563134a458c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, филипп киркоров, таллин, эстония
14:00 27.03.2022
 
Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине в мае

Филипп Киркоров не планирует отменять в Таллине концерт, против которого собирают подписи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Филипп Киркоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Эстрадный певец Филипп Киркоров не планирует отменять концерт в Таллине, запланированный на 27 мая, против проведения которого в Эстонии собирают подписи, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.
Ранее в Таллине начался сбор подписей против проведения майского концерта Киркорова. Об этом сообщил сайт народной инициативы Rahvaalgatus.ee, предназначенный для коллективных обращений. Петиция может быть подана в том случае, если она соберет около 4 тысяч голосов. По состоянию на воскресенье, 27 марта, против концерта Киркорова собрано 3100 голосов.
"Филипп Киркоров никогда не отменяет концерты, выступает для поклонников, которые его любят, по всему миру", - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
Как сообщал ранее вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев, концерт Киркорова следует отложить на неопределенный срок, при этом в городской администрации не исключают, что это может привести к необходимости компенсировать организатору финансовые потери.
Ранее министерство культуры страны заверяло, что не намерено запрещать приезд певца, но подчеркивало, что проведение концерта - это моральный выбор организатора концерта и владельца площадки, где запланировано выступление.
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 17:27Культура
В Раде призвали лишить звания "Народный артист Украины" Баскова и Киркорова
 
ШоубизНовости культурыФилипп КиркоровТаллинЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала