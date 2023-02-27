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"Москвич" предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей - РИА Новости, 27.02.2023
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"Москвич" предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей
"Москвич" предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей - РИА Новости, 27.02.2023
"Москвич" предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей
Отечественный автопроизводитель "Москвич", в линейке которого представлен электрокар, предлагает унифицировать льготы для владельцев электромобилей в России,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:17
2023-02-27T19:23
экономика
авто
россия
москва
совет федерации рф
экология
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отечественный автопроизводитель "Москвич", в линейке которого представлен электрокар, предлагает унифицировать льготы для владельцев электромобилей в России, сообщила замгендиректора компании Татьяна Редько."На данный момент льготные условия для владельцев электромобилей по всей стране неравномерны и неодинаковы. Например, в Москве существуют определённые выгодные условия: бесплатная парковка, отсутствие транспортного налога и возможность бесплатной зарядки. Но в ряде регионов эти меры отсутствуют, и поэтому наша просьба - рассмотреть унификацию данных мер для всех владельцев электромобилей по всей России", - отметила она в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, посвящённых развитию отечественного автопрома.Редько также предложила увеличить ценовой порог автомобилей, подпадающих под требования программы льготного автокредитования, с 2 до 2,4 миллиона рублей. Она также высказала идею о возможности приобретения электромобилей со скидкой в случае безналичного расчёта.Кроме того, Редько призвала Минпромторг РФ рассмотреть возможность стопроцентной компенсации утилизационного сбора автоконцернам на разработку новых автомобилей. "Мой призыв направлен Минпромторгу: рассмотреть возможность провести дополнительное совещание, потому что вопрос стопроцентной компенсации утильсбора важен в том числе и для нашей компании для покрытия дефицита ресурсов. И мы предлагаем новый механизм, связанный с возможностью реинвестирования утильсбора в производство в рамках нового модельного ряда", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230131/taksi-elektrokary-1848785058.html
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экономика, авто, россия, москва, совет федерации рф, экология
Экономика, Авто, Россия, Москва, Совет Федерации РФ, Экология
17:17 27.02.2023 (обновлено: 19:23 27.02.2023)
 
"Москвич" предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей

"Москвич" предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЭлектрические зарядные станции для электромобилей в Казани
Электрические зарядные станции для электромобилей в Казани - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Электрические зарядные станции для электромобилей в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отечественный автопроизводитель "Москвич", в линейке которого представлен электрокар, предлагает унифицировать льготы для владельцев электромобилей в России, сообщила замгендиректора компании Татьяна Редько.
"На данный момент льготные условия для владельцев электромобилей по всей стране неравномерны и неодинаковы. Например, в Москве существуют определённые выгодные условия: бесплатная парковка, отсутствие транспортного налога и возможность бесплатной зарядки. Но в ряде регионов эти меры отсутствуют, и поэтому наша просьба - рассмотреть унификацию данных мер для всех владельцев электромобилей по всей России", - отметила она в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, посвящённых развитию отечественного автопрома.
Редько также предложила увеличить ценовой порог автомобилей, подпадающих под требования программы льготного автокредитования, с 2 до 2,4 миллиона рублей. Она также высказала идею о возможности приобретения электромобилей со скидкой в случае безналичного расчёта.
Кроме того, Редько призвала Минпромторг РФ рассмотреть возможность стопроцентной компенсации утилизационного сбора автоконцернам на разработку новых автомобилей. "Мой призыв направлен Минпромторгу: рассмотреть возможность провести дополнительное совещание, потому что вопрос стопроцентной компенсации утильсбора важен в том числе и для нашей компании для покрытия дефицита ресурсов. И мы предлагаем новый механизм, связанный с возможностью реинвестирования утильсбора в производство в рамках нового модельного ряда", - подчеркнула она.
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