17:17 27.02.2023 (обновлено: 19:23 27.02.2023)
"Москвич" предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей
"Москвич" предложил унифицировать льготы для владельцев электромобилей в России
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЭлектрические зарядные станции для электромобилей в Казани
Электрические зарядные станции для электромобилей в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отечественный автопроизводитель "Москвич", в линейке которого представлен электрокар, предлагает унифицировать льготы для владельцев электромобилей в России, сообщила замгендиректора компании Татьяна Редько.
"На данный момент льготные условия для владельцев электромобилей по всей стране неравномерны и неодинаковы. Например, в Москве существуют определённые выгодные условия: бесплатная парковка, отсутствие транспортного налога и возможность бесплатной зарядки. Но в ряде регионов эти меры отсутствуют, и поэтому наша просьба - рассмотреть унификацию данных мер для всех владельцев электромобилей по всей России", - отметила она в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, посвящённых развитию отечественного автопрома.
Редько также предложила увеличить ценовой порог автомобилей, подпадающих под требования программы льготного автокредитования, с 2 до 2,4 миллиона рублей. Она также высказала идею о возможности приобретения электромобилей со скидкой в случае безналичного расчёта.
Кроме того, Редько призвала Минпромторг РФ рассмотреть возможность стопроцентной компенсации утилизационного сбора автоконцернам на разработку новых автомобилей. "Мой призыв направлен Минпромторгу: рассмотреть возможность провести дополнительное совещание, потому что вопрос стопроцентной компенсации утильсбора важен в том числе и для нашей компании для покрытия дефицита ресурсов. И мы предлагаем новый механизм, связанный с возможностью реинвестирования утильсбора в производство в рамках нового модельного ряда", - подчеркнула она.