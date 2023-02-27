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Цены на "Лады" вырастут с 1 марта примерно на два процента - РИА Новости, 27.02.2023
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Цены на "Лады" вырастут с 1 марта примерно на два процента
Цены на "Лады" вырастут с 1 марта примерно на два процента - РИА Новости, 27.02.2023
Цены на "Лады" вырастут с 1 марта примерно на два процента
"АвтоВАЗ" планирует повысить цены на модели Lada с 1 марта примерно на 2% в зависимости от модели, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:23
2023-02-27T19:35
экономика
авто
максим соколов
автоваз
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует повысить цены на модели Lada с 1 марта примерно на 2% в зависимости от модели, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах Совета Федерации."Что касается рекомендованных цен на нашу продукцию, по которым мы отпускаем продукцию дилерам, а их у "АвтоВАЗа" более 300 юрлиц, то здесь действительно мы цену не поднимали достаточно давно, с марта прошлого года на те модели, которые "АвтоВАЗом" производились, мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта. Не намного, в зависимости от автомобиля, но около 2%, это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 по март 2023 года", - сказал он, отвечая на вопрос о росте цен на Lada.В конце декабря президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил агентству, что рост цен на автомобили Lada в 2023 году в РФ будет существенно меньше прогнозируемой инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам текущего года составит 5,5%. Министерство в апреле также планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил свой среднесрочный прогноз ранее в феврале, сохранил оценки показателя на уровне 5-7%."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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экономика, авто, максим соколов, автоваз, россия
Экономика, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Россия
18:23 27.02.2023 (обновлено: 19:35 27.02.2023)
 
Цены на "Лады" вырастут с 1 марта примерно на два процента

Глава "АвтоВАЗа" Соколов: цены на Lada с 1 марта вырастут примерно на два процента

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Classic
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль Lada Granta Classic . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует повысить цены на модели Lada с 1 марта примерно на 2% в зависимости от модели, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах Совета Федерации.
"Что касается рекомендованных цен на нашу продукцию, по которым мы отпускаем продукцию дилерам, а их у "АвтоВАЗа" более 300 юрлиц, то здесь действительно мы цену не поднимали достаточно давно, с марта прошлого года на те модели, которые "АвтоВАЗом" производились, мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта. Не намного, в зависимости от автомобиля, но около 2%, это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 по март 2023 года", - сказал он, отвечая на вопрос о росте цен на Lada.
В конце декабря президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил агентству, что рост цен на автомобили Lada в 2023 году в РФ будет существенно меньше прогнозируемой инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам текущего года составит 5,5%. Министерство в апреле также планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил свой среднесрочный прогноз ранее в феврале, сохранил оценки показателя на уровне 5-7%.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 14:49
В российских автосалонах закончились автомобили Lada Xray
 
ЭкономикаАвтоМаксим СоколовАвтоВАЗРоссия
 
 
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