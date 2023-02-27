https://ria.ru/20230227/kriminal-1853827274.html
"Улики под носом". Тайну громкого исчезновения наконец раскрыли
"Улики под носом". Тайну громкого исчезновения наконец раскрыли - РИА Новости, 27.02.2023
"Улики под носом". Тайну громкого исчезновения наконец раскрыли
"Была одета в светло-серое пальто до колен и черные сапоги" — такие ориентировки на 27-летнюю Веронику Архипову висели на стендах о розыске пропавших людей в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:00
2023-02-27T08:00
2023-02-27T08:13
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. "Была одета в светло-серое пальто до колен и черные сапоги" — такие ориентировки на 27-летнюю Веронику Архипову висели на стендах о розыске пропавших людей в Санкт-Петербурге больше десяти лет. Подозреваемых в убийстве задержали лишь на днях. Однако точку в деле еще не поставили.Ушла и не вернуласьВечером 17 апреля 2012-го Вероника вышла из своего дома на улице Оранжерейной в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Больше ее не видели. В квартире без присмотра остались больная бабушка и несколько кошек. Спустя несколько дней родные девушки обратились в полицию.Оперативники установили, что последний раз на связь она выходила около 17:00. "Кто-то позвонил на сотовый, после чего Вероника и поспешила куда-то. Телефон вскоре уже был недоступен, — позже рассказывали знакомые пропавшей. — Дома нашли остатки ужина, документы, деньги. Ничего ценного не пропало".Установить личность того, кто звонил в тот вечер Архиповой, не удалось — SIM-карта оказалась зарегистрирована на левого абонента. Опросы соседей тоже ничего не дали. Следователи возбудили дело по статье "Убийство".Пропавшую искали сотни волонтеров. По всему городу расклеили объявления, разместили информацию в соцсетях. Время шло, но откликов не было. Родные и друзья даже обращались на передачу "Жди меня" — не помогло.Визит к нотариусуВероника окончила педуниверситет, специалист по русскому и литературе. Работала в школе, но после смерти родителей занялась репетиторством на дому — нужно было ухаживать за больной бабушкой. Также в свободное время водила по родному Пушкинскому району экскурсии.По словам окружающих, девушка в конфликты не ввязывалась, закон не нарушала. Тем загадочнее выглядело ее исчезновение. "Нам кажется, что Нику похитили, — признавались в передаче "Жди меня" ее знакомые. — Оставить больную бабушку она не могла. Была слишком ответственной".Версию похищения рассматривали и в СК. Выяснилось, что за пять месяцев до пропажи девушка оставила завещание. От родителей ей достались две квартиры — двухкомнатная в центре города и трехкомнатная в Пушкинском районе — и несколько сотен тысяч рублей в банке. Все это она хотела передать дяде и брату. Причем каких-то серьезных проблем со здоровьем у нее не было.Проверили потенциальных наследников — никаких подозрений. Через полгода следователи заинтересовались дальним родственником Вероники, 38-летним Петром. В его квартире обнаружили несколько ножей. Срезали часть трубы в ванной и на кухне, чтобы исследовать на следы крови.Экспертиза показала: кровь действительно была, однако чья — не выяснили. Тем не менее Петра на несколько суток поместили в изолятор временного содержания. Хотели отправить его в СИЗО, однако судья счел доказательства неубедительными и освободил подозреваемого.Позже его еще пару раз вызывали на допросы. Через несколько лет Петр скончался от рака.Алчный соседВ начале этого года сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что к исчезновению Архиповой причастен ее бывший сосед — 61-летний Дмитрий. Вместе с ним задержали и предполагаемого подельника — 55-летнего Игоря. Их фамилии и другие личные данные пока не раскрывают. Известно лишь, что оба ранее попадались на кражах.В случае с девушкой, по версии следствия, мотивом преступления стала банальная корысть. Каким-то образом приятели узнали, что у нее на счету приличная сумма."Дмитрий жил этажом ниже, — говорит соседка по лестничной площадке Людмила Крапивина. — Тихий, никаких проблем никому в подъезде не доставлял".Подозреваемые уже признали вину и по решению суда на ближайшие два месяца отправились в СИЗО. Расследование тем временем только набирает обороты. Сотрудникам СК предстоит выяснить, куда спрятали тело и были ли сообщники. Если вину докажут, задержанным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20221212/proisshestviya-1837495912.html
https://ria.ru/20230129/kriminal-1847633110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. "Была одета в светло-серое пальто до колен и черные сапоги" — такие ориентировки на 27-летнюю Веронику Архипову висели на стендах о розыске пропавших людей в Санкт-Петербурге больше десяти лет. Подозреваемых в убийстве задержали лишь на днях. Однако точку в деле еще не поставили.
Вечером 17 апреля 2012-го Вероника вышла из своего дома на улице Оранжерейной в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Больше ее не видели. В квартире без присмотра остались больная бабушка и несколько кошек. Спустя несколько дней родные девушки обратились в полицию.
Оперативники установили, что последний раз на связь она выходила около 17:00. "Кто-то позвонил на сотовый, после чего Вероника и поспешила куда-то. Телефон вскоре уже был недоступен, — позже рассказывали знакомые пропавшей. — Дома нашли остатки ужина, документы, деньги. Ничего ценного не пропало".
Установить личность того, кто звонил в тот вечер Архиповой, не удалось — SIM-карта оказалась зарегистрирована на левого абонента. Опросы соседей тоже ничего не дали. Следователи возбудили дело по статье "Убийство".
Пропавшую искали сотни волонтеров. По всему городу расклеили объявления, разместили информацию в соцсетях. Время шло, но откликов не было. Родные и друзья даже обращались на передачу "Жди меня" — не помогло.
Вероника окончила педуниверситет, специалист по русскому и литературе. Работала в школе, но после смерти родителей занялась репетиторством на дому — нужно было ухаживать за больной бабушкой. Также в свободное время водила по родному Пушкинскому району экскурсии.
По словам окружающих, девушка в конфликты не ввязывалась, закон не нарушала. Тем загадочнее выглядело ее исчезновение. "Нам кажется, что Нику похитили, — признавались в передаче "Жди меня" ее знакомые. — Оставить больную бабушку она не могла. Была слишком ответственной".
Версию похищения рассматривали и в СК. Выяснилось, что за пять месяцев до пропажи девушка оставила завещание. От родителей ей достались две квартиры — двухкомнатная в центре города и трехкомнатная в Пушкинском районе — и несколько сотен тысяч рублей в банке. Все это она хотела передать дяде и брату. Причем каких-то серьезных проблем со здоровьем у нее не было.
Проверили потенциальных наследников — никаких подозрений. Через полгода следователи заинтересовались дальним родственником Вероники, 38-летним Петром. В его квартире обнаружили несколько ножей. Срезали часть трубы в ванной и на кухне, чтобы исследовать на следы крови.
Экспертиза показала: кровь действительно была, однако чья — не выяснили. Тем не менее Петра на несколько суток поместили в изолятор временного содержания. Хотели отправить его в СИЗО, однако судья счел доказательства неубедительными и освободил подозреваемого.
Позже его еще пару раз вызывали на допросы. Через несколько лет Петр скончался от рака.
В начале этого года сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что к исчезновению Архиповой причастен ее бывший сосед — 61-летний Дмитрий. Вместе с ним задержали и предполагаемого подельника — 55-летнего Игоря. Их фамилии и другие личные данные пока не раскрывают. Известно лишь, что оба ранее попадались на кражах.
В случае с девушкой, по версии следствия, мотивом преступления стала банальная корысть. Каким-то образом приятели узнали, что у нее на счету приличная сумма.
"Дмитрий жил этажом ниже, — говорит соседка по лестничной площадке Людмила Крапивина. — Тихий, никаких проблем никому в подъезде не доставлял".
Подозреваемые уже признали вину и по решению суда на ближайшие два месяца отправились в СИЗО. Расследование тем временем только набирает обороты. Сотрудникам СК предстоит выяснить, куда спрятали тело и были ли сообщники. Если вину докажут, задержанным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.