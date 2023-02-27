https://ria.ru/20230227/kprf-1854525849.html
В КПРФ назвали Зюганова первым кандидатом на президентские выборы
В КПРФ назвали Зюганова первым кандидатом на президентские выборы - РИА Новости, 27.02.2023
В КПРФ назвали Зюганова первым кандидатом на президентские выборы
Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) заявил РИА Новости, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов - первый кандидат от партии на президентских выборах, но партия покажет... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:41
2023-02-27T10:41
2023-02-27T12:53
политика
россия
кпрф
геннадий зюганов
юрий афонин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) заявил РИА Новости, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов - первый кандидат от партии на президентских выборах, но партия покажет широкую линию, обсуждаются и другие предложения. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. "Лидер партии всегда является главной кандидатурой, президентские выборы, это очевидно... Конечно, лидер партии у нас кандидатура номер один, но мы всегда показываем широкую линию и будем в партийных структурах обсуждать предложения", - сказал Афонин. Как отметил парламентарий, единый день выборов в сентябре 2023 года и президентские выборы КПРФ рассматривают как единую кампанию. "Это единая кампания, мы определились практически на 70-80% по тем кадрам, которые идут. Разворачиваем штабы... Сначала сентябрь, потом переход в президентскую кампанию, КПРФ, конечно же, будет участвовать в выборах. У нас начнётся обсуждение кандидатов... Ближе к середине декабря мы определимся с кандидатами", - отметил депутат. По словам парламентария, конкретных кандидатур пока ещё нет, но идёт обсуждение. "Обсуждение будет широкое, большое", - добавил он. В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу.
https://ria.ru/20230222/srzp-1853741369.html
https://ria.ru/20221102/vybory-1828640564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, кпрф, геннадий зюганов, юрий афонин
Политика, Россия, КПРФ, Геннадий Зюганов, Юрий Афонин
10:41 27.02.2023 (обновлено: 12:53 27.02.2023)
В КПРФ назвали Зюганова первым кандидатом на президентские выборы
Афонин считает, что кандидатом на выборах от КПРФ станет Зюганов, но ждет обсуждения
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) заявил РИА Новости, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов - первый кандидат от партии на президентских выборах, но партия покажет широкую линию, обсуждаются и другие предложения.
Президент РФ Владимир Путин
во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
"Лидер партии всегда является главной кандидатурой, президентские выборы, это очевидно... Конечно, лидер партии у нас кандидатура номер один, но мы всегда показываем широкую линию и будем в партийных структурах обсуждать предложения", - сказал Афонин.
Как отметил парламентарий, единый день выборов в сентябре 2023 года и президентские выборы КПРФ рассматривают как единую кампанию. "Это единая кампания, мы определились практически на 70-80% по тем кадрам, которые идут. Разворачиваем штабы... Сначала сентябрь, потом переход в президентскую кампанию, КПРФ, конечно же, будет участвовать в выборах. У нас начнётся обсуждение кандидатов... Ближе к середине декабря мы определимся с кандидатами", - отметил депутат.
По словам парламентария, конкретных кандидатур пока ещё нет, но идёт обсуждение. "Обсуждение будет широкое, большое", - добавил он.
В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутата Госдумы
по Симферопольскому одномандатному избирательному округу.