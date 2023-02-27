https://ria.ru/20230227/kireev-1854729971.html
На Украине установили круг лиц, причастных к убийству Киреева, сообщили СМИ
На Украине установили круг лиц, причастных к убийству Киреева, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2023
На Украине установили круг лиц, причастных к убийству Киреева, сообщили СМИ
Следствие установило круг лиц, причастных к убийству в Киеве в марте 2022 года банкира и агента украинской военной разведки Дениса Киреева, принимавшего участие РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T23:23
2023-02-27T23:23
2023-02-27T23:55
в мире
украина
александр дубинский
анатолий шарий
верховная рада украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Следствие установило круг лиц, причастных к убийству в Киеве в марте 2022 года банкира и агента украинской военной разведки Дениса Киреева, принимавшего участие в мирных переговорах с Россией, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере.Как уточняется, следователи допросили 20 свидетелей, а также назначили 14 судебных экспертиз и провели ряд прочих розыскных мероприятий.По данным СМИ, за год расследования о подозрении никому не сообщалось. Жена Киреева Ирина при этом выразила недовольство работой следствия. Она категорически отрицает обвинения Службы безопасности Украины о якобы работы ее мужа на Россию, отметив, что тот был патриотом. По ее словам, Киреева убили "представители госорганов" и для нее непонятно, почему за столь долгий промежуток времени не удалось завершить следствие и наказать преступников.В марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреев был убит в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником Главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.
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в мире, украина, александр дубинский, анатолий шарий, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Александр Дубинский, Анатолий Шарий, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
23:23 27.02.2023 (обновлено: 23:55 27.02.2023)
На Украине установили круг лиц, причастных к убийству Киреева, сообщили СМИ
"Украинская правда": в Киеве установили лиц, причастных к убийству агента разведки Киреева