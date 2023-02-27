https://ria.ru/20230227/kireev-1854729971.html

На Украине установили круг лиц, причастных к убийству Киреева, сообщили СМИ

На Украине установили круг лиц, причастных к убийству Киреева, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2023

На Украине установили круг лиц, причастных к убийству Киреева, сообщили СМИ

Следствие установило круг лиц, причастных к убийству в Киеве в марте 2022 года банкира и агента украинской военной разведки Дениса Киреева, принимавшего участие РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T23:23

2023-02-27T23:23

2023-02-27T23:55

в мире

украина

александр дубинский

анатолий шарий

верховная рада украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Следствие установило круг лиц, причастных к убийству в Киеве в марте 2022 года банкира и агента украинской военной разведки Дениса Киреева, принимавшего участие в мирных переговорах с Россией, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере.Как уточняется, следователи допросили 20 свидетелей, а также назначили 14 судебных экспертиз и провели ряд прочих розыскных мероприятий.По данным СМИ, за год расследования о подозрении никому не сообщалось. Жена Киреева Ирина при этом выразила недовольство работой следствия. Она категорически отрицает обвинения Службы безопасности Украины о якобы работы ее мужа на Россию, отметив, что тот был патриотом. По ее словам, Киреева убили "представители госорганов" и для нее непонятно, почему за столь долгий промежуток времени не удалось завершить следствие и наказать преступников.В марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреев был убит в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником Главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.

https://ria.ru/20220826/kursk-1812229916.html

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в мире, украина, александр дубинский, анатолий шарий, верховная рада украины, служба безопасности украины