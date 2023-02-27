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Казахстан ликвидировал торговое представительство в России - РИА Новости, 27.02.2023
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Казахстан ликвидировал торговое представительство в России
Казахстан ликвидировал торговое представительство в России - РИА Новости, 27.02.2023
Казахстан ликвидировал торговое представительство в России
Казахстан ликвидировал торговое представительство в России, соответствующее постановление правительства республики опубликовано в эталонном контрольном банке... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:46
2023-02-27T12:34
россия
казахстан
москва
евразийская экономическая комиссия
экономика
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АСТАНА, 27 фев — РИА Новости. Казахстан ликвидировал торговое представительство в России, соответствующее постановление правительства республики опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов. Первого февраля Минторговли республики разместило на портале "Открытые нормативные правовые акты" для публичного обсуждения проект постановления о намерении закрыть торгпредство в соседней стране. Позже ведомство сообщило, что такое решение связано с оптимизацией работы госорганов. Минторговли пояснило, что сейчас для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении. В министерстве подчеркнули, что решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в республике и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом. Россия — основной торгово-экономический партнер республики, напомнили в ведомстве. Вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, комментируя намерение Астаны закрыть торговое представительство в России, подчеркивал, что две страны эффективно решают вопросы сотрудничества в рамках деятельности Евразийской экономической комиссии. По его словам, в Москве функционирует посольство Казахстана и численность его сотрудников достаточная. При этом в дипмиссии работают представители разных госструктур, которые "могут быть переброшены на решение других вопросов, не менее важных".
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россия, казахстан, москва, евразийская экономическая комиссия, экономика
Россия, Казахстан, Москва, Евразийская экономическая комиссия, Экономика
11:46 27.02.2023 (обновлено: 12:34 27.02.2023)
 
Казахстан ликвидировал торговое представительство в России

Казахстан ликвидировал торговое представительство в России в рамках оптимизации

© Sputnik / Владислав ВодневФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаг Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 27 фев — РИА Новости. Казахстан ликвидировал торговое представительство в России, соответствующее постановление правительства республики опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов.

"Ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации", — говорится в документе.

Первого февраля Минторговли республики разместило на портале "Открытые нормативные правовые акты" для публичного обсуждения проект постановления о намерении закрыть торгпредство в соседней стране.
Позже ведомство сообщило, что такое решение связано с оптимизацией работы госорганов. Минторговли пояснило, что сейчас для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении.
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В министерстве подчеркнули, что решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в республике и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом. Россия — основной торгово-экономический партнер республики, напомнили в ведомстве.
Вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, комментируя намерение Астаны закрыть торговое представительство в России, подчеркивал, что две страны эффективно решают вопросы сотрудничества в рамках деятельности Евразийской экономической комиссии. По его словам, в Москве функционирует посольство Казахстана и численность его сотрудников достаточная. При этом в дипмиссии работают представители разных госструктур, которые "могут быть переброшены на решение других вопросов, не менее важных".
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