https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854551783.html

Казахстан ликвидировал торговое представительство в России

Казахстан ликвидировал торговое представительство в России - РИА Новости, 27.02.2023

Казахстан ликвидировал торговое представительство в России

Казахстан ликвидировал торговое представительство в России, соответствующее постановление правительства республики опубликовано в эталонном контрольном банке... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:46

2023-02-27T11:46

2023-02-27T12:34

россия

казахстан

москва

евразийская экономическая комиссия

экономика

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АСТАНА, 27 фев — РИА Новости. Казахстан ликвидировал торговое представительство в России, соответствующее постановление правительства республики опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов. Первого февраля Минторговли республики разместило на портале "Открытые нормативные правовые акты" для публичного обсуждения проект постановления о намерении закрыть торгпредство в соседней стране. Позже ведомство сообщило, что такое решение связано с оптимизацией работы госорганов. Минторговли пояснило, что сейчас для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении. В министерстве подчеркнули, что решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в республике и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом. Россия — основной торгово-экономический партнер республики, напомнили в ведомстве. Вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, комментируя намерение Астаны закрыть торговое представительство в России, подчеркивал, что две страны эффективно решают вопросы сотрудничества в рамках деятельности Евразийской экономической комиссии. По его словам, в Москве функционирует посольство Казахстана и численность его сотрудников достаточная. При этом в дипмиссии работают представители разных госструктур, которые "могут быть переброшены на решение других вопросов, не менее важных".

https://ria.ru/20230106/neft-1843234036.html

https://ria.ru/20230225/kazakhstan-1854229254.html

россия

казахстан

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, казахстан, москва, евразийская экономическая комиссия, экономика